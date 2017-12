Ingen kan stoppe Manchester City

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips 1: Newcastle gir seg ikke uten kamp

Oddstips 2: Milan har havarert totalt

Innleveringsfristen på denne tippekupongen er klokken 20.40. onsdag. De to første kampene er fra Premier League, de øvrige fra skotsk Premiership og Serie B i Italia.

Fullstendige analyser finner du under spillboksen!

1. Newcastle United — Manchester City

Hjemmelaget tok en uhyre viktig seier da de forrige helg slo et formsterkt West Ham-lag 3-2 på bortebane, noe som fikk en ende på en fire kamper lang tapsrekke. De har dermed tatt et lite steg vekk fra nedrykksstriden igjen.

Jonjo Shelvey returnerer etter suspensjon, mens Mikel Merino og Isaac Hayden er tvilsomme, Jesus Gamez og Aleksandar Mitrovic er definitivt ute. 3-1-5 er Newcastles tall på eget gress.

Manchester City tok sin syttende seier på rad da Bournemouth ble enkelt håndtert 4-0 på lille julaften. De har slått rekorder allerede og ser ikke ut til å sakke ned farten nevneverdig. På reisefot har de vunnet ni av ni kamper så langt.

John Stones er tilbake i full trening, men denne kampen kommer nok for tidlig. Backen Benjamin Mendy og midtbanespiller Phil Foden er langtidsskadde.

B.



2. Crystal Palace — Arsenal

Palace har fått et betydelig oppsving under Roy Hodgsons ledelse, men har likevel et stykke å gå før de kan si at de virkelig er på trygg grunn. Åtte kamper på rad uten tap er uansett svært imponerende og de slo topplaget Chelsea på hjemmebane for ikke lenge siden.

De har vært merkbart best på hjemmebane så langt denne sesongen og er ubeseiret på eget gress under Hodgson. 3-3-3 er tallene så langt. Christian Benteke returnerer for denne kampen.

Det var vintage Arsenal-choke hjemme mot Liverpool fredag, selv om de kjempet seg tilbake og reddet ett poeng. Én seier på de siste fem kampene er ikke særlig imponerende og det kan topp fire-rivalene utnytte.

Selv om de har forbedret seg noe den siste tiden, er ikke 2-3-4 særlig gode bortetall. Monreal rekker ikke denne kampen heller.

Her kan Arsenal få problemer. (H)UB.



3. Aberdeen — Partick Thistle

Hjemmelaget så lenge ut til å kunne utfordre Celtic om ligatittelen, men har to tap på de siste fem og ligger nå hele åtte poeng bak den suverene serielederen. På eget gress har de gjort det godkjent så langt, 5-1-3 er tallene her.

Gjestene ligger nest sist og har kommet seg opp fra jumboplassen med to seire de siste fire. Men ingen av disse har kommet på reisefot og på fremmed gress, 0-3-7 er neppe tall som har fratatt Aberdeen mye nattesøvn før kampen.

H.



4. Rangers — Motherwell

Vertene har mistet litt av kontakten med Aberdeen etter to tap på rappen, mot antatt svakere motstand. De har vært klart best på reisefot så langt og har mer middelmådige 4-2-4 på hjemmebane.

Gjestene ligger på nedre halvdel av tabellen og står uten seier på de siste seks, de siste tre bortekampene har alle endt med nederlag. Dette har forverret bortetallene til 3-1-6.

H igjen.



5. Hearts — Hibernian

Kun ett lag plukker mer poeng enn Hearts om dagen, som har 13 fra sine siste seks kamper. De siste tre hjemmekamper er alle vunnet, noe som har forbedret hjemmestatistikken til 4-4-2.

Gjestene ligger fem poeng over dagens motstander, men formen er ikke mer enn godkjent - åtte poeng på de siste seks er fasit. På reisefot har de vært vanskelige å slå så langt, 4-5-1 er tallene.

HU.



