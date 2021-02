Italienske holdepunkter på søndagskupongen

Milan og Lazio har overkommelige oppgaver på hjemmebane søndag og blir to av holdepunktene på kupongen.

Det er tre kamper fra Premier League, fire kamper fra Italiensk Serie A, to kamper fra Tysk Bundesliga og til slutt tre kamper fra Spansk La Liga på søndagskupongen denne uken.

Bonuspotten er nå oppe i x,x millioner kroner og innleveringsfristen er allerede klokka 14:55.





1. Wolverhampton - Leicester

Søndagens tre første kamper på kupongen er hentet fra Premier League. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte målløst, mens Leicester vant 1-0 i det omvendte oppgjøret mellom lagene tilbake i november. Etter en tung periode på åtte kamper uten seier kunne omsider Wolverhampton juble for tre poeng igjen da laget snudde 0-1 til seier 2-1 hjemme over Arsenal (som fikk to mann utvist) tirsdag kveld. Det plasserer laget på 14. plass med 26 poeng og en luke på hele tolv poeng ned til Fulham under streken før denne runden. 4-3-4 hjemme. Jimenez, Otto, Marcal og Nouri er ute, mens Saiss er usikker.

Leicester er på en imponerende 3. plass med 42 poeng og holder fortsatt følge med topplagene med 5-3-2 på sine ti siste kamper i ligaen. De kommer fra 2-0 borte over Fulham i midtuken og er med sine 8-2-1 på bortebane ligaens nest beste bortelag. 0-0 her sist sesong. Praet, Morgan, Castagne og Fofana misser oppgjøret, men både Vardy og Ndidi er trolig tilbake her.

Leicester er knallsterke på bortebane denne sesongen. Vi tror det skal holde med UB.

2. Liverpool - Manchester City

Rundens gigantoppgjør! Det omvendte oppgjøret mellom disse to endte 1-1 tidligere i sesongen, mens det ble 3-1 her sist sesong. Liverpool er nå nede på 4. plass med 40 poeng og har plutselig sju poeng opp til gjestene på tabelltopp og har i tillegg én kamp mer spilt etter at de har tapt to hjemmekamper på rad - mot henholdsvis Burnley og Brighton. Onsdag røk de 0-1 hjemme mot Brighton her på Anfield. Manager Klopp har et håp om at Mane er tilbake her, men van Dijk, Gomez, Matip, Keita og Jota er ute. Keeper Alisson returnerer trolig etter å ha stått over sist. 7-2-2 hjemme.

Manchester City slo Burnley 2-0 borte onsdag kveld og troner nå øverst i Premier League med sine 47 poeng etter ni strake seire og 9-1-0 på de siste ti! Tre poeng skiller ned til byrival Manchester United på plassen bak (spiller lørdag), som i tillegg da har én kamp mer spilt. 6-3-1 borte. De Bruyne, Aguero og Ake mangler fortsatt, ellers ser det greit ut for manager Guardiola før søndagens stormøte.

For første gang på lang, lang tid er bortelaget favoritter på Anfield etter at hjemmelaget har tapt sine to siste her. UB kan muligens holde, men på det største kupongforslaget helgarderer vi. Med poengtap her er nok alt håp om ligagull ute for vertene.

3. Sheffield United - Chelsea

Tabelljumbo Sheffield United har plutselig våknet til liv og vunnet tre av sine siste fem (3-0-2) etter en elendig start på sesongen. De er fortsatt sist med sine elleve poeng, men avstanden opp til West Bromwich er nå bare ett poeng, mens det skiller tre opp til Fulham. Det er fremdeles elleve poeng og et godt stykke opp til Burnley på trygg grunn etter tirsdagens 2-1 seier hjemme over nettopp West Bromwich. 2-1-8 på eget gress. Berge, Osborn, Stevens, Baldock, Robinson og O'Connell er alle på skadelista til manager Wilder. Det omvendte møtet mellom lagene i London tidligere i sesongen endte med 4-1 seier til Chelsea, mens det ble 3-0 her sist sist sesong i en kamp som ble spilt i fjor sommer.

Chelsea har våknet til liv under Thomas Tuchels ledelse med 2-1-0 og sju av ni mulige poeng etter at tyskeren overtok ansvaret på Stamford Bridge etter Frank Lampard. Torsdag slo de Tottenham 1-0 borte og klatret med det opp på 6. plass med 36 poeng og har meldt seg på i kampen om en topp fire-plassering for alvor. Står fortsatt uten baklengs på de tre siste. 5-2-4 borte. Silva måtte ut med skade sist og er trolig borte, mens Zouma og Havertz begge har et håp om å rekke kampen.

Chelsea er i dytten om dagen og får full tillit på bortebane. B.

4. Milan - Crotone

De fire neste kampene er hentet fra Serie A i Italia. Topp mot bunn dette. Milan topper tabellen to poeng foran byrival Inter (spiller fredag kveld) før denne runden etter sist helgs 2-1 seier borte over Bologna. Det har blitt 5-3-2 hjemme til nå inneværende sesong, mens de står med imponerende 9-1-0 borte. De vant 2-0 i det omvendte møtet mellom lagene i slutten av september. Kjær og Diaz er ute, ellers ser det greit ut.

Crotone er sist med tolv poeng og kommer fra to strake tap, selv om det har blitt tre seire og totalt 3-1-6 på de siste ti for tabelljumboen som nå har tre poeng opp til Torino på sikker mark. Svake 0-2-8 borte gjør dem til ligaens dårligste bortelag. Sist søndag røk de hele 0-3 hjemme mot Genoa. Molina, Cuoma og Peireira er bekreftet ute, mens Cigarini er tvilsom.

Milan bør slå tabelljumboen på hjemmebane. H.

5. Udinese - Hellas Verona

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 0-0, mens det ble 1-0 seier til Hellas Verona i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen. Udinese er nummer 13 på tabellen med 21 poeng og kommer fra 1-0 seier borte over nyopprykkede Spezia, lagets første seier på ti kamper! Hjemme har det blitt svake 2-3-5, mens de har noe bedre 3-3-4 å vise til på utebane etter fulltrefferen sist. Saponara, Forestieri, Okaka, Pussetto og Jajalo er alle ute til denne av ulike årsaker. Førstnevnte soner.

Gjestene fra Verona er på 9. plass med 30 poeng og står med to seire og to tap på sine siste fire. Forrige helg røk de 1-3 borte mot Roma i hovedstaden. 3-4-3 borte. Sturaro, Ruegg og Veloso mangler, mens det er usikkert om Benassi og Vieira rekker oppgjøret.

Man kommer normalt langt med HU i kamp fem.

6. Parma - Bologna

Viktig oppgjør i de nedre regioner. Det endte 2-2 her forrige sesong, mens Bologna vant hele 4-1 på hjemmebane i det omvendte møtet mellom lagene i fjor høst. Parma er nest sist med 13 poeng og står uten seier på de siste ti: 0-3-7. Det skiller tre poeng opp til Torino på trygg grunn i det som trolig blir en kamp for å overleve på øverste nivå utover vinteren og våren. Sist søndag tapte de 0-2 borte mot Napoli, lagets andre strake nederlag. Caviglia er fortsatt ute, ellers er det lite nytt å rapportere fra Parma-leiren.

Bologna er nummer 15 på tabellen med 20 poeng og har i øyeblikket en luke på fem poeng ned til Cagliari under streken. De har kun én seier på de siste ti og kommer fra 1-2 hjemme mot serieleder Milan sist helg, lagets tredje tap på de fire siste. 1-3-6 borte. Farago og Santander mangler.

Vi ser ingen annen utvei enn å helgardere dette oppgjøret på begge de to spillforslagene våre søndag. HUB.

7. Lazio - Cagliari

Det endte 2-1 her sist sesong, mens Lazio vant 2-0 borte i det motsatte oppgjøret tidligere inneværende sesong. Lazio er nummer seks med 37 poeng og har omsider våknet til live med fem strake seire i ligaen! Forrige søndag tok de en råsterk 3-1 seier borte over tabellnabo Atalanta. Hjemme har det blitt 5-2-3 til nå. Felipe, Patric, Strakosha og Cataldi rapporteres ute.

Cagliari er under streken med sine 15 poeng, men det skiller kun målforskjellen opp til Torino på trygg grunn i det som i øyeblikket er en tett og jevn bunnstrid i Italia. De har svake 0-3-7 på sine siste to og kommer fra 1-1 hjemme mot Sassuolo forrige helg etter at de seks foregående alle endte med tap! 1-3-6 borte. Rog, Luvumbo og Duncan er ute hos gjestene.

Lazio er i flott form om dagen og bør ha gode muligheter til å ta tre nye poeng her. H.

8. Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

De to neste kampene er hentet fra Tysk Bundesliga der tilsvarende oppgjør mellom disse to forrige sesong endte 1-2. Eintracht Frankfurt vant også 2-1 på hjemmebane i det omvendte møtet i begynnelsen av oktober. Hoffenheim møter som kjent Molde i Europaligaen om ikke lenge. De ligger på 12. plass med 22 poeng i Bundesliga og får nok neppe noe med utfallet å gjøre verken i topp eller bunn til våren. Etter to strake seire og småpene 2-1-0 på de siste tre, røk de 1-4 borte mot serieleder Bayern München sist helg. 3-2-4 hjemme. Akpoguma, Stafylidis, Hubner, Geiger, Rutter, Sessegnon og Bicakcic er alle ute.

Eintracht Frankfurt gjør en langt bedre sesong nå enn hva tilfellet var forrige sesong og er faktisk helt oppe på 4. plass med 33 poeng før turen til Hoffenheim søndag. De har pene 6-3-1 på sine siste ti og har vunnet seks av de siste sju (6-1-0). Forrige helg slo de svakt plasserte Hertha Berlin 3-1 hjemme på eget gress i Frankfurt.

Gjestene er i solid form om dagen. UB skal holde, mens på det største kupongforslaget så helgarderer vi - HUB.

9. Arminia Bielefeld - Werder Bremen

Werder Bremen vant 1-0 hjemme i Bremen i det omvendte møtet mellom disse to tidligere i sesongen i en kamp som ble spilt i begynnelsen av oktober i fjor. Nyopprykkede Arminia Bielefeld befinner seg på 16. plass (kvalik) i øyeblikket, men det er kun målforskjellen som skiller opp til Hertha Berlin på trygg grunn samtidig som avstanden ned til Mainz og Schalke på direkte nedrykk foreløpig er betryggende. Fire seire og seks tap hjemme for laget som kommer fra 1-3 tap borte mot Köln i det viktige bunnoppgjøret forrige helg. Stiller trolig skadefritt.

Werder Bremen berget som mange kanskje husker plassen på heroisk vis forrige sesong. De er på 11. plass med 22 poeng nå og ser i skrivende stund i hvert fall ut til å slippe på bli involvert i noe bunnstrid utover. Formen siste fem viser 2-2-1 og borte har de 3-4-3. Sist helg ble det 1-1 hjemme mot tabelljumbo Schalke. Fullkrug, Erras, Selke og Gross mangler.

En vidåpen og vrien kamp i vente. Vi har en halvgardering til gode og spanderer på oss den her. UB.

10. Athletic Bilbao - Valencia

De tre siste kampene er hentet fra La Liga i Spania. To lag rundt de midtre regioner dette. Hjemmelaget er på 11. plass med 24 poeng, ett foran gjestene. Hjemme har det blitt seks serie og fire tap til nå. Sist helg røk de 1-2 borte mot tabelltoer Barcelona. 0-1 her sist sesong, mens det endte 2-2 i det motsatte oppgjøret mellom disse i midten av desember. Williams er usikker. Fra før er Muniain, Garcia, Nolaskoain og Vicente allerede ute.

