I natt må «Den norske Klopp» gjøre noe kun Patrick Vieira har klart før ham

New York City har vunnet de to siste kampene. Vi tror Ronny Deila-oppturen fortsetter i natt.

ESPN beskrev også Ronny Deila som en norsk Jürgen Klopp da han ble ansatt i klubben. Det er nok en sammenligning Deila liker. Liverpool-manageren er et forbilde for Deila, og han besøkte tyskerne da Klopp var trener i Dortmund i 2014. Foreløpig har han ikke klart å få NY City FC til å kopiere Liverpool sitt angrepsspill.

New England Revolution - New York City FC 2,25 - 3,20 - 2,50 U (spillestopp natt til torsdag kl. 01.55)

Major League Soccer, fotball. New York City er i ferd med å finne formen som gjorde at de gikk til topps i Eastern Conference forrige sesong. Ronny Deila har fått en tøff start på trenerkarrieren i USA, men to seire på rad mot Colombus Crew (1-0) og Chicago Fire (3-1) antyder at laget hans er på riktig vei. Begge seirene har kommet på hjemmebane.

Trives ikke i Boston

Natt til torsdag tar Deila med seg NY City-laget til Gillette Stadium i Foxborough utenfor Boston, der har New York-laget hatt problemer tidligere. De har kun vunnet én av seks bortekamper mot New England Revolution. Den eneste seieren til NY City kom i juli 2016. Da var den tidligere Arsenal- og Manchester City-profilen Patrick Vieira trener i klubben. Frank Lampard scoret lagets eneste mål i 1-0-seieren mot the Revs. Det er eneste borteseieren newyorkerne har i Boston etter at klubben startet i MLS.

Revolution er en vanskelig motstander å bryte ned. The Revs har kun tapt fire ganger på 27 ligakamper siden Bruce Arena tok over som hovedtrener for klubben i juni i fjor.

Om han liker det eller ei, så er Bruce Arenas menn uavgjortspesialistene i MLS denne sesongen. De har kun tapt én av de åtte første Eastern Conference-matchene i 2020, men de har kun klart å vinne to av kampene. De øvrige matchene har endt med poengdeling. Med tanke på at bare ligaleder Toronto har tapt færre kamper enn New England denne sesongen, så forteller det litt om hvilke vanskelig oppgave Ronny Deila har i Boston natt til torsdag.

Sammenlignes med Klopp

Arenas forsvar er solid, og i natt møter de et NY City FC som har slitt med å score i 2020. De har kun seks mål så langt, bare nykommer Nashville SC har scoret færre mål enn Deilas menn i divisjonen. Bronx-laget scoret kun to mål på de første fem kampene denne sesongen, men 3-1-seieren mot Chicago Fire sist viste at de kan være farlige offensivt.

Alexander Ring jubler etter å ha scoret mot Columbus Crew. Foto: Mike Stobe (AFP)

Da Ronny Deila kom til New York City ble han gjenforent med Gary Mackay-Steven. Den tidligere Celtic-spilleren sammenligner nordmannen med Liverpools suksessmanager Jürgen Klopp. Det handler om at trenerne deler samme fotballfilosofi, og de er like entusiastiske på sidelinjen.

– Han liker å engasjere supporterne, går rundt på stadion etter kampene – litt som Jürgen Klopp, som ser fordelene ved å ha et publikum som står bak laget, sa skotten i en podkast hos nettstedet prosoccerusa.com. Foreløpig har han ikke klart å få New York-laget til å spille like sprudlende angrepsfotball som Liverpool, men Deilas mannskap viste positive tendenser offensivt mot Chicago sist.

Fikk 150 000 kroner i bot

Hos New England Revolution er hovedtrener Bruce Arena tilbake på trenerbenken. Han har vært suspendert i tre kamper og fått 150 000 kroner i bot for å ha skjelt ut dommeren etter 0-1-tapet mot Jakob Glesnes' Philadelphia Union i MLS is Back Tournament i juli. Arena er ingen hvem som helst i USA. Han er den mest suksessfulle fotballtreneren i USA noen sinne.

Bruce Arena ble trener for New England Revolution i fjor. Foto: Steven Senne (AP)

Han førte landslaget til kvartfinalen i VM i 2002, og det var også under hans tid som landslagssjef at laget var helt oppe på fjerdeplass på FIFA-rankingen (i april 2006). Det blir interessant å se om Norges Klopp klarer å finte ut den gamle ringreven på trenerbenken.

Nykommerne Tommy McNamara og Kekuta Manneh var begge på benken mot Red Bull, og McNamara, som har en fortid i New York City, fikk de siste 17 minuttene på banen. Carles Gil og Luis Caicedo er begge ute med skader.

Deila har fått tilbake viktige Maxi Moralez. Han spilte andre omgang mot Chicago. Han har vært en av ligaens beste playmakere de siste sesongene. Statistikken sier alt om hvor viktig Moralez er. Han har hatt 36 målgivende pasninger de to siste sesongene. Gjestene vil være farlige fremover på banen med ham på plass.

New York har hatt stor fremgang spillemessig de siste ukene, men Revolution-laget har vært fryktelig vanskelige å bryte ned. Vi tror Deilas mannskap kommer til å dominere denne kampen, men at de må nøye seg med ett poeng. U gir 3,20 i odds.

