Ingen walkover for Molde

Molde er ubeseiret etter de seks første serierundene i Eliteserien, men har ikke imponert veldig. Formsterke Haugesund venter i en vrien bortekamp i kveld.

Sjuende serierunde i Eliteserien innledes med to kamper i kveld. Vi jakter skrellen i kampen mellom Haugesund og Molde.

Haugesund - Molde H 3,70 (spillestopp kl 17.55)

Hjemmelaget innledet sesongen med 1-2 tap hjemme for Brann og 1-6 tap borte for strålende Bodø/Glimt. Har kommet seg betraktelig etter det og står med 2-2-0 på sine fire siste seriekamper. Ligger på 10. plass med åtte poeng, men det er kun to poeng opp til 3. plassen. Bortsett fra utestengte Ibrahima Wadji kan Jostein Grindhaug stille med skadefritt mannskap.

Molde er det eneste laget som henger på Bodø/Glimt og i likhet med serielederen er de ubeseiret. Men har ikke vært i nærheten av å imponere som Glimt har gjort. Overtidsseier borte mot Start i nest siste bortekamp og 2-2 mot Kristiansund i siste bortekamp. Imponerte heller ikke allverden hjemme mot Mjøndalen sist søndag. Christian Gauseth brente da et straffespark for Mjøndalen på stillingen 2-1, fire minutter før full tid. Stian Gregersen er ny på skadelisten, det betyr at Martin Ellingsen fortsetter som stoppervikar. Forsvarskollega Kristoffer Haugen er trolig også ute.

0-2-2 på de fire siste tilsvarende i Haugesund, men feelingen er at Haugesund kan vinne denne. 3,70 på hjemmeseier synes for høyt og spilles.