6. Ross County — St. Johnstone

Jumbo Ross County ser nesten fortapt ut om dagen, de har ett poeng på sine siste seks kamper og det ble tatt på hjemmebane. Men 2-2-6 er hjemmetall som ikke skremmer noen.

Gjestene har på sin side ti pong fra de siste seks og tre seire på de siste tre bortekampene sine, noe som har forbedret bortestatistikken til 4-1-4. (U)B.



7. Hamilton Academical — Kilmarnock

Hjemmelaget har havnet på nedre halvdel etter en svakere formperiode og står med fem på de siste seks - fire av disse er dog tatt på hjemmebane og 2-3-5 er hjemmestatistikken deres så langt.

Kilmarnock er det definitive formlaget i Skottland med sine 14 poeng på de siste seks, på reisefot har de respektable 3-5-1 så langt. UB.



8. Palermo — Salernitana Calcio 1919

Hjemmelaget toppet Serie B med med 36 poeng fra 20 kamper og har også pene elleve poeng fra de siste fem kampene i ligaen. På hjemmebane har de helt godkjente 5-3-2 så langt denne sesongen.

Gjestene ligger midt på tabellen, men har ikke mer enn tre poeng opp til playoffplass. Faktisk er de best på reisefot og her har de 3-4-3, men formen er svak og de har bare fem poeng på sine siste seks kamper.

H.



9. Carpi FC 1909 — Bari

Vertene er i grei form og har ni poeng fra de siste seks, fem av disse tatt på hjemmebane. Også de er blant mange lag som er like bak playoff og de har solide 5-2-3 på eget gress så langt.

Gjestene ligger på sin side på en tredjeplass, bare ett poeng bak direkte opprykk, men det er ikke takket være den svake bortestatistikken 2-2-5. Men, to av deres siste tre bortekamper er vunnet og de har ti poeng på de siste seks i ligaen.

HUB.



10. Perugia Calcio — Empoli

Hjemmelaget ligger tilnærmet midt på tabellen og har ni poeng fra de siste seks ligakampene. To av de siste tre hjemmekampen er vunnet, noe som har forbedret tallene til solide 5-1-3 så langt.

Gjestene ligger på sin side på playoffplass, men formen har vært sviktende - de siste seks har gitt bare syv poeng og på reisefot er de ikke bedre enn 2-4-4 så langt.

HU(B).



11. Pescara — AC Venezia

Også vertene er en klassisk middelhavsfarer og vaker rundt fire poeng bak playoffplassene. Brorparten av deres poeng er tatt hjemme, 4-4-2 er tallene, og de siste tre hjemmekampene har resultert i syv poeng.

Gjestene har mistet formen og står uten seier på de siste seks, dog har fem av dem en uavgjort. Dermed klamrer Philippo Inzaghis menn seg fest i playoffpuljen, men med stadig minkende margin.

HU.



12. Brescia — Ascoli

Hjemmelaget er nok en middelhavsfarer, men har kortere vei til nedrykk enn til noen plasser av betydning oppover. Formen er helt grei, seks poeng fra de siste seks er fasit, hvorav fem er tatt på hjemmebane. Statistikken på eget gress er helt godkjente 3-5-2.

Gjestene har på sin side inntatt jumboposisjonen med fire poeng og null seire de siste seks, på reisefot har de ett poeng på de siste tre og svake 1-3-6 totalt så langt.

H.

Det gir oss følgende 96-rekker:

1. Newcastle United — Manchester City B

2. Crystal Palace — Arsenal UB

3. Aberdeen — Partick Thistle H

4. Rangers — Motherwell H

5. Hearts — Hibernian HU

6. Ross County — St. Johnstone B

7. Hamilton Academical — Kilmarnock UB

8. Palermo — Salernitana Calcio 1919 H

9. Carpi FC 1909 — Bari HUB

10. Perugia Calcio — Empoli HU

11. Pescara — AC Venezia HU

12. Brescia — Ascoli H

