Jackpot på lørdagens tippekupong

Ingen spillere hadde 12 rette forrige lørdag. Det betyr jackpot på tippekupongen dennee lørdagen og snaue 700 000 kr ekstra i tolverpotten.

Det er en flott tippekupong denne lørdagen. Kupongen består av seks kamper fra Premier League og seks kamper fra Championship. Ingen spillere fikk tolv rette på tippekupongen forrige lørdag. Dermed er det 675 000 kroner ekstra i tolverpotten på lørdag. I tillegg er bonuspotten på ca 2,2 millioner kr. Innleveringsfristen er kl 15.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Burnley - Tottenham

Burnley ble presset bakpå i store deler av kampen på St James’ Park forrige helg, men enda en god defensiv gjorde at de klarte 0-0. Nå er the Clarets ubeseiret i seks Premier League-kamper på rad. Sean Dyches menn har tatt 14 poeng av de siste 18 mulige poengene, og det har gjort at de har klatret opp til niendeplass på tabellen. Dermed henger de fortsatt med i kampen om en plass i Europa neste sesong. De harfaktisk mulighet til Champions League-fotball. Chelsea er tross alt ikke mer enn syv poeng foran dem på tabellen.

De sterke resultatene til Burnley skyldes ikke et lett kampprogram. The Clarets har i denne perioden slått Leicester og Manchester United og spilt uavgjort mot Arsenal. Spurs-fansen har grunn til å bli urolige før bortekampen på Turf Moor. Formen til Tottenham gir supporterne enda større grunn til å være nervøse. Jose Mourinhos menn røk ut av FA-cupen mot bunnlaget Norwich tidligere denne uken. Det var lagets fjerde tap på rad. Både spillere og fans er like frusterte over Tottenham-resultatene. De har en vanskelig oppgave i Champions League, hvor de ligger under 0-1 mot Leipzig etter hjemmekampen, og de sliter med å tette gapet opp til topp fire-lagene. På bortebane i Premier League har det virkelig klabbet. Spurs har bare vunnet tre bortekamper i ligaen hele sesongen. Tirsdag venter den meget viktige returkampen mot Leipzig i Champions League, og siden Spurs er hardt rammet av skader spørs det hvordan Jose Mourinho vil prioritere denne kampen.

Vi tror at Chris Wood og Burnley kan lage problemer for Tottenham. Newzealenderen har scoret ti Premier League-mål denne sesongen, og seks av dem er kommet på hjemmebane. Han fant nettmaskene både mot Leicester og Manchester United.

Det står 2-2-2 i de seks siste kampene mellom lagene på Turf Moor. Vi tror ikke Burnley taper mot et formsvakt og skaderammet Tottenham-lag. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Sheffield United — Norwich



Både Sheffield United og Norwich tok seg videre i FA-cupen i midtuken, men i Premier League befinner de seg i hver sin ende av tabellen. The Blades kjemper om en plass i Europa neste sesong, mens Norwich slåss for å unngå nedrykk til Championship. Chris Wilder og Sheffield United har tatt Premier League med storm De ligger på en imponerende åttendeplass på tabellen, fem poeng bak topp fire-lagene. Nykommeren fra Yorkshire har allerede tatt 40 poeng som var målsettingen før sesongen. I forrige serierunde spilte de 1-1 mot Brighton, og det var tredje kampen på rad uten tap for vertene. I alle tre kampene har Sander Berge vært i startoppstillingen. Årsaken til Sheffield United-suksessen er en stram defensiv organisering. Kun Liverpool (20) har sluppet inn færre mål enn Sheffield United (25) denne sesongen. Samtidig har de bare scoret 29 mål i andre enden av banen, og det gjør dem til det sjette svakeste laget offensivt.

Ett av lagene som scorer færre mål enn dem er Norwich. Etter forrige helgs 1-0-seier mot Leicester har de scoret 25 mål denne sesongen. Den seieren var utrolig viktig. Nå har de kontakt med lagene over nedrykksstreken, men kanarifuglene ligger fortsatt på bunn av tabellen med seks poeng opp til trygg grunn. Bare seks av Norwich 25 scoringer har kommet på bortebane, og de har gått målløse av banen i fire av de fem siste bortekampene i Premier League. Med tanke på at Norwich møter et av de beste forsvarene i ligaen lørdag virker det ikke særlig lovende for dem.

