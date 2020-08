Det var all grunn til å vifte med flagget den siste dagen i juli.

Nabolaget er spillet hvor du vinner på adressen din hos Norsk Tipping, og på den siste dagen i juli var det 64 år gamle Inger-Kristin Moe Rofstad som hadde aller mest grunn til å juble:

- Er det sant? Jeg er helt i ekstase her. Jeg har ringt dere allerede. For så mange nuller kan da ikke være mulig tenkte jeg. Det er helt ufattelig.

Hun sjekket trekningsresultatet umiddelbart og så der at hun var kveldens heldigste. Med sin adresse i Larvik vant hun 1 million kroner, og de nærmeste spillerne som hadde levert Nabolaget vant også premier. Inger-Kristin jublet lenge og vel, og var klar over millionpremien da Norsk Tipping ringte:

- Jeg har visst det i 15 minutter nå. Det er helt utrolig. Jeg skal faktisk på nattevakt, så det blir forholdsvis rolig feiring.

- Hva skal premien gå til?

- Det har jeg ikke rukket å tenke på. Jeg skal i alle fall gjøre noe hyggelig sammen med familien.

Her kom vinnerne fra:

Larvik (Vestfold og Telemark)

Odda (Vestland)

Hønefoss (Viken)

Bardu (Troms og Finnmark)

Bergen (Vestland)

Gjesåsen (Innlandet)

Her kan du levere Nabolaget

I Nabolaget er det trekning hver kveld. Og når du leverer din kupong, er kupongen gyldig i en uke. På fredager trekkes seks nabolag og i ett av disse mottar hovedvinneren 1 million kroner. Alle andre dager trekkes det ut ett nabolag med en hovedpremie på 10 000 kroner.

Vinnersannsynlighet Nabolaget:

Vinnersannsynligheten for daglig hovedpremie i Nabolaget tar utgangspunkt i omsetning. Denne kan variere, men i snitt er det en ukentlig omsetning på mellom 4 og 4,5 millioner kroner. Det tilsier mellom 80.000 og 90.000 deltakelser. Når én av disse skal trekkes ut, gir det en vinnersannsynlighet på ca. 1:90.000. De øvrige Nabolaget-vinnerne (som kan vinne 100.000, 10.000, 1.000 eller 50 kroner), fastsettes i rekkefølge på grunnlag av geografisk avstand fra hovedvinneren. Vinnersannsynligheten for disse premiegruppene påvirkes av antall deltakelser, antall spillere og ulikheter i bebyggelsesstruktur innenfor et gitt geografisk område. Les mer om vinnersannsynlighet for Nabolaget her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 598 280

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 625

Antall millionærer i 2019: 52

Høyeste premieutbetaling i 2019: 1 000 000