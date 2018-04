Ingen promenade for Chelsea

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av eliteseriekampen mellom Ranheim og Vålerenga, seks kamper fra Premier League og fem kamper fra Championship. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 2,7 mill kr lørdag. Innleveringsfristen på lørdagskupongen er som vanlig kl 15.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper.

1. Ranheim - Vålerenga

Nyopprykkede Ranheim kunne sensasjonelt overtatt serieledelsen i Eliteserien dersom de hadde slått Brann i den utsatte hjemmekampen onsdag kveld. Men serieleder Brann ble for sterke og Ranheim ble påført sitt første hjemmetap for sesongen, men skal likevel ha cred for en bra gjennomført kamp. 12 poeng og fire seier på de seks første seriekampene er uansett godt over forventningene.

Vålerenga har levert best borte hittil. Søndag kveld ble det 0-0 hjemme mot Molde i en bra fotballkamp, der nok Molde var nærmest seieren. Står med totalt 10 poeng etter 3-1-2 foreløpig. Tapene er kommet hjemme mot Strømsgodset (1-4) og borte mot Sarpsborg (0-3). Men har altså slått Kristiansund (1-0) og Start (6-1) i de to øvrige bortekampene. Vålerenga reiser til Trondheim uten noen vesentlige fravær.

Dette er ingen enkel kamp å vurdere. Vi helgarderer. HUB.

2. Swansea - Chelsea

Det nærmer seg slutten på sesongens Premier League og de fleste lagene har spilt 34 seriekamper, mens noen har spilt 35. Totalt skal det som kjent spilles 38 serierunder.

Swansea har fortsatt hodet over vannet og ligger på den siste sikre plassen med totalt 33 poeng. Har fire kamper igjen og fire poeng ned til Southampton under streken. Tre av de fire siste skal spilles hjemme og laget avslutter med hjemmekamper mot Southampton og Stoke i de to siste (to lag som altså ligger under streken i øyeblikket). Swansea har kun vunnet en av sine seks siste seriekamper, men på den annen side kun tapt to (1-3-2) og fire av disse er spilt på bortebane. Totalt 6-3-7 på hjemmebane. Forsvarsspillerne Federico Fernandez og Kyle Bartley er begge usikre, mens Renato Sanchez endelig er friskmeldt etter flere måneders skadefravær.

Chelsea har tatt to strake borteseire og fått kortet ned avstanden til Tottenham på 4. plass til kun fem poeng nå. Men Tottenham har hjemmekamp i tre av sine fire gjenstående seriekamper og i tillegg svært overkommelig motstand, så det må et under til om Chelsea skal snappe 4. plassen fra Tottenham. Totalt 9-3-5 på bortebane. Marcos Alonso soner sin siste av tre kampers karantene, ellers har ikke Chelsea-manager Antonio Conte noen nye fravær.

Det står 1-1-1 på de tre siste tilsvarende. Uavgjort gagner ingen av lagene. HB.

3. Crystal Palace - Leicester

Med kun tre seriekamper igjen å spille, har Palace seks poeng ned til Southampton under streken (Southampton som har en overkommelig hjemmekamp mot Bournemouth denne helgen og som har fire kamper igjen). Men tre poeng lørdag, vil etter alle solemerker bety at Palace er sikret ny kontrakt. 2-2-1 på de fem siste seriekampene og totalt 5-5-7 hjemme på Selhurst Park. Palace har ingen nye karantener eller skader, men både Jeffrey Schlupp og Connor Wickham er friskmeldte siden sist.

Leicester er ferdigspilt og ligger på 9. plass med totalt 44 poeng og har gjennomført en klart godkjent sesong. Etter borteseire mot West Bromwich femte sist og Brighton fjerde sist, har det kun blitt ett poeng på de tre siste seriekampene og bortetallene er ikke bedre enn 5-5-7. Kasper Schmeichel og Shinji Okazaki rekker ikke lørdagens kamp for Leicester.

3-3-3 på de ni siste tilsvarende. Lørdag er det svært mye som tyder på at Crystal Palace tar seieren og tre avgjørende poeng. H.

4. Huddersfield - Everton

Nyopprykkede Huddersfield har seks poeng ned til Southampton og fire kamper igjen å spille. Tok tre livsviktige poeng i hjemmekampen mot Watford sist og tar et kvantesprang mot ny kontrakt med seier lørdag. Godkjente 6-5-6 på hjemmebane. Tom Ince har pådratt seg en hamstringsskade og blir ikke klar, ellers har ikke David Wagner nye skader eller karantener i sitt lag.

Everton har tatt 33 av sine 45 poeng hjemme på Goodison Park og har lite å spille for i sesongavslutningen, all den tid det er åtte poeng opp til Burnley på 7. plass (Europa League) og Everton kun har tre kamper igjen å spille. Begredelige 2-6-9 på bortebane. Morgan Schneiderlin, Leighton Baines og Dominic Calvert-Lewin er alle usikre for Everton, mens Gylfi Sigurdsson og Mason Holgate definitivt ikke rekker kampen.

