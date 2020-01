Jackpot på årets første tippekupong

561 461 kr venter ekstra i tolverpotten på årets første tippekupong. Sju Premier League-kamper finnes på kupongen.

odt nyttår kjære lesere. Første nyttårsdag er det som vanlig full action i England og full serierunde i alle de fire øverste divisjonene. Onsdagens tippekupong består av sju kamper fra Premier League og fem kamper fra Championship. Det er altså jackpot og 561 461 kr ekstra i tolverpotten. I tillegg kommer Bonuspotten er på ca 950 000 kr. Innleveringsfristen er kl 15.55.

1. Arsenal - Manchester United

Det så lyst etter 1. omgang i Mikal Artetas første hjemmekamp som Arsenal-manager mot Chelsea søndag, men i 2. omgang var Chelsea klart best og det var ikke noe å si på at Chelsea snudde kampen og vant 2-1. Uansett var det en svært positiv 1. omgang av Arsenal og ditto betenkelig at de orket så lite i 2. omgang. Normalt hjemmesterke Arsenal med kun 3-4-3 hjemme på Emirates hittil og helt nede på 12. plass med kun 24 poeng. Granit Xhaka mister Chelsea-kampen med sykdom, og er usikker også til dagens kamp. Calllum Chambers måtte ut med skade mot Chelsea og blir ikke klar. Trioen Rob Holding, Kieran Tierney, Sead Kolasinac og Sokratis er alle fortsatt ute. Dani Ceballos er endelig tilbake i trening, men ikke klar til kveldens kamp.

Manchester United med sesongens tredje borteseier da det ble 2-0 mot Burnley lørdag kveld. Det ser bedre ut for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær nå med kun ett tap på de ni siste seriekampene (5-3-1). Det tapet kom i nest sist bortekamp mot Watford. United oppe på 5. plass nå med 31 poeng og har fire poeng opp til Chelsea på den attraktive 4. plassen. Men har altså ikke bedre enn 3-3-4 totalt på bortebane. Bedring på skadefronten for Manchester United. "Kun" Axel Tuanzebe, Marcos Rojo, Scott McTominay, Eric Bailly og Timothy Fosu-Mensah er uaktuelle i kveld og det er ventet at Paul Pogba starter i kveld.

3-2-2 på de sju siste tilsvarende serieoppgjørene på Emirates. Klar fordel United i kveld og vi nøyer oss med halvgardering. UB.

2. Manchester City - Everton

Manchester City påførte som ventet Sheffield United deres første bortetap denne sesongen da de vant 2-0 søndag kveld. Fikk keeper Ederson utvist allerede etter tolv minutter borte mot Wolverhampton fredag, men gikk likevel opp i en 2-0 ledelse. Rotet denne vekk utover i 2. omgang og endte opp med 2-3 tap. Det er 14 poeng opp til serieleder Liverpool, som i tillegg har en kamp mindre spilt. 7-1-2 totalt hjemme på Etihad. David Silva og John Stones er begge tilbake i trening, men usikkert om hvor mye de eventuelt bidrar i kveld. Aymeric Laporte og Leroy Sane er begge som kjent langtidsskadd.

Everton med et klart løft etter at Marco Silva fikk sparken. Er uten tap på fem seriekamper etter at Silva forsvant. Carlo Ancelotti har fått en knallstart som manager og vunnet begge kampene etter at han overtok roret. Med 11 poeng på de fem siste kampene, har Everton avansert til 10. plass og står med 25 poeng. Dog svake 2-2-6 på ti spilte bortekamper. Alex Iwobi er ute noen uker, mens Andre Gomes og Jean-Philippe Gbamain er langtidsskadd.

Manchester City vant 3-1 forrige sesong, men de tre før det har alle endt med poengdeling. HU.

3. Norwich - Crystal Palace

Vi hadde litt skrellfeeling for Norwich hjemme mot Tottenham lørdag og de ledet da både 1-0 og 2-1, men måtte nøye seg med 2-2. Ligger dermed fortsatt helt sist i Premier League når serien er drøyt halvspilt. Med 13 poeng er det seks poeng opp til sikker plass. Totalt 2-2-6 på hjemmebane. Midtbanespilleren Kenny McLean pådro seg en smell mot Tottenham og er usikker. Ellers er det ingen nye skader eller karantener for Norwich.

Crystal Palace er oppe på en flott 9. plass med 27 poeng. Er uten tap på sine sju siste seriekamper og står med 4-3-0 i denne perioden. Fire av kampene er spilt på bortebane, der Palace står med 3-3-4 totalt. Patrick Van Aanholt, Christian Benteke, Joel Ward, Gary Cahill, Scott Dann, Jeffrey Schlupp og Andros Townsend er alle ute med skader for Palace.

Norwich er i stor poengnød. Vi tror ikke de taper dagens kamp. HU.

4. West Ham - Bournemouth

Manuel Pellegrini fikk som ventet sparken i West Ham etter en fryktelig første halvdel av sesongen. Med så mange kvalitetsspillere i troppen, er det nærmest et under at laget har prestert så svakt. David Moyes er allerede klar som ny manager. Ligger fjerde sist med kun 19 poeng og har har ett poeng ned til Aston Villa under streken. Svake 2-1-6 på i spilte hjemmekamper. Bortsett fra langtidsskadde Jack Wilshere og Andriy Yarmolenko, kan David Moyes glede seg over skadefritt mannskap.

Skaderammede Bournemouth tapte som ventet bortekampen mot Brighton lørdag og er for alvor inne i nedrykkstriden. Med totalt 20 poeng er det kun to poeng ned til Aston Villa under streken. Svært moderate 3-1-6 på ti spilte bortekamper. Joshua King er ny på skadelisten, men spisskollega Callum Wilson er tilbake. Adam Smith, David Brooks, Nathan Ake og Jack Stacey er blant dem som er uaktuelle, i tillegg til Joshua King.

1-1-2 i de fire foregående sesongene i London. Men nå er det klar fordel West Ham med tanke på skadeproblemene til Bournemouth. H.

5. Newcastle - Leicester

Tre tap på de fire siste for Newcastle som røk fortjent 1-2 hjemme mot revitaliserte Everton lørdag. Var den største nedrykksfavoritten på forhånd, men har gjort det klart bedre enn forventet og står med 25 poeng på 11. plass. Fine 4-4-2 på hjemmebane. Ciaran Clark, Paul Dummett, Jamaal Lascelles og Matt Ritchie er alle fortsatt ute med skader, mens Fabian Schär og Joelinton må sjekkes nærmere kampstart

Brendan Rogders gjorde som ventet endringer til bortekampen mot West Ham lørdag, men det var overraskende at han gjorde så mange som ni endringer i startoppstillingen fra kampen mot Liverpool. Det gjorde åpenbart ikke allverden, Leicester vant 2-1 borte mot West Ham uten at blant annet toppscorer Jamie Vardy var på banen i det hele tatt. De fleste er nok tilbake til kampen her. Leicester holder dermed fortsatt andreplassen og står med 42 poeng. Solide 6-1-3 på bortebane, tapene har kommet mot Liverpool, Manchester United og Manchester City.

Tre strake Leicester-seire i de tre foregående møtene på St. James Park. B.

6. Southampton - Tottenham

Sju poeng på de tre første seriekampene i juleprogrammet for Southampton. Sterke borteseire mot Aston Villla (3-1) og Chelsea (2-0), før det ble litt skuffende 1-1 hjemme mot Crystal Palace lørdag. Har kommet seg opp på 22 poeng, men det er fortsatt kun fire poeng ned til Aston Villa under streken. Moderate 2-2-6 på ti spilte hjemmekamper. Spissen Michael Obafemi mistet kampen mot Palace grunnet sykdom og er usikker til kveldens kamp.

Tottenham med 5-1-2 på åtte seriekamper under Jose Mourinhos ledelse, men det er fortsatt mye ågå på spillemessig. Var heldige som fikk med seg ett poeng hjemme mot Norwich lørdag og imponerte heller ikke i 2-1 seieren hjemme mot Brighton 2. juledag og var direkte svake i hjemmekampen mot Chelsea for halvannen uke siden. Ligger på 6. plass med 30 poeng og har faktisk ikke bedre enn 2-4-4 på ti spilte bortekamper. Harry Winks og Moussa Sissoko er begge klar igjen etter karantene, mens Heung-Min Son soner den siste av tre kampers karantene.

Southampton vant 2-1 på St Marys i fjorårssesongen, men 0-2-4 på de seks før det. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Watford - Wolverhampton

Watford med sju poeng på de tre første seriekampene i julenprogrammet og endelig er det lys tunellen for dette kapable mannskapet. Har tatt seg forbi Norwich, men ligger fortsatt nest sist med sine 16 poeng. Det er imidlertid ikke mer enn tre poeng opp til sikker plass. Stod med 0-4-4 på sine åtte første hjemmekamper, men 2-0 mot Manchester United og 3-0 mot Aston Villa i de to siste. Forsvarsspilleren Adrian Mariappa soner karantene etter å ha blitt utvist mot Aston Villa.

Wolverhampton ga Liverpool kamp til døra i søndagens bortekamp på Anfield og omstridte VAR-avgjørelser var det også. Endte opp med å tape 0-1, men har all ære av innsatsen. To dager før snudde laget 0-2 til 3-2 seier hjemme over Manchester City. Ligger på 7. plass me 30 poeng og er med i kampen om den attraktive 4. plassen. Solide 3-5-2 på bortebane. Ingen nye skader eller karantener for Wolverhampton.

2-1 til Wolverhampton i tilsvarende kamp forrige sesong og tre seire til Wolves i de fire siste borte mot Watford. Men Watford er i form. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

8. Queens Park Rangers - Cardiff

De fem siste kampene på tippekupongen 1. nyttårsdag er alle hentet fra Championship. Nedadgående formkurve for QPR som står med 2-3-5 på sine ti siste seriekamper og kun ett poeng på de fire siste. Rotet bort 1-0 ledelse mot Hull lørdag og endte opp med å tape 1-2. Ligger på 15. plass med 32 poeng, men det er hele 11 poeng ned til Barnsley under streken. Moderate 4-4-5 hjemme på Loftus Road.

