Ingen walkover for Norge mot Portugal

Norge imponerte mot Frankrike søndag, men får ingen walkover i tirsdagens gruppefinale mot Portugal i håndball-EM.

Det er et meget omfattende langoddsprogram tirsdag. I håndball-EM spiller Norge en meget viktig kamp mot Portugal. Det er en av seks kamper i håndball-EM tirsdag. I England er det omkamper i 3. runde i FA-cupen denne midtuken og seks av disse spilles tirsdag kveld. I tilleg er det kamper i både League One og League Two. I Italia spilles det tre åttedelsfinaler i Coppa Italia. På hockeyfronten er det returoppgjør i semifinalene i Champions League og en kamp i Get-ligaen.

Portugal - Norge handikap fulltid 4-0 - H 2,20 (spillestopp kl 20.25)

Sensasjonell utvikling i gruppe D. En av gullfavorittene Frankrike er allerede ute av mesterskapet etter å ha tapt både for Portugal i åpningskampen og i den høydramatiske kampen mot Norge søndag kveld. 2,20 i odds på Norge var et herlig spill i den kampen.

Portugal ikke til å kimse av

Portugal var spådd å kunne bli en av overraskelsene i dette mesterskapet og de altså allerede videre. Slo Frankrike 28-25 i sin åpningskamp og håndterte også å nullstille seg til søndagens kamp mot Bosnia der de vant 27-24. De endte på 4. plass i EM 2016 og på 7. plass i EM 2018. De har ikke med sin største stjerne Gilberto Duarte i mesterskapet, han er ute med skade. Keeper Alfredo Quintana har dog storspilt og målvaktene er som kjent ekstremt viktige i håndball.

Sander Sagosen med ny praktkamp for Norge da Frankrike ble sendt ut av EM med 28-26 søndag. 22 mål på de to første kampene forteller litt om hvor enestående god han er. Torbjørn Bergerud hadde ingen god dag mot Bosnia i åpningskampen, og han leverte heller ingen spesielt god 1. omgang mot Frankrike. Men Bergerud hevet seg i 2. omgang og var en matchvinnertype for Norge da. Målvaktspillet må være på sitt beste om Norge skal gå hele veien.

Norge er som ventet satt til storfavoritter her, og favorittene blir oftere satt lavt i håndball enn f.eks fotball. Kampen mot Portugal er ekstremt viktig, da poengene i denne kampen tas med inn i mellomspillet. Norge kommer til å få kamp av Portugal og storseier er ikke veldig sannsynlig. Portugal til å tape med minimum tre mål til klart godkjente 2,20 i odds, blir vårt utvalgte spill.