Historikken taler heller ikke til gjestenes fordel. Sheffield United har nemlig vunnet tre av de fire siste kampene mot Norwich. Men Sheffield United klarte kun 1-1 mot Brighton i forrige hjemmekamp. HU.

3. Wolverhampton — Brighton

Wolves imponerer stort denne sesongen. Forrige helg snudde de 1-2 ti 3-2-seier mot Tottenham på bortebane, og de er dermed kun tre poeng bak en topp fire-plassering. Samtidig som de lever sterke resultater i Premier League har de også tatt seg videre i Europa League. I Premier League er Nuno Espirito Santos mannskap ubeseiert i fire kamper, og vi tror de kan være med å kjempe om en Champions League-plass. Når det er sagt, har ikke Wolves vært feilfrie, og at de er så nær en Champions League-plass skyldes først og fremst at flere av de andre topplagene har underprestert.

Wolves er vanskelige å slå på Molineux., hvor de så langt denne sesongen kun har tapt mot Chelsea, Spurs og Liverpool i ligaen. Likevel har de kun holdt nullen fire ganger foran egne fans. De defensive svakhetene er noe Brighton vil forsøke å utnytte, og Graham Potters utvikling av angrepsspillet til gjestene gjør at vi tror de har en god mulighet til å score i lørdagens kamp. The Seagulls har scoret i fem av de siste seks ligakampene, og på bortebane har de scoret i ni av de siste ti. Hjemmetapet mot Crystal Palace sist helg gjør at de står med åtte kamper på rad uten seier, og de er bare ett poeng over nedrykkssonen.

Brighton er forferdelig svake på bortebane. De har kun vunnet én av de siste 13 bortekampene i toppdivisjonen og tapt åtte av dem. Vi tror Wolves vinner hjemme på Molineux. H.

4. Arsenal — West Ham



Det har vært et par berg- og dalbane-uker for Arsenal. Jubelen etter at de snudde 0-1 til 3-2-seier mot Everton stilnet da de i forrige uke ble slått ut av Europa League av greske Olympiakos. The Gunners slo tilbake mandag da de vant mot Portsmouth i FA-cupen, men sesongen har alt i alt vært en stor skuffelse for London-klubben. Arsenal ligger nede på tiendeplass på tabellen, og selv om de kun er åtte poeng bak topp fire-lagene må de heve seg betraktelig om de skal kvalifisere seg for spill i Europa neste sesong. Når det er sagt skal det sies at Arsenal har vist seg vanskelige å slå etter at Mikel Arteta tok over som manager på Emirates. The Gunners er ubeseiret i syv Premier League-kamper på rad, men kun tre av dem har endt med seier. Alle tre kom på Emirates, så dette er en god mulighet for Arsenal å ta tre poeng.

West Ham slåss for å overleve. I forrige serierunde tok laget fra Øst-London en viktig 3-1-seier mot Southampton, men nedrykksfaren henger fortsatt over dem. Det er bare bedre målforskjell enn Bournemouth som holder med over nedrykksstreken. David Moyes' menn har tapt fem av de siste åtte kampene i ligaen. Det som gir større grunn til bekymring før kampen på Emirates er at the Hammers har tapt de fem siste bortekampene i Premier League og sluppet inn tolv mål. Faktisk har åtte av de siste ti bortekampene i ligaen endt med tap.

Arsenal har i tillegg en bra statistikk mot West Ham. Vertene har vunnet åtte av de siste ni hjemmekampene mot the Hammers. De har kun tapt to av de siste 23 kampene mot the Hammers totalt. Dette skal være en grei hjemmeseier. H.

5. Southampton — Newcastle



Etter en god periode rundt årsskifte har luften gått ut av Southampton-ballongen. The Saints levert en svak kamp forrige helg da de tapte 1-3 mot West Ham. Tapet var det fjerde på de seks siste kampene. Den dårlige formen til Southampton gjør at Ralph Hasenhuttls lag er på full fart mot nedrykkssumpen, men de har fortsatt en luke på syv poeng ned til Bournemouth på 18.-plass. Problemet er bare at the Saints har vært elendige på hjemmebane. De har bare vunnet to av de siste seks ligakampene på St. Mary's, hvor de i denne perioden har tapt mot West Ham, Wolves og Burnley.

