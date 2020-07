Ingen walkover for Tromsø mot Kongsvinger

Kongsvinger imponerte med seier borte over HamKam i seriepremieren og skal gi Tromsø kamp på Gjemselund i kveld

Det er klart for andre serierunde i OBOS-ligaen i kveld og flere spennende oppgjør venter.











Kongsvinger - Tromsø U 3,20 (spillestopp 17.55)









Kongsvinger solide på hjemmebane

OBOS-ligaen. Kongsvinger fikk en drømmestart fredag da laget slo HamKam 3-2 borte på overtid i en kamp de lå under lenge. Kamma ledet 2-1 til helt på tampen, men et selvmål og en scoring av Christian Røer langt på overtid sikret tre sterke poeng i premieren for laget fra Gjemselund. Kongsvinger er en outsider til playoff denne sesongen og normalt er de sterke hjemme på Gjemselund. Endte med 8-2-5 i 2018-sesongen og 8-3-4 i fjorårssesongen.



Tromsø må heve seg på bortebane Tromsø tok en sliteseier hjemme mot Raufoss fredag (1-0) og fikk dermed en perfekt start på tilværelsen i OBOS-ligaen etter nedrykket fra Eliteserien i fjor. Har mistet mange spillere og hatt mange utskiftninger og inn på trenersiden har Gaute Helstrup kommet. Har slitt voldsomt på bortebane i Eliteserien de siste sesongene. Svake 3-1-11 i fjorårets nedrykksesong, og nesten like svake 4-1-10 i 2018-sesongen. Den poengfangsten må betydelig opp om det skal bli opprykk fra OBOS-ligaen.



Helt åpent på Gjemselund. KIL fikk en drømmestart fredag, mens TIL helt sikkert blir å regne med i toppen i år. Uavgjort virker mest sannsynlig og som vanlig er det flott odds på poengdeling i OBOS-ligaen.