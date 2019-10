I natt vinner Fluminense foran 60 000 tomme seter

Det er ishockey som dominerer torsdagens langoddsprogram. Her hjemme spilles der to kamper i Get-ligaen, mens det er full runde i den svenske Eliteserien. I tillegg er det en god del kamper i KHL og natt til fredag spilles det åtte kamper i NHL. På fotballfronten skjer det lite. Det spilles en kamp i åttedelsfinalen i Champions League for kvinner og fem kamper i brasiliansk Serie A natt til fredag.

Fluminense - Atlético Paranaense H 2,10 (spillestopp kl 01.55)

Brasiliansk, Serie A. Fluminense vant den brasilianske toppserien i 2012, men de har ikke vært i nærheten av å gjenta prestasjonen de siste syv sesongene. Rio de Janeiro-klubben har slitt på nedre halvdel av tabellen i fem av de seks sesongene etter at de tok klubbens fjerde ligatittel. Også denne sesongen ligger Fluminense å vaker like over nedrykksstreken.

Så sent som for tre uker siden lå Fluminense under streken, men så våknet plutselig Rio de Janeiro-klubben. De har vært i glimrende form siden slutten av september. Fluminense er ubeseiret i de fem siste kampene, og de har vunnet tre av dem.

Fluminense ligger før nattens kamp på 14.-plass med 29 poeng, fire poeng foran Centro Sportivo Alagoano som er på nedrykksplass. Med seier i nattens kamp kan de klatre opp til ellevteplass. Da vil de krype opp i ryggen på Atlético Paranaense som innehar tiendeplassen.

Hjemme på gigantiske Estadio Maracanã i Rio de Janeiro har de vunnet tre av de fire siste kampene.

Maracanã var i mange år regnet som verdens største fotballstadion. Rundt 200.000 mennesker fikk plass inne på den sirkelrunde megastadion i Rio de Janeiro. Arenaen ble bygd til fotball-VM i 1950. Etter hvert satte forfallet inn og deler av stadion ble stengt for tilskuere. I de senere årene er denne klassiske arenaen blitt renovert tre ganger og hver gang har tilskuerkapasiteten gått ned. I dag har den en kapasitet på rundt 78.000 tilskuere, og det gjør den til Brasils største og Sør-Amerikas nest største fotballarena. Men Fluminense er ikke i nærheten av å fylle tribunenen når de spiller. På søndag slo de Bahia 2-0, men bare 17.637 tilskuere kom for å se kampen. Det betyr over 60 000 tomme seter.

Fluminense har et publikumssnitt på drøyt 20.000 så langt denne sesongen, så det er god plass på tribunene.

Fluminense har vist stor fremgang defensivt i de siste kampene. De har rett og slett muret igjen bakover og holdt nullen i de tre siste kampene. Natt til fredag møter de et Atlético Paranaense-lag som kun har gått målløs av banen i én av de siste 13 bortekampene.

Formen er heller ikke imponerende. De har kun vunnet én av de siste seks bortekampene sine.

Matheus Ferraz, Mascarenhas og Pablo Dyego er ute. Digão er også småskadet, og han vil bli testet på kampdagen. Allan og Caio Henrique er begge tilbake fra landslaget, og de vil trolig gå rett inn i startelleveren igjen. Ganso måtte stå over forrige seriekamp fordi han hadde pådratt seg for mange gule kort. Dersom han kommer inn i førsteelleveren vil Wellington Nem bli henvist til benken.

Athletico Paranaense tapte 0-2 hjemme mot Flamengo i forrige uke, og de skal forsøke å slå tilbake mot Fluminense i Rio de Janeiro De trenger en seier om de skal henge med i kampen om en topp seks-plassering. Men de har et kjempeproblem før kampen på Maracana.

Thiago Heleno er supendert, og det betyr at Athletico Paranaense mangler midtstoppere. Robson Bambu, Pedro Henrique og Lucas Halter er alle ute. Høyrebacken Madson ligger an til å måtte flyttes inn i midten sammen med Léo Pereira. Santos og Bruno Guimarães er tilbake fra landslagsoppdrag, og det er ventet at begge er tilbake i startoppstillingen mot Fluminense. Marco Ruben ligger an å starte igjen.

Gjestene er godt organisert, men de er ikke ventet å få tre poeng i denne kampen, siden de møter et formsterkt Fluminense. 2,10 i odds på Fluminense er ok.