Newcastle flyr ikke akkurat så høyt om dagen de heller. De er én plass og to poeng bak Soton på tabellen, og de vet at flere tap kan sende dem rett ned i i nedrykksgjørmen. Å score mål har vært det store problemet til the Magpies, men FA-cupavansementet i midtuken har gitt spillerne fornyet selvtillit. Med tanke på de svake resultatene til Southampton den siste tiden, er det overraskende at de er oddsfavoritter. Newcastle er ikke helt i slag, men de har fortsatt kun tapt to av de siste syv Premier League-kampene.

Denne kampen er helt åpen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

6. Crystal Palace — Watford

Crystal Palace-oppturen fortsatte forrige helg da de tok en typisk 1-0-seier borte mot Brighton. Det var andre Premier League-seieren på rad for London-klubben, og det var første gangen siden starten av desember at de har vunnet to kamper på rad. Før de to seirene sto Roy Hodgsons menn med syv kamper på rad uten seier. The Eagles er likevel oppe på en tolvteplass på tabellen, takket være at det er tett som hagel midt på tabellen. De er faktisk bare fire poeng bak en Europa League-kvalifisering, så sesongen er ikke over for Palace. De er fortsatt masse å spille for.

Roy Hodgson er antakeligvis ganske sikker på at Palace vil ta poeng i denne kampen. Vertene har tapt fem kamper på Selhurst Park denne sesongen, men fire av tapene er kommet mot lag på øvre halvdel av tabellen. Mot lagene på nedre halvdel av tabellen viser fasiten fem seire, to uavgjorte og ett tap, og de har bare sluppet inn fire mål. Watford får det ikke enkelt i Sør-London.

Watford påførte Liverpool lagets første tap i Premier League denne sesongen, da de slo serielederen 3-0. De tre poengene de innkasserte gjorde at de klatret over nedrykksstreken, og de fikk en moralsk boost etter fem kamper på rad uten seier. Likevel; the Hornets har fortsat en jobb å gjøre for å beholde plassen i toppdivisjonen. De ligger bare foran Bournemouth på målforskjellen, og de har bare vunnet to bortekamper i igaen hele sesongen. Fem av de siste åtte bortekampene har endt med tap.

Åpent på Selhurst Park. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Swansea — West Bromwich



Swansea er bare fire poeng bak en topp seks-plassering, men waliserne har møtt motbør de siste ukene. De har kun én seier på de åtte siste kampene, og med bare ti kamper igjen av sesongen må de gire opp om de skal skaffe seg en playoffplass. Denne helgen blir det neppe poeng til waliserne, da kommer serieleder West Bromwich til Liberty Stadium. Swansea har tapt de tre siste kampene mot WBA. På de tre kampene har de sluppet inn ti mål og kun scoret to.

Swansea vant fem av de første seks Championship-kampene denne sesongen, og de klatret dermed til topps på tabellen. Siden den gang har de bare vunnet åtte av 30 ligakamper (8-12-10). Det er bare tre lag som har vunnet færre kamper i denne perioden. Waliserne har kun vunnet én hjemmekamp mot lag som ligger over dem på tabellen denne sesongen. Mot lag som ligger på øvre halvdel av Championship-tabellen står de uten seier i de ti siste kampene (0-5-5). Swansea har faktisk tapt alle fem hjemmekampene mot topp fem-lagene denne sesongen. Nå møter de ligaleder West Brom. De har det beste angrepet i Championship, og det fjerde beste forsvaret. Waliserne har en knalltøff oppgave foran seg.

West Brom har vunnet elleve av de 18 bortekampene denne sesongen. Det gjør at de har den beste bortestatistikken i ligaen. West Brom taper normalt ikke denne. UB.

8. Leeds United — Huddersfield



Det så en stund ut som om Leeds skulle rote vekk opprykket, men nå er opprykkstoget på skinner igjen. Den gamle storheten fra Yorkshire har vunnet fire kamper på rad, og har skaffet seg en luke på fem poeng ned til Fulham på tredjeplass.

Men: Leeds gikk på flere blemmer mot slutten av sist sesong, og det gjorde at de også denne sesongen spiller på nest øverste nivå. Nå håper vertene å rykke opp igjen til Premier League for første gang siden nedrykket i 2003-2004-sesongen. Leeds er gjort til favoritter av bookmakerne mot et Huddersfield-lag som har hatt en blytung sesong. The Terries har riktignok vunnet de to siste kampