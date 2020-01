Ingvild Flugstad Østberg vinner igjen

Ingvild Flugstad Østberg tok en sensasjonell seier i onsdagens jaktstart i Toblach. Fredag jakter hun ny seier på 10 km klassisk fellesstart i Val di Fiemme.

Både La Liga og Serie A starter opp igjen denne helgen etter sin juleferie og det er to kamper fra La Liga på fredagens langoddsprogram. I tillegg er det to kamper fra Segunda og en fransk cupkamp. Ellers er det tre kamper i Hockeyallsvenskan, det er en rekke kamper i KHL og det er to kamper i NHL natt til mandag. I tillegg er det Tour De Ski med 10 km klassisk fellesstart for kvinner og 15 km klassisk fellesstart for menn.

10 km fellesstart kvinner - Ingvild Flugstad Østberg vinner 2,85 (spillestopp kl 13.15)

Tre øvelser gjenstår i Tour de Ski både for kvinner og menn. I dag er det fellesstart i klassisk, lørdag er det sprint i klassisk og Touren avsluttes søndag med etappen opp monsterbakken i Val di Fiemme.

Therese Johaug leder i sammendraget og har 22 sekunder ned til Ingvild Flugstad Østberg på 2. plass og til Natalia Nepryaeva på 3. plass. Fredagens fellesstart kan bli avgjørende, men lørdagens sprint der det kjempes om mange bonussekunder, blir trolig enda mer avgjørende.

Therese Johaug er fortsatt den store favoritten til å vinne sammenlagt, all den tid hun er vanvittig god opp monsterbakken. Men i onsdagens 10 km jaktstart i klassisk måtte hun altså se seg sensasjonelt slått av Ingvild Flugstad Østberg. De startet likt og Johaug var aldri i nærheten av å riste av seg Ingvild. Således var det ingen overraskelse at Ingvild Flugstad Østberg tok seg forbi mot mål og vant spurten. Den øvelsen har aldri vært Therese Johaugs sterke side.

I dag er det altså 10 km fellesstart i klassisk i Val di Fiemme. I og med at Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg også gikk ut likt sammen på onsdagens jaktstart i samme stilart i Toblach, blir derfor dagens fellesstart veldig identisk med onsdagens øvelse. Ingvild Flugstad Østberg vant den fellesstarten i 2019, men Therese Johaug var som kjent ikke med i fjor grunnet sin dopingutestengelse.

1,50 er oddsen på at Therese Johaug vinner fredagens fellesstart og det er i seg selv en sensasjonell odds på Therese, så overlegen som hun har vært i alle distanserenn etter at hun kom tilbake fra utestengelsen. Men Ingvild Flugstad Østberg var kun 0,7 sekunder bak Therese Johaug i 10 km med intervallstart i Toblach på nyttårsaften og hun slo altså Therese regelrett i onsdagens jaktstart i klassisk i Toblach.

2,75 i odds på at Ingvild Flugstad Østberg vinner fredagens 10 km fellesstart i klassisk stil spilles.

