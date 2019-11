Inter er i form. Slavia Praha er en overkommelig motstander.

Det er et velfylt oddsprogram denne onsdagen. Det spilles åtte kamper i Champions League-gruppespillet, hvor storlag som Liverpool, Barcelona, Inter og Borussia Dortmund er i aksjon. I tillegg er det midtukerunde i engelsk Championship der det spilles seks kamper i kveld. Ellers er det det tre håndballkamper fra Rema 1000-ligaen for herrer, og det er også håndball fra Champions League, Danmark, Sverige og Tyskland. På hockeyfronten er det full fres i HockeyAllsvenskan, mens det spilles 13 kamper i NHL natt til torsdag.

NB! Onsdag er det ca 144 millioner kroner i Vikinglotto-potten.

Slavia Praha - Inter 3,10 - 3,35 - 2,20 B (spillestopp kl. 2055)

Inter må vinne i Praha onsdag for å holde liv i håpet om en åttendelsfinale. Antonio Contes menn er tre poeng bak Borussia Dortmund, men italienerne har overtaket på tyskerne på innbyrdes oppgjør. Nå mot Inter vinne 2-0 eller mer, og samtidig håpe at Barcelona gir dem en hjelpende hånd.

Slavia Praha ligger, ikke overraskende, på bunn i gruppe F, men ting kunne sett helt annerledes ut om de hadde klart å holde på ledelsen i den første kampen på San Siro. Tsjekkerne har tapt begge hjemmekampene sine, men de har gitt både Dortmund (0-2) og Barcelona (1-2) kamp.

Inter tok en ny seier i Serie A i helgen, og Antonio Contes mannskap lusker kun ett poeng bak Juventus i den hjemlige ligaen. Serie A virker å være førsteprioritet for Inter denne sesongen, men de har ikke gitt opp avansement. Den gode nyheten er at Inter har hatt bra resultater på fremmed gress denne sesongen. De har vunnet alle bortekampene i den italienske ligaen, og de har scoret to mål eller mer i alle syv bortekampene i ligaen denne sesongen. På de syv kampene har de scoret 18 mål.

Gjestene har en formsterk Lautaro Martínez offensivt. Han har scoret i de tre siste Champions League-kampene for Inter. Scorer han på onsdag blir han den femte argentineren som har scoret i fire kamper på rad, etter Hernan Crespo (2002), Lionel Messi (seks ganger), Sergio Agüero (2019) og Ezequiel Lavezzi (2013).

Med et Inter-lag i scoringsform burde Slavia være bekymret. 2,20 i odds på Inter er spillbart.

