Italienske medier er uenige om «Super-Hauge»

Jens Petter Hauge startet for AC Milan mot Celtic sist, men de italienske mediene er uenige om han beholder startplassen søndag.

Italienske medier døpte han «Super-Hauge» etter 4-2-seieren mot Celtic i Europa League, men tross skryt fra italienske kommentatorer og trener Stefano Pioli er det usikkert om han får starte søndagens kamp mot Sampdoria.

Gazzetta Dello Sport skrev lørdag morgen at Jens Petter Hauge beholdt plassen i startelleveren mot Sampdoria, men bare timer senere meldte Sky Italia at den innlånte Real Madrid-spilleren Brahim Diaz har vunnet kampen mot nordmannen. Spanjolen spiller ifølge Sky Italia fra start på venstrekanten i søndagens kamp.

Det er ikke den eneste plassen de er uenige om. Gazzetta mente å vite at Bennacer er i startoppstillingen, mens Sky skriver at Sandro Tonali kommer til å starte sammen med Franck Kessie på midtbanen. Utenom det, er de to mediene enige.

Milan-manager Stefano Pioli må klare seg uten Simon Kjær, Zlatan Ibrahimovic og Rafael Leao. Det betyr at Ante Rebic starter på topp igjen. Kroaten, som var toppscorer i Milan sist sesong, har ennå ikke scoret denne sesongen.

Ifølge Sky Italia stiller Milan med denne startoppstillingen søndag (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic.

Sampdoria - Milan - Jens Petter Hauge scorer mål - 3,00 (spillestopp søndag klokken 20.40)

Italiensk, Serie A. Jens Petter Hauge har imponert stort etter at han kom til AC Milan. Nå beskrives ham som et røverkjøp i Italia.

- AC Milan må føle at de har skutt gullfuglen med å signere Jens Petter Hauge etter de prestasjonene han har vist siden han kom til klubben, skriver sempremilan.com.

Gazzetta Dello Sport skriver at den tidligere Bodø/Glimt-spilleren har det som trengs for å lære og utvikle seg. Han er tversgjennom profesjonell.

Billig-løsning for Milan

For tre måneder siden var det knapt noen som visste hvem han var i europeisk fotball, men AC Milan hadde speidet på ham i lang tid. Men de var ikke alene om å følge Glimt-spilleren. Også Manchester United, RB Leipzig og Red Bull Salzburg viste interesse Jens Petter Hauge, men Paolo Maldini klarte å overtale ham om å komme til Milano.

Å hente ham til San Siro kostet bare noen få millioner, 4,5 millioner euro for å være nøyaktig, det gjør ham til det billigste kjøpet i AC Milan-stallen.

Så langt har Hauge vært involvert i fire mål på åtte kamper i Milan-drakten. Han har tre mål, to i Europa League og ett i Serie A, og han står oppført med en målgivende pasning. Siden juni, da sesongen startet i Norge, har spisskomenten scoret 20 mål.

Jens Petter Hauge har kommet inn å scoret to ganger for AC Milan. Vi tror spisskomenten kommer på scoringslisten igjen søndag - uansett om han starter eller er superreserve. Oddsen på Hauge-scoring er 3,00. Det er greit nok.

Sampdoria - Milan (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,45 (spillestopp søndag kl. 20.40)

Italiensk, Serie A. Jens Petter Hauge og AC Milan storspilte da de snudde 0-2 til 4-2-seier mot Celtic i Europa League torsdag. Dermed fortsetter AC Milan å imponere.

Gjestene fra San Siro har vunnet syv av sine ni Serie A-kamper denne sesongen, og de topper tabellen i den italienske toppdivisjonen to poeng foran Inter og tre poeng foran regjerende seriemester Juventus.

Men både Juventus og Inter har én kamp mer spilt enn AC Milan.

Ikke tapt borte på ett år

Milan har vært sterke på bortebane. De har ikke tapt borte fra San Siro siden desember 2019, og de har vunnet samtlige fire bortekamper hittil denne sesongen.

Før kampen mot Sampdoria har Stefano Piolis menn vunnet seks bortekamper i Serie A på rad, om vi tar med kampene på tampen av sist sesong, og vi tror de også vinner på Stadio Luigi Ferraris søndag kveld.

Sampdoria er ute av form. De har tapt tre av de fire siste kampene, og Milan har vært en ekkel motstander for dem. Sampdoria har tapt 64 Serie A-kamper mot Milan. Det eneste laget de har tapt flere ganger mot i historien er Inter.

Milan har ledet til pause og vunnet de fire siste bortekampene i Serie A. Vi tror de går til pause med ledelse og vinner kampen mot Sampdoria. Oddsen på B/B-spiller er 2,45. Det er spillbart som et singelspill.

