Ingen walk in the park for Manchester City

Champions League er tilbake i kveld med blant annet godbiten Manchester City-Real Madrid.

Manchester City har med seg et strålende utgangspunkt fra første møte i Madrid mellom lagene som endte med 2-1 seier. Kan Real Madrid virkelig snu dette i kveld?

Manchester City - Real Madrid U 4,10 (spillestopp 20:55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Champions League, 2. kamp. Manchester City har 2-1 å gå på fra første oppgjør mellom lagene i vinter. City endte på en klar 2. plass i ligaen og har nok hatt dette returoppgjøret i tankene en stund. De tok hjem ligacupen i år igjen, mens det ble FA Cup-exit mot Arsenal i semifinalen av det som har vært en spesiell sesong også for de lyseblå fra Manchester. Mendy soner, mens Aguero er ute med skade.



Real Madrid radet opp seire etter at La Liga startet opp igjen og passerte til slutt erkerival Barcelona på tabellen og sikret ligatittelen. Røk 1-2 i første møte mellom disse og har en formiddabel oppgave foran seg dersom dette skal snus. Lagkaptein Ramos er ute med karantene, mens Marcelo rapporteres usikker.



Over fire ganger pengene på U er litt for høyt, så vi prøver noen kroner på uavgjort i kveldens gigantmøte.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset