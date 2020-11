Italienske Sky: - Jens Petter Hauge starter mot Lille

Jens Petter Hauge (21) får torsdag sin første kamp fra start i Milan. Det melder italienske Sky.

AC Milan har store skadeproblemer før Europa League-kampen mot Lille. Trener Stefano Pioli må ikke bare klare seg uten lagets tørste stjerne og toppscorer Zlatan Ibrahimovic, men også Rafael Leao og Alexis Saelemaekers er ute.

Den svenske 39-åringen regner med at han er tilbake om én til to uker, mens Leao og Saelemaekers er begge ventet å være tilbake i neste uke, men det skal spilles flere kamper før den tid.

Skadekrisen i den italienske storklubben åpner for den norske kometen Jens Petter Hauge fra start for første gang i AC Milan-drakten. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren har kun spilt 63 minutter for Milan fordelt på fem innhopp, men han har allerede rukket å score to mål.

Søndag ble han byttet inn for den kroatiske superspissen Ante Rebic i det 73. minutt, og nordmannen brukte bare 17 minutter på å score sitt første Serie A-mål. Fra før har han scoret i Europa League mot Celtic.

AC Milan-trener Stefano Pioli vil gjøre fem endringer i startelleveren til torsdagens bortekamp i Europa League mot Lille. Pioli blir ikke med laget til Frankrike. Han er fortsatt isolert fordi han har testet positivt for covid-19, og siden han mangler Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao og Alexis Saelemaekers må han gjøre endringer.

Ifølge italienske Sky vil Pioli gjøre fem endringer på laget som startet mot Napoli søndag, og han vil bruke Jens Petter Hauge fra start.

Gjør fem endringer på laget

Alessio Romagnoli sliter fortsatt med en skade i leggen, og han trente ikke onsdag. Han starter trolig på benken. Det betyr at Donnarumma står i mål, Dalot og Theo Hernandez starter på henholdsvis høyre- og venstrebacken, mens Kjær og Gabbia starter i midtforsvaret.

Kessie får en pust i bakken, og Tonali går inn på midtbanen sammen med Bennacer.

Ifølge Sky starter Milan med dette laget (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

14 kamper uten hjemmeseier

Lille overrasket med å slå Milan 3-0 på San Siro sist, men franskmennene møter et italiensk lag som har hatt suksess på bortebane torsdag.

The Rossoneri slo Napoli 3-1 søndag i Serie A. Det betyr at Milan har vunnet de fire siste bortekampene, og statistikken viser at de har vunnet åtte av ni bortekamper.

Lille på sin side er uten seier i 14 hjemmekamper i Europa League, utenom kvalikkamper. De står med syv tap og syv uavgjorte. Den forrige hjemmeseieren til Lille i Europa kom mot KAA Gent i Europa League i desember 2010.

Vi tror de taper igjen mot et AC Milan-mannskap som er i kjempeform.

Men Lille har scoret i 14 kamper på rad, og vi tror de scorer i denne kampen også, men vi går for Milan-seier og at de slipper inn mål i sin fjerde bortematch på rad.