Motivasjon og elendig bortestats for Everton borger for hjemmeseier her. H.

5. Burnley - Brighton

Etter fem strake seire måtte Burnley tåle 1-2 tap hjemme for Chelsea nest sist, mens laget kom tilbake fra 0-1 underlege mot Stoke forrige helg og fikset 1-1. Med tre seriekamper igjen å spille er avstanden ned til Everton på 8. plass hele åtte poeng og Burnley trenger således kun en seier til for å sikre 7. plass og billett til Europa League. Solide 7-4-6 hjemme. Ben Mee og Scott Arfield er fortsatt fraværende for hjemmelaget, og Steven Defour og Robbie Brady er begge ute med langtidsskader.

Nyopprykkede Brighton står med 36 poeng og har således sju poeng ned til Southampton med 34 spilte kamper. Men har et meget tøft kampprogram igjen og avslutter med hjemmekamp mot Manchester United og deretter bortekamper mot hhv Manchester City og Liverpool og risikerer å tape alle sine fire siste seriekamper. Meget svake 2-4-10 på bortebane. Ingen nye skader for Brighton som fortsatt har sin midtbanespiller Davy Propper ute med karantene (soner dog sin siste av tre kampers karantene lørdag)

Godtgående Burnley sikrer Europa League-billett med seier lørdag og bortesvake Brighton skal være meget overkommelig. H.

6. Newcastle - West Bromwich

Etter fire strake seire, ble det som forventet bortetap for Newcastle mot Everton mandag kveld (0-1). Newcastle har uansett klart seg meget bra i sitt comeback i Premier League og ligger på 10. plass med 41 poeng og er klar for en ny sesong på øverste nivå. 7-4-6 totalt på hjemmebane og fire strake hjemmeseire.

Nesten fortapte West Bromwich med fem poeng på sine tre siste seriekamper der bortetriumfen mot Manchester United nest sist rager høyest. Sist lørdag kom laget tilbake fra 0-2 hjemme mot Liverpool og fikset 2-2. Men med kun tre seriekamper igjen å spille, er avstanden opp til Swansea på sikker plass åtte poeng og det betyr at West Bromwich må vinne sine tre siste seriekamper og selv da, er det nesten usannsynlig at det går. 2-4-11 totalt på bortebane. Daniel Sturridge er endelig tilbake etter et par måneders fravær, og også Nacer Chidli er friskmeldt.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende. H.

7. Southampton - Bournemouth

Med fire seriekamper igjen å spille, brenner det under beina for Southampton. Har fire poeng opp til Swansea på sikker plass og Soton skal møte nevnte Swansea i Wales i nest siste serierunde. Før den tid er det nødt til å bli poeng og tre poeng i denne, er helt nødvendig. Rotet vekk en 2-0 ledelse hjemme mot Chelsea nest sist og endte opp med å tape 2-3, mens det ble 0-0 borte mot Leicester forrige helg. Står uten seier på sine åtte siste seriekamper (0-3-5) og har ikke bedre enn 3-7-7 på hjemmebane. Kaptein Steven Davis er trolig ute for resten av sesongen, mens Jack Stephens er tilbake etter tre kampers karantene.

Bournemouth står med 38 poeng etter 35 spilte seriekamper og ligger på 11. plass. Med ni poeng ned til Southampton på nedrykksplass, skal veldig mye gå galt for at Bournemouth skal rykke ned. Kun to poeng er tatt på de fire siste seriekampene og på bortebane har ikke Bournemouth bedre enn 3-6-8 denne sesongen.Harry Arter er ute med en akillesskade, mens Adam Smith fortsatt er ute.

2-0 og 0-0 i de to siste tilsvarende og hjemmelaget kan ikke tape denne gangen. H.

8. Aston Villa- Derby

De fem siste kampene er alle hentet fra Championship der samtlige lag hr spilt 44 seriekamper og det gjenstår to serierunder.

Aston Villa ligger på 4. plass med totalt 82 poeng og har fortsatt en liten teoretisk mulighet til å nå direkte opprykk og 2. plass. Men da må begge de to siste vinnes, samtidig som Fulham på 2. plass (etter seieren mot Sunderland fredag) må tape sin siste kamp borte mot Birmingham, mens Cardiff på 3. plass ikke må vinne noen av sine to siste. Formen er bra og Villa har vunnet fire av sine fem siste seriekamper og står med knallsterke 14-6-2 hjemme på Villa Park. John Terry og Jonathan Kodjia er begge tilbake for Villa lørdag. Det betyr at Villa kun mangler langtidsskadde Axel Tuanzebe og Alan Hutton.

Derby kjemper en innbitt kamp om å nå playoff og gjorde manns jobb da laget vendte 0-1 til 3-1 seier hjemme mot Cardiff tirsdag kveld. Tok seg opp på 6. plass med den seieren og har to poeng ned til Millwall på 7. plass og tre poeng ned til Brentford på 8. plass og samtidig betydelig bedre målforskjell. 8-9-5 totalt på bortebane. Bortsett fra langtidsskadde Ikechi Anya og Sam Winnall, har Gary Rowett ingen nye skader eller karantener i sitt lag.

