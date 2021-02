Inter har fullt fokus på ligatittelen i Italia

Serieleder Inter er ute både av Europacup og den hjemlige cupen i Italia. Det betyr fullt fokus på ligaen. Søndag tror vi laget vinner igjen når Genoa kommer på besøk til Milano. Det blir et av våre holdepunkter på ukens søndagskupong.

Det er tre kamper fra engelsk Premier League, fire kamper fra Italiensk Serie A, to kamper fra Tysk Bundesliga og til slutt tre kamper fra Spansk La Liga på søndagskupongen denne uken.

Bonuspotten er nå oppe i xxx xxx kroner. Husk at innleveringsfristen er allerede klokka 14:55.





1. Tottenham - Burnley

De tre første kampene er hentet fra engelsk Premier League. Tottenham har tapt fem av sine seks siste kamper i ligaen (1-0-5), men tok seg komfortabelt videre i Europaligaen etter 8-1 sammenlagt over Wolfsberger fra Østerrike. I onsdagens hjemmekamp i London ble det seier 4-0. Søndag røk de 1-2 borte mot West Ham og er nå nede på 9. plass med 36 poeng, ni poeng bak nettopp West Ham på den viktige 4. plassen. 5-3-4 hjemme. Det ble 1-0 seier da de gjestet Burnley i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen og hele 5-0 her i fjor. Lo Celso er fortsatt ute, mens Aurier har et håp om å rekke kampen.

Burnley måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot nestjumboen West Bromwich forrige helg og ligger med det på 15. plass med 28 poeng, seks poeng foran Fulham under streken før denne runden. De har fire kamper på rad uten seier, der tre av de alle har endt med poengdeling (1-3-0). Borte har det blitt 3-3-6. Gudmundsson er ute, mens Brady, Barnes, Pieters, Wood og Stephens alle kan være tilbake igjen her.

Tottenham leter etter formen i hjemlig liga. Kanskje var onsdagens seier i Europa vendepunktet? Vi tror de tar seg av denne. H.

2. Chelsea - Manchester United

Storkamp på Stamford Bridge. Det endte 0-2 her sist sesong, mens det ble målløst på Old Trafford mellom lagene tidligere denne sesongen i en kamp som ble spilt i slutten av oktober i fjor. Chelsea har fått et løft etter at tyske Thomas Tuchel overtok manageransvaret i klubben. Tirsdag tok de en råsterk 1-0 seier borte over Atletico Madrid i den første 8-delsfinalen i Champions League og skaffet seg dermed et meget godt utgangspunkt foran returmøtet neste måned. Pene 4-2-0 etter at Tuchel kom inn i ligaen, samtidig som laget er klare for kvartfinalen i FA Cupen. Sist helg ble det 1-1 borte mot Southampton. Hjemmefasiten viser 6-4-2. De ligger på 5. plass med 43 poeng før denne runden. Silva har vært ute de siste kampene, ellers ser det greit ut for hjemmelaget.

Manchester United kontrollerte avansementet i Europaligaen hjemme mot Real Sociedad torsdag kveld i 0-0 kampen på hjemmebane etter at de vant hele 4-0 i Spania i første møte. De er nummer to i Premier League med 49 poeng, men avstanden opp til byrival Manchester City er nå hele 13 poeng ettersom Manchester City vant igjen lørdag. Sist søndag slo de svakt plasserte Newcastle 3-1 hjemme på Old Trafford. Fortsatt ubeseiret borte: 8-4-0. Pogba og Jones er fremdeles ute, mens Cavani, McTominay og van de Beek alle nærmer seg et comeback.

Chelsea har sett veldig solide den siste tiden og fått et kjempeløft etter managerbyttet. Det blir HU på 96-rekkeren og helgardering på det største kupongforslaget - HUB.

3. Sheffield United - Liverpool

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 0-1, mens Liverpool også vant det omvendte oppgjøret mellom tidligere denne sesongen: 2-1. Sheffield United er sist med fattige elleve poeng etter 25 kamper (3-2-20) og det meste tyder på at laget rykker ned til Championship med mindre noe helt spesielt skulle inntreffe. De har tre tap på rad etter en litt positiv periode etter jul og kommer fra 0-1 tap borte mot Fulham sist helg. Hjemme på Bramall Lane har de 2-1-9. Kun West Bromwich har svakere poengfangst på eget gress. Egan, Berge, Mousset, Robinson og O'Connell er alle fortsatt ute for tabelljumboen.

