Ingen målfest for Arsenal

Vi tror på få mål i mandagens FA-cupoppgjør mellom Nournemouth og Arsenal.

Mandagens langoddsprogram byr blant annet på FA-cupmatchen mellom Bournemouth og Arsenal. Ellers er kamper fra nest øverste i Frankrike og Italia. På ishockeyfronten spilles det flere kamper i KHL, og natt til tirsdag er det full rulle igjen i NHL etter helgens All-Star kamp og seks kamper på menyen.

Bournemouth - Arsenal - under 2,5 mål - 1,90 (spillestopp kl 20.55)

FA-cupen, 4. runde. Bournemouth har opplevd en gedigen nedtur de siste månedene, men i midtuken spilte de en god kamp for første gang på lenge. De vant 3-1 mot Brighton på Vitality Stadium. De er fortsatt under nedrykksstreken på grunn av målforskjellen.

En seier i FA-cupen vil ikke nødvendigvis bety noe for divisjonsstatusen til the Cherries, men et avansement i turneringen vil gi dem et enormt boost.

Bournemouth tok seg til 4. runden i cupen takket være en fantastisk 4-0-seier mot Luton i 3. runden. Historien gir dem grunn til å være optimistisk De har bare tapt fem av de siste ni kampene, og i løpet av den tiden har de slått Chelsea og spilt uavgjort mot mandagens motstander, Arsenal.

Arsenal kjemper også en tøff kamp for å redde denne sesongen. De har hatt fremgang under Mikel Arteta, men de leverer fortsatt ujevne resultater og the Gunners ligger nede på tiendeplass i ligaen. London-klubben kom seg videre i FA-cupen etter å ha vunnet 1-0 mot mot Leeds i 3. runden. Det er én av kun tre seire på de 20 siste kampene, og bare én av de seirende kom på Emirates. Gjestene har bare vunnet tre ganger borte.

Vi forventer oss en jevnspilt kamp, særlig siden vi vet at nesten en tredjedel av Bournemouths hjemmekamper har endt uavgjort. Også Arsenal har spilt mye uavgjort.

Fire av de ti siste uavgjortkampene har endt 1-1, og det var også resultatet i den siste Premier League-matchen mellom lagene på Vitality Stadium.

I fire av de fem siste kampene til Bournemouth ble det scoret under 2,5 mål. I tillegg har fem av de syv siste kampene til Arsenal endt med under 2,5 mål. Jeg har heller ikke tro på at denne kampen blir noen målfest. Under 2,5 mål virker sannsynlig, og gir 1,90 i odds.

