Inter går til Europa League-finalen

Inter er store favoritter i semifinalen mot Shakhtar Donetsk . Vi tror de innfrir og tar seg til finalen.

Vinneren av denne kampen vil møte Sevilla i finalen i Köln på fredag. Vi tror det blir Inter.

Inter - Shakhtar Donetsk (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,40 (spillestopp kl. 20.55)

Europa League, semifinale. Spilles på nøytral bane i Düsseldorf. Endelig har Inter suksess i Europa. Italienerne er i sin første semifinale i europeisk sammenheng siden 2009-2010. Den gangen slo de Barcelona i Champions League-semifinalen og vant turneringen etter å ha slått Bayern München i finalen.

Inter er i klubbens åttende semifinale i UEFA Cup/Europa League-sammenheng. Da de gikk til topps i Champions League i 2010 var forrige gang Milano-klubben vant fem kamper på rad i Europa. Vi tror de kan gjenta den prestasjonen mandag.

Conte er sugen på et trofé

Antonio Conte har ledet Inter til andreplass i Serie A, ett poeng bak seriemester Juventus, og i Coppa Italia røk de ut i semifinalen mot Napoli. Selv om de italienske gigantene har hatt stor fremgang denne sesongen, så har ikke Conte klart å skaffe klubben noen trofeer. Europa League er siste muligheten hans denne sesongen. Den lar han ikke gå fra seg.

Inter Milan-trener Antonio Conte jubler som en gal etter seieren mot Bayer Leverkusen i kvartfinalen i Europa League. Foto: Dean Mouhtaropoulos (AFP)

Forsvaret til Inter virker dønn solid. De har kun sluppet inn ett mål på de seks siste kampene, stemningen i laget er god og Romelu Lukaku virker ustoppelig. Selv om Shakhtar er et sterkt lag, så har Inter tatt enorme steg offensivt de siste ukene. De har vunnet fem kamper på rad, scoret minst to mål i hver av dem og de har hodt nullen i fire av kampene. Conte har funnet den rette balansen bak, på midtbanen og med Lukaku på topp.

Conte mangler Vecino og Sánchez som begge er ute med skader, men har en stor bredde i troppen.

Inter stiller trolig med dette laget: Handanovič; Godín, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozović, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku.

Uten tap i elleve kamper på rad

Shakhtar blir ingen walkover for Inter. Ukrainerne er ubeseiret i de siste elleve kampene, hvorav ni er vunnet. De ukrainske seriemesterne spiller på samme måten som de har gjort siden Mircea Lucescu lanserte sin ballbesittende angrepsfotball. De holder ballen i laget bak, spiller raskt gjennom midtbanen og er gjennombruddshissige på den siste tredjedelen av banen. Luís Castro har gjort laget enda mer direkte i spillet Det fikk Basel merke i kvartfinalen. Sveitserne ble løpt i senk, og tapte 1-4.

Sannsynig Shakhtar-lag: Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko; Marcos Antônio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Júnior Moraes.

Denne semifinalen blir tett og jevn, men med den formen Inter viser i øyeblikket tror vi at italienerne går til finalen. The Nerazzurri er et høyere nivå enn både Wolfsburg og Basel som Shakhtar har slått ut av turneringen i de to siste kampene.

Inter har ikke ligget under til pause i noen kamper i Europa denne sesongen. De har ledet seks kamper til pause og stilingen har vært uavgjort i fire. Det er imidlertid stått uavgjort til pause i syv av elleve kamper denne sesongen. Det er en finale som står på spill. Vi tror det står uavgjort til apuse, men at Inter vinner etter 90 minutter. Oddsen på U/H-spillet gir 4,40 i odds. Det er absolutt spillbart.