Sist sesongs mestere Liverpool ledet Premier League til jul, men 2-2-6 på de siste ti og fire hjemmetap på rad er uvant kost for Klopps mannskap som nå er hel nede på 6. plass med 40 poeng - hele 19 poeng bak serieleder Manchester City som topper. Sist helg tapte de Merseyside-derbyet 0-2 hjemme mot Everton, lagets første hjemmetap mot byrivalen på 22 år. 4-5-3 viser bortefasiten for de røde. Jota rapporteres tilbake i trening og kan snart være aktuell, men nå er lagkaptein Henderson på siste tilskudd på den allerede lange skadelista til klubben der også navn som Matip, Gomez, Milner og van Dijk fortsatt befinner seg.

Dette er en kamp Liverpool rett og slett bare skal vinne for å få arbeidsroen tilbake. B i Sheffield.

4. Inter - Genoa

De fire neste kampene kommer fra Italiensk Serie A. Serieleder Inter er nå fire poeng foran byrival Milan på toppen av tabellen etter at de vant det prestisjefylte toppoppgjøret mot naboen hele 3-0 sist helg. De har fire strake seire og pene 7-2-1 på de siste ti. Hjemme har det blitt solide 9-1-1, kun Roma har har tatt flere poeng på eget gress denne sesongen. Det endte 4-0 her sist sesong, mens Inter vant 2-0 på bortebane i det motsatte oppgjøret mellom lagene tidligere i sesongen. Faktisk så har Inter slått Genoa i de fem siste møtene i ligaen uten å slippe inn mål. Hakimi er ute med karantene, mens Sensi fortsatt er på skadelista.

Genoa er midt i haugen på 12. plass med 26 poeng og er faktisk blant de formlagene i Italia. De har ikke tapt på sju kamper (4-3-0) og kommer fra 2-2 hjemme mot Hellas Verona sist helg, lagets andre strake poengdeling. Borte har de 2-5-4 før turen til Milano og møtet med serielederen søndag. Biraschi og Pellegrini er begge ute med skade for gjestene.

Serieleder Inter får full tillit. H i Milano. De har et kjempegodt tak på gjestene i tillegg.

5. Udinese - Fiorentina

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 0-0, mens det ble 0-1 i cupen her så sent som i november i fjor. I det omvendte møtet mellom lagene i ligaen i oktober ble det 3-2 seier til Fiorentina. Udinese er nummer elleve med 27 poeng og ligger i likhet med gjestene i et slags ingenmannsland på tabellen i Serie A. De kommer fra en solid 4-0 seier borte over nestjumboen Parma sist helg og har småpene 3-2-1 på sine siste seks. 3-3-5 hjemme. Pereyra og Zeegelaar soner begge, mens Jajalo, Pussetto og Forestieri alle er ute med skade.

Fiorentina befinner seg på 14. plass med 25 poeng og har også de god klaring ned til de tre lagene Cagliari, Parma og Crotone som ligger under streken. De snudde en småtung periode med ett poeng på tre kamper da de slo et fraværstungt Spezia hele 3-0 på hjemmebane i forrige runde. Borte har de svake 1-3-7, noe som gjør dem ligaens nest dårligste bortelag. Kun jumboen Crotone ligger bak. De vant 1-0 i cupen her for tre måneder siden. Bonaventura er skadet og ikke aktuell.

Tror det skal holde med HU mot bortesvake gjester i ingenmannsland på tabellen.

6. Napoli - Benevento

Napoli er inne i en tung periode med tre tap på de fem siste i ligaen (2-0-3) og exit fra Europaligaen torsdag med 2-3 sammenlagt mot spanske Granada etter at de vant 2-1 hjemme torsdag kveld. Forrige helg røk de 2-4 borte mot Atalanta i serien, noe som plasserer laget på 7. plass med 40 poeng. Nå skiller det fire poeng opp til Roma på 4. plass. 7-1-3 hjemme. De vant 2-1 borte over Benevento i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen. Lozano, Hysaj, Demme, Ospina, Mertens, Manolas, Petagna og Osimhen er alle fortsatt ute for hjemmelaget.