1-0 i tilsvarende oppgjør forrige sesong og hjemmesterke Villa må få et klart utgangstips her. HU.

9. Queens Park Rangers - Birmingham

Det er hjemme på Loftus Road som QPR har prestert klart best denne sesongen. 38 av lagets 53 poeng er tatt hjemme i London (11-5-6) og med to serierunder igjen, har ikke QPR annet enn æren å spille for. Ligger på 16. plass og har 15 poeng ned til nedrykksstreken. Tre tap på de fire siste seriekampene indikerer at QPR ikke har den største motivasjonen lenger. Den australske landslagsspilleren Massimo Luongo spiller ikke de to siste seriekampene, da han forbereder seg til fotball-VM.

Birmingham hadde kun tatt ett poeng på tre seriekamper, før det ble en livsviktig trepoenger når Sheffield United ble slått 2-1 hjemme forrige helg. Men har kun fem poeng ned til Barnsley og Burton under streken. Birmingham har en meget vrien hjemmekamp mot opprykksjagende og ekstremt formsterke Fulham i siste serierunde. 3-4-15 er veldig svake bortetall. Harlee Dean soner karantene, ellers er det ingen nye fravær for Birmingham.

Det er bortelaget som har alt å spille for her og derfor helgarderer vi denne. HUB.

10. Sheffield United - Preston

Møte mellom to lag som har hengt med i playoffstriden i det lengste, men som må innse at det løpet nok er kjørt.

Sheffield United ligger på 11. plass med totalt 66 poeng og har fem poeng opp til Derby på den siste playoffplassen og spolerte nok sine sjanser med 1-2 tapet borte for Birmingham sist helg. 2-3-0 på de fem siste hjemmekampene og totalt flotte 12-5-5 på hjemmebane. Toppscorer Leon Clarke er tilbake etter å ha mistet sist helgs kamp mot Birmingham, ellers har ikke United-manager Chris Wilder noen nye fravær.

Preston ligger to plasser foran og er på 9. plass med totalt 67 poeng. Det betyr at det er fire poeng opp til Derby på 6. plass. Nå har Derby en meget vrien bortekamp mot Aston Villa lørdag, men selv med seier her og Derby-tap lørdag, vil det skille ett poeng i favør Derby og i tillegg skal Preston passere Millwall og Brentford på plassene foran. 9-8-5 totalt på bortebane, men formen viser ikke bedre enn 2-1-3. Preston har ingen nye skader eller karantener.

Hjemmesterke Sheffield United taper neppe denne. HU.

11. Norwich - Leeds

Betydningsløst møte mellom to tabellnaboer. Norwich ligger på 13. plass med totalt 57 poeng og har kun vunnet en av sine seks siste seriekamper (1-2-3) og står med totalt 7-8-7 på hjemmebane.

Leeds innledet sesongen strålende, men har falt kraftig av og ligger på 12. plass, også de med 57 poeng. 2-2-6 på de ti siste seriekampene og lite oppsiktsvekkende 7-3-12 på bortebane.

Dette er bingo, men vi får kanskje en vinner? HB.

12. Middlesbrough - Millwall

Hjemmelaget var kanskje den aller største favoritten til direkte opprykk foran denne sesongen, men har ikke innfridd helt. Er dog i posisjon til å nå playoff og med to seriekamper igjen å spille, er Middlesbrough på 5. plass med totalt 72 poeng. Det skiller dog kun tre poeng ned til dagens motstander Millwall på 7. plass. Boro avslutter med en overkommelig bortekamp mot Ipswich. Har tatt ni poeng på de fire siste seriekampene og sikrer altså playoff med tre poeng her. Spissen Patrick Bamford er tilbake etter å ha mistet sist lørdags bortekamp mot Derby. Manager Tony Pulis har dermed kun langtidsskadde Rudy Gestede ute.

Millwall hadde ikke tapt siden 1. nyttårsdag, da det ble 1-2 tap borte mot Norwich og stod med 11-6-0 på sine 17 siste seriekamper, før det ble 0-3 tap hjemme for Fulham sist fredag. Og etter at Derby slo Cardiff hjemme tirsdag, er Millwall havnet utenfor playoff og på 7. plass før de to siste serierundene. To poeng skiller opp til Derby på 6. plass og tre poeng opp til Middlesbrough på 5. plass. Råsterke 7-2-0 på de ni siste bortekampene og avslutter hjemme mot et muligens ferdigspilt Aston Villa. Veteranen Tim Cahill er ute med karantene for Millwall, som ellers fortsatt har Byron Webster og Ben Thompson på skadelisten.

1-2 og 3-0 i de to siste tilsvarende og presset er garantert på hjemmelaget her. Vi utelukker ikke at Millwall kan reise seg igjen etter hjemmetapet sist. HUB.