Valencia er nummer 14 med 23 poeng og har i det minste vunnet to av sine siste fire (2-1-1) og klatret litt på tabellen etter en skuffende start. Sist helg slo de svakt plasserte Elche 1-0 hjemmebane. Borte har det blitt 2-3-5 så langt. Viktige Cillessen og Gameiro er begge trolig ute.

To ustabile lag. Satser på at vertskapet er tilbake på vinnersporet etter tapet i Barcelona og reiser seg hjemme i dag. Markerer for H.

11. Osasuna - Eibar

Tilsvarende møte forrige sesong endte 0-0 - samme siffer som da lagene møttes i Eibar i midten av oktober i fjor. Osasuna er på riktig side av nedrykksstreken med sine 19 poeng, men har kun målforskjellen ned til Alaves under. Etter at Granada ble slått i forrige hjemmekamp for to uker tilbake, kom de ned på jorda igjen sist runde i 0-1 tapet borte mot Real Betis mandag. 3-3-4 hjemme. Torro, Jony, Roncaglia, Avila, Aridane, Brasanac og Budimir er alle trolig ute til denne.

Eibar er på 15. plass med 20 poeng, men det skiller bare ett poeng ned til Alaves i det som ser ut til å bli en tett og spennende bunnstrid med mange lag involvert. De kommer fra 0-2 tap hjemme mot Sevilla og har kun ett poeng på de siste fire: 0-1-3. 3-4-3 borte, mens de er ligaens svakeste hjemmelag med kun én hjemmeseier på elleve forsøk til nå. Rodrigues og Dmitrovic mangler.

Synes det stinker poengdeling lang vei av dette bunnoppgjøret og prøver derfor U i kamp elleve søndag.

12. Real Betis - Barcelona

En liten godbit fra Spania avslutter søndagskupongen. Det endte 2-3 her sist sesong for ganske så nøyaktig ett år siden på dagen, mens Barcelona vant 5-2 hjemme i det omvendte oppgjøret i november. Real Betis er nummer sju med 30 poeng og har fem strake uten tap: 3-2-0. Mandag slo de svakt plasserte Osasuna 1-0 på hjemmebane. Totalt har det blitt 5-2-3 på eget gress. Bravo, Bartra, Martin, Lainez og Camarasa rapporteres ute.

Barcelona tok seg til slutt videre til semifinalen i den spanske cupen på dramatisk vis i midtuken. De er på 2. plass med 40 poeng i ligaen, på samme poengsum som erkerival Real Madrid, men det skiller hele ti poeng opp til Atletico Madrid som topper og i tillegg har én kamp til gode. Forrige helg slo de Athletic Bilbao 2-1 hjemme, lagets femte strake seier. Bortefasiten viser 6-1-3, noe som gjør de til seriens fjerde beste bortelag. Roberto, Fati, Pique og Coutinho mangler for trener Koeman.

Vi stoler på Barcelona og avslutter med en borteseier. B.

Sportspills 96-rekker:

1. Wolverhampton - Leicester UB

2. Liverpool - Manchester City UB

3. Sheffield United - Chelsea B

4. Milan - Crotone H

5. Udinese - Hellas Verona HU

6. Parma - Bologna HUB

7. Lazio - Cagliari H

8. Hoffenheim - Eintracht Frankfurt UB

9. Arminia Bielefeld - Werder Bremen UB

10. Athletic Bilbao - Valencia H

11. Osasuna - Eibar U

12. Real Betis - Barcelona B





Sportspills 432-rekker:

1. Wolverhampton - Leicester UB

2. Liverpool - Manchester City HUB

3. Sheffield United - Chelsea B

4. Milan - Crotone H

5. Udinese - Hellas Verona HU

6. Parma - Bologna HUB

7. Lazio - Cagliari H

8. Hoffenheim - Eintracht Frankfurt HUB

9. Arminia Bielefeld - Werder Bremen UB

10. Athletic Bilbao - Valencia HU

11. Osasuna - Eibar U

12. Real Betis - Barcelona B