De nyopprykkede gjestene fra Benevento holdt Roma til 0-0 hjemme sist helg og ligger med det på 15. plass med 25 poeng. De har gått sju kamper uten seier, men fire av de har alle endt med uavgjort og ett poeng (0-4-3). Borte: 4-2-5. Det skiller ti poeng ned til Cagliari under streken. Improta og Falque sliter med skade, mens Glik soner karantene for det røde kortet sist.

Napoli må vinne denne dersom de skal ha et håp om å henge med i kampen om en topp fire-plassering. H.

7. Roma - Milan

Toppkamp i Roma søndag kveld. Roma tok seg trygt videre i Europaligaen torsdag kveld etter 3-1 seieren hjemme over Braga og 5-1 sammenlagt. De er nummer fire med 44 poeng i ligaen i øyeblikket, selv om de kanskje skuffet litt med "bare" 0-0 mot Benevento på utebane sist helg i en kamp der de spilte elleve mot ti en periode av 2. omgang uten å få uttelling i målprotokollen. Pene 9-3-0 gjør dem til ligaens beste hjemmelag. Det ble 2-1 her sist sesong og 3-3 i Milano da de møttes tidligere inneværende sesong på Milans hjemmebane. Smalling, Dzeko, Ibanez, Calafiori og Santon skal alle være ute.

Milan har plutselig fått en reaksjon etter den solide starten på sesongen med tabelltopp og det hele. Sist helgs 0-3 tap hjemme mot serieleder Inter i lokaloppgjøret på San Siro var lagets andre strake nederlag og det tredje på de siste fem (2-0-3). Det skiller dermed plutselig fire poeng opp til byrivalen på tabelltopp. Borte har de råsterke 9-1-1, noe som er best i ligaen. Torsdag ble det "bare" 1-1 hjemme mot Røde Stjerne i Europaligaen, men det holdt til avansement på bortemålsregelen. Bennacer og Mandzukic mangler.

Ligaens beste hjemmelag mot ligaens beste bortelag. Synes Roma viser best takter av disse to om dagen og spiller derfor HU på begge de to kupongforslagene søndag.

8. Mainz - Augsburg

De to neste kampene er hentet fra Tysk Bundesliga. Mainz er nest sist med sine 17 poeng, men småpene 3-1-1 på de siste fem vitner om klar bedring og etter forrige helgs sterke 2-1 seier borte over Borussia Mönchengladbach er det nå bare ett poeng opp til Rune Jarsteins Hertha Berlin på trygg grunn. 2-2-7 hjemme er neppe egnet til å skremme og det endte 0-1 her forrige sesong, mens Augsburg vant 3-1 i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen. Quaison og Fernandes mangler her.

Augsburg er på 13. plass med 23 poeng, men med tap her i dag begynner de plutselig å leve litt farlig med tanke på bunnstriden. Formen siste fem viser 1-1-3. Sist helg spilte de 1-1 hjemme mot Bayer Leverkusen, lagets første poeng etter at de tre foregående alle endte med tap. 3-2-5 borte. De har faktisk slått Mainz i de fem siste innbyrdes oppgjørene mellom disse to klubbene. Iago og Moravek er bekreftet ute. I tillegg så er det usikkert om Vargas, Bazee og Finnbogason usikre til dette oppgjøret.

Mainz er i form og har virkelig fått opp håpet om å berge plassen i Bundesliga. Vi tror det skal holde med HU i kamp åtte.

9. Bayer Leverkusen - Freiburg

Bayer Leverkusen skuffet med å tape 0-2 hjemme og 3-6 sammenlagt mot Young Boys fra Sveits i Europaligaen torsdag kveld og er dermed ute av turneringen for denne gang. Formen i hjemlig liga er heller ikke på topp om dagen med 1-2-2 på de siste fem. Forrige helg ble det 1-1 borte mot Augsburg. De har 5-4-2 hjemme og spilte 1-1 i det samme oppgjøret mellom klubbene sist sesong. Det ble 4-2 seier da de gjestet Freiburg tidligere i sesongen i det motsatte oppgjøret mellom disse to. Diaby soner, mens Hradecky, Baumgartlinger, Weiser, Arias og Bender alle er på skadelista. I tillegg er det flere usikre kort til denne kampen.

Freiburg er på en positiv 9. plass med 31 poeng og har havnet i et slags ingenmannsland på tabellen i øyeblikket. De kommer fra 0-1 tap hjemme mot Union Berlin sist helg og har med det 2-1-2 på sine fem siste kamper. 3-3-4 borte. Flekken og Kwon er begge ute med skade, mens duoen Keitel og Schlotterbeck begge skal være usikre.