Cardiff med sesongens andre borteseier (2-6-5), da laget overraskende vant 2-1 mot formsterke Sheffield Wednesday lørdag. Ligger på 10. plass med 37 poeng og har kun tre poeng opp til playoff. Formen viser brukbare 3-3-1 på de sju siste seriekampene.

Vrien kamp dette. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Fulham - Reading

Fulham tok seg opp på 3. plass etter sin 1-0 seier hjemme mot Stoke lørdag, samtidig som Brentford tapte 0-1 borte mot Millwall. Med 42 poeng er det fortsatt ni poeng opp til West Bromwich på 2. plass og direkte opprykk. Solide 8-2-3 hjemme på Craven Cottage og sju poeng i juleperioden er bra uttelling. Alfie Mawson, Josh Onomah og Tom Cairney måtte alle ut av ulike grunner i hjemmekampen mot Stoke lørdag og alle tre er usikre til onsdagens kamp.

Reading med full pott og tre seire i juleperioden, etter sin overraskende 2-0 seier borte mot svært hjemmesterke Preston lørdag. Men er likevel ikke høyere enn på 14. plass med 32 poeng totalt og det er sju poeng opp til playoff. Moderate 3-5-4 på tolv spilte bortekamper. Det er ingen nye skader eller karantener for Reading.

Fulham blir uansett en av våre sikre på årets første midtukekupong. H.

10. Nottingham Forest - Blackburn

Etter fire strake tap, har Nottingham Forest slått tilbake med to strake seire. 2-0 borte mot Hull 2. juledag og innfridde som stor favoritt hjemme mot Wigan lørdag med 1-0 seier. Er helt oppe på 5. plass og står med 40 poeng. Men ikke bedre enn 5-2-4 hjemme på City Ground. Midtbanespilleren Samba Sow mistet kampen mot Wigan lørdag, men er klar igjen her.

Etter 5-3-0 på sine åtte siste seriekamper, ble det tap for Blackburn lørdag. Tok ledelsen 1-0 borte mot Huddersfield, men klarte ikke å holde på denne og tapte 1-2. Ligger på 13. plass med 36 poeng og har ikke bedre enn 4-1-7 på tolv spilte bortekamper. Lewis Holtby, Ryan Nyambe og Derrick Williams stod alle over lørdagens kamp mot Huddersfield, men det er godt håp om at flere av dem rekker onsdagens kamp.

Det står faktisk 0-1-2 på de tre siste tilsvarende i Nottingham. Nå tror vi klart mest på hjemmeseier. H.

11. Bristol City - Brentford

Bristol City var tilbake på vinnersporet lørdag. Etter fire strake tap ble det en komfortabel 3-0 seier hjemme over Luton. Henger bra med i playoffkampen og ligger på 8. plass med 38 poeng og har kun ett poeng opp til Sheffield Wednesday på playoff. Brukbare 5-4-3 hjemme. Forsvarsspilleren Jay Dasilva gjorde sin første kamp på fem måneder hjemme mot Luton lørdag. Ellers er Nathan Baker og Sammie Szmodics fortsatt ute med skader.

Brentford fikk det som ventet tøft borte mot hjemmesterke Millwall lørdag og røk da også 0-1. Hadde en god periode før det med ti poeng på fire kamper. Falt ned til 4. plass med det tapet og står med 40 poeng totalt. Er klart best hjemme (7-3-2), bortetallene er ikke bedre enn 5-1-7. Ingen nye skader eller karantener for Brentford som fortsatt har Sergi Canos og Nikos Karelis ute med skader.

Brentford har faktisk vunnet fire av de fem siste bortekampene mot Bristol City og spiller "aldri" uavgjort borte denne sesongen. HB.

12. West Bromwich - Leeds

Toppkamp på Hawthorns. Begge står med 51 poeng og har ni poeng ned til 3. plassen.

Etter tre 1-1 kamper og en 3-2 seier på de fire siste, gikk hjemmelaget på sesongens andre tap da nytente Middlesbrough vant 2-0 på Hawthorns lørdag. Det var også lagets første hjemmetap og totalt er hjemmetallene 6-5-1. Forsvarsspilleren Kyle Bartley mistet hjemmekampen mot Boro lørdag, men er friskmeldt til kveldens toppkamp.

Leeds stod med kun to poeng på de tre siste, før det endte med 5-4 seier borte over Birmingham lørdag i en ellevill fotballlkamp. Overtok serieledelsen i Championship med den seieren, men det er kun målforskjellen som skiller ned til West Bromwich. 8-2-3 er solide tall på bortebane. Midtbanespilleren Pablo Hernandez er fortsatt ute for Leeds.

4-1 til West Bromwich i tilsvarende kamp forrige sesong. Nå tror vi klart mest på poengdeling. U.

