Ingen suksess for Jose Mourinho

Tottenham har ikke hevet seg under Jose Mourinho. Lørdag venter en meget tøff bortekamp mot formsterke Watford.

Det er et meget omfattende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Det spilles åtte kamper i Premier League og det er full runde i Championship. Bundesliga starter opp igjen denne helgen etter en måneds vinterpause og Erling Braut Haaland kan få sin debut for Borussia Dortmund som skal i bortekamp mot Augsburg. Ellers er det kamper i både La Liga, Serie A og Ligue 1. Det er masse vintersport på menyen. Verdenscup langrenn fra Nove Mesto, det er hopp menn fra Tyskland, stafett menn skiskyting fra Ruhpolding og det er verdenscup utfor for menn i Wengen. Mens kvinnene kjører storslalåm i Laax. Håndball-EM byr på tre kamper i hovedrunden fra gruppe 1. På hockeyfronten er det full serierunde i SHL, et par kamper i Get-ligaen her hjemme og det er en rekke kamper fra NHL.

Watford - Tottenham H 3,05 (spillestopp kl 13.25)

Herlig oppsving for Watford etter at Nigel Pearson overtok som manager. Watford stod med kun ni poeng etter 17 serierunder. Men er nå ubeseiret på sine fem siste og har vunnet fire av disse. Både Manchester United og Wolverhampton er slått hjemme i denne perioden. Den overbevisende 3-0 seieren borte mot Bournemouth forrige søndag, tok laget over nedrykkstreken. Det er dog ikke mer enn ett poeng ned til Aston Villa under streken. Manager Nigel Pearson kan gi nysignerte Ignacio Pussetto (fra Udinese) sin debut lørdag. Christian Kabasele er tilbake fra karantene. Sebastian Prodl, Daryl Janmaat, Danny Welbeck og Tom Cleverley er alle fortsatt ute. Will Hughes er tilbake i trening, men ikke aktuell for lørdagens kamp.

Tottenham tapte som ventet sin hjemmekamp mot Liverpool og står med kun fire poeng på sine fem siste seriekamper. Harry Kane og Moussa Sissoko er fortsatt ute. Har falt ned til 8. plass med sine 30 poeng og har ni poeng opp til Chelsea på 4. plass. Svake 2-4-5 på bortebane. Imponerte heller ikke nevneverdig i onsdagens omkamp i 3. runde i FA-cupen hjemme mot Middlesbrough. Jose Mourinho sparte noen av sine spillere da, men Tottenham vant kun 2-1.

Hjemmelaget er i knallform og vant 2-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. Watford kal skal ha gode vinnersjanser også nå, ikke minst med tanke på hvordan Tottenham har underprestert på bortebane denne sesongen. 3,05 på hjemmeseier er overodds så det holder og spilles.