Bayer Leverkusen må begynne å få fortgang på poengsankingen igjen dersom klubben skal ut i Europa igjen til høsten. H.

10. Cadiz - Real Betis

De tre siste kampene kommer fra Spansk La Liga. Det endte med 1-0 seier til Real Betis i det omvendte oppgjøret mellom lagene tidligere i sesongen i en kamp som ble spilt på selveste lille julaften. Cadiz holdt faktisk tabelltreer Barcelona til 1-1 på bortebane sist helg og fikk dermed med seg ett uventet poeng hjem derfra. Ligger med det på 14. plass med 25 poeng, men fasiten siste seks viser tynne 0-2-4 og kun én seier på de siste ti. 2-4-6 er tynn suppe for laget som har plukket opp fleste poeng på bortebane denne sesongen. Trioen Quezada, Akapo og Fernandez mangler.

Real Betis kommer fra 1-0 seier hjemme over Getafe forrige helg og har småpene 3-1-1 på sine fem siste seriekamper. Laget ligger på en småpen 7. plass med 36 poeng, men avstanden opp til 4. plassen er hele tolv poeng. 5-1-6 borte. Fekir og Iglesias er begge ute med skade til denne, mens Carvalho soner karantene.

På 96-rekkeren spiller vi en småfrekk UB-variant, men det blir HUB på det største kupongforslaget. Dette er en vidåpen affære.

11. Granada - Elche

Granada er klare for 8-delsfinalen i Europaligaen etter at de "bare" tapte 1-2 i Napoli torsdag kveld og gikk videre med 3-2 sammenlagt. I hjemlig liga ligger de på 9. plass med 30 poeng, men etter en bra første halvdel av sesongen har det blitt 0-3-3 på de siste seks og bare to seire på de siste ti. Hjemme har de 6-3-3 til nå. De vant 1-0 i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen. Sanchez soner, mens Quini, Lozano, Milla, Suarez og Soro er alle skadet for Moldes neste motstander i Europa. Neva, Gonalons og Machis er tvilsomme.

Elche er nest sist på tabellen med 21 poeng, men det er bare målforskjellen som skiller opp til Eibar på trygg grunn etter at de slo nettopp Eibar 1-0 på hjemmebane i det viktige bunnoppgjøret sist helg. I onsdagens hengekamp mot Barcelona røk de 0-3, noe som betyr 2-3-6 totalt på utebane. Josan er bekreftet ute, mens trioen Mfulu, Gonzalez og Rodriguez er usikre.

Granada blir favoritter på hjemmebane. Det blir H på 96-rekkeren, men på 432-rekkeren så halvgarderer vi oppgjøret - HU.

12. Villarreal - Atletico Madrid

En liten godbit fra Spania avslutter søndagskupongen denne uken. Villarreal er videre i Europaligaen og klare for 8-delsfinalen i turneringen etter 2-1 seieren (4-1 sammenlagt) hjemme over Salzburg torsdag kveld. De er på 6. plass i La Liga med 37 poeng og er med sine 13 uavgjorte på 24 kamper (8-13-3) det laget som spiller klart mest U i serien. De har faktisk 0-5-1 på de siste seks og kommer fra 1-1 borte mot Athletic Bilbao sist helg. Hjemme har det blitt 5-6-1 så langt. Det endte her forrige sesong og 0-0 da disse to møttes i Madrid tilbake i oktober i fjor i det omvendte møtet inneværende sesong. Iborra, Moreno og Coquelin er skadet, mens Gasper er usikker til denne.

Atletico Madrid toppet La Liga klart en periode, men etter 1-2-1 på de siste fire kampene er nå avstanden ned til byrival Real Madrid bare tre poeng, men de har riktignok én kamp mer spilt. Sist helg kom sesongens andre nederlag da laget røk 0-2 hjemme mot Levante og tirsdag gikk de på et litt skuffende 0-1 tap hjemme mot Chelsea i den første 8-delsfinalen i Champions League. Bortefasiten viser pene 8-2-1. Trippier er fortsatt ute med karantene, mens Gimenez er skadet. I tillegg så er det usikkert om Carrasco rekker oppgjøret.

De frekke spiller U i kamp tolv på kupongen, men vi ser ingen annen utvei enn å helgardere oppgjøret - HUB.

