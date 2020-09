IFK Göteborg har blitt uavgjortspesialister

Elleve uavgjort på 18 kamper, og bare to seire, er fasiten for IFK Göteborg så langt denne sesongen. Torsdag kveld venter Hammarby hjemme på Ullevi i den første kampen etter at trener Poya Asbaghi fikk sparken.

Det spilles tre kamper i Allsvenskan torsdag. Den absolutte godbiten spilles i Göteborg der hjemmelaget IFK Göteborg tar imot Hammarby. Felles for begge lag er at de har skuffet til nå inneværende sesong og at de skal spille kvalifisering til Europaligaen kommende uke.

IFK Göteborg - Hammarby U 3,20 (spillestopp 18:55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Allsvenskan. Klart for spill i Allsvenskan igjen etter et lite landslagsopphold der det svenske laget har tapt begge sine kamper mot henholdsvis Frankrike og Portugal i Nations League. IFK Göteborg benyttet pausen til å sparke treneren og den tidligere klubblegenden Roland Nilsson lanseres nå som en het kandidat til å ta over den tidligere storklubben. De ligger på en skuffende 12. plass med 17 poeng etter 18 runder og har bare ett poeng ned til Helsingborg på kvalik (spiller onsdag). De vant cupen tidligere i sommer og skal møte FCK i Europaligakvalik kommende uke. August Erlingmark soner.



Hammarby skal også spille kval. til Europaligaen kommende uke der polske Lech Poznan venter hjemme på sist sesongs treer i Allsvenskan. Hammarby har 25 poeng (6-7-5) og kan se tilbake på en varierende drøye første halvdel av sesognen der de ligger på en noe skuffende 7. plass før turen til Göteborg torsdag. Det endte 0-0 her i fjor, mens det ble 1-1 da lagene møttes i Stockholm tidligere i sesongen. Junior, Kacaniklic, Björklund og Widgren mangler, men Sandberg og Söderström er tilbake igjen her etter henholdsvis skade og karantene.



U-oddsen frister med tanke på vertenes spinnville uavgjortstatistikk. Vi spiller poengdeling til småpene 3,20 hos Norsk Tipping.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset