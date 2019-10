Island kan sjokkere verdensmesterne

Sportspills øvrige fredagsmeny:

På fredagens langoddsprogram er det syv kamper fra EM-kvalifiseringen i fotball. Høydepunktet for anglofile nordmenn er antakeligvis Englands bortekamp mot Tsjekkia. Også store fotballnasjoner som Frankrike og Portugal er i aksjon fredag. På ishockeyfronten er det full rulle. Det spilles blant annet kamper i HockeyAllsvenskan, i Sveits, Østerrike, Tyskand, Finland og Danmark. Natt til lørdag er det to kamper i NHL.

Island - Frankrike U 4,10 (spillestopp kl 20.40)

EM-kvalifisering, gruppe H. Island har ikke råd til å ta mot Frankrike hvis de ska henge med i kampen om en direkte EM-plass. Før fredagens kamp ligger Island på tredjeplass i gruppe H, tre poeng bak gruppeleder Frankrike og Tyrkia som begge har 15 poeng.

Islendingene tapte 2-4 mot Albania i forrige kampen, og det gjorde veien til EM betydelig vanskeligere for Erik Hamréns menn. Selv om det er verdensmester Frankrike kommer til Reykjavik fredag, så trenger ikke islendingene å skjelve i buksene av den grunn. Island har nemlig en bra statistikk hjemme mot Frankrike. Tre av de fire siste kampene har endt uavgjort. Dersom de skal klare å ta poeng fra franskmennene må de heve seg flere hakk i forhod til hva de viste i bortekampene mot Albania.

Landslagskaptein og midtbanespiller Aron Gunnarsson, som tid daglig spiller for Al-Arabi, har meldt forfall på grunn av skade. Også stopperen Hordur Magnusson fra CSKA Moscow er usikker.

Island stiller sannsynligvis med denne startoppstilingen: Halldorsson; Hermannsson, Arnason, Magnusson, R. Sigurdsson, Skulason; Gudmundsson, G Sigurdsson, Bjarnason, Traustason; Bodvarsson.

Med unntak av det overraskende 0-2-tapet på bortebane mot Tyrkia, har Frankrike vunnet de andre fem kampene i kvaliken og er nær ved å sikre seg en EM-billett. Selv om de spiller uavgjort på Laugardalsvöllur vil det ikke være noen krise. De vil fortsatt ha tre poengs forsprang på islendingene som innehar tredjeplassen.

Frankrike har vært solide i de siste to kampene. De slo Abania 4-1 på hjemmebane, og de vant også 3-0 mot miniputtnasjonen Andorra. De får det tøffere på Island, tror jeg. Erik Hamrén sine karer har vunnet alle tre hjemmekampene sine, og andre store fotballnasjoner har fått probemer på Laugardalsvöllur. Islendingene vet hva som står på spil i denne kampen, og de har gutens til å gå for seier i denne matchen.

Frankrike er også noe svekket, selv om de har et hav av klassespillere. Keeper Hugo Lloris fra Tottenham, høyreback Leo Dubois fra Lyon og spissen Kylian Mbappe fra PSG er alle ute med skader. Griezmann har heller ikke imponert etter overgangen til Barcelona.

Trolig Frankrike-lag: Areola; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Kante, Tolisso, Matuidi; Coman, Giroud, Griezmann.

Frankrike er naturlige favoritter her, men å spille i Reykjavik mot Isand er ingen wakover. De har ikke imponert på bortebane i kvaliken, men Island har vært sterke foran egne fans. Island spiller ikke spesielt attraktiv fotball, men de er godt organisert og har enkeltspilere som har matchvinner kvaliteter i seg. Frankrike har hatt problemer med å bryte ned små fotballnasjoner tidligere, og jeg tror de skal få slite på Island.

Jeg tar en sjanse på at Frankrike kan være fornøyde med ett poeng her. Oddsen på uavgjort er 4,10. Det er et risikofylt spill, men er såpass spennende at jeg mener det er verdt et forsøk.

