Ingen målfest med LSK kvinner borte mot Røa

LSK kvinner er storfavoritter borte mot Røa i kveld. Vi tror ikke på noen målfest.

Tredje runde i toppserien innledes i kveld og LSK kvinner er naturligvis store favoritter mot poengløse Røa.

NB! Fredag er det ca 353 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00. Lever kupongen her!

Røa - LSK kvinner under 2,5 mål - 2,40 (spillestopp kl 19.40)

LSK kvinner innledet med 1-1 borte mot Rosenborg, og vant 1-0 i toppkampen hjemme mot Sandviken sist søndag etter seiersmål i sluttminuttene. Trener Hege Riise uttaler til LSK's hjemmeside at hun forventer en tøff kamp på Røa-banen i kveld, da banen er litt mindre enn det LSK vanligvis er vant med.

Amedia/Nettavisen har videorettighetene til Toppserien for kvinner.

Klikk på denne lenken for å se Røa - LSK kvinner fra kl 19.45

Røa er ventet midt på¨treet denne sesongen og innledet med et skuffende 0-1 tap hjemme mot Arna-Bjørnar. Ble som ventet for lette borte mot Vålerenga sist fredag og tapte 0-2.

1,20 på Lillestrøm-seier er ikke særlig spennende. Vi er dog ikke overbeviste om at dette blir en målrik kamp. Verken Røa eller LSK kvinner har vært involvert i målrike kamper hittil og tilsvarende kamp forrige sesong endte 0-1. 2,40 i odds på at kveldens kamp ender under 2,5 mål, må da være spillbart. Dessverre tilbyr ikke Norsk Tipping singelspill på det objektet, så vi må kombinere. Det gjør vi med en hjemmeseier fra spansk Segunda.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Girona - Cadiz H 1,52 (spillestopp kl 20.55)

Nest siste serierunde i spansk Segunda og det er mange lag som fortsatt har noe å spille for. De to øverste rykker direkte opp, lag 3 til 6 spiller playoff om den siste opprykksplassen. De fire nederste rykker ned. Ved poenglikhet er det innbyrdes oppgjør som gjelder først.

Serieleder Cadiz med seks poeng ned til Almeria på 3. plass og har vunnet begge innbyrdes mot Almeria og er således allerede klare for nedrykk.

Girona på 5. plass med 60 poeng og tre poeng fredag kveld, vil etter alle solemerker sikre topp seks. Velkjente Cristhian Stuani leverte 21 og 19 scoringer for Girona i La Liga de to foregående sesongene, og og står med formidable 27 seriemål denne sesongen.

1,52 på at Girona slår allerede opprykksklare Cadiz i kveld er grei odds og kombineres med under 2,5 mål i kampen mellom Røa og LSK kvinner. Totalodds på denne dobbelen 3,65.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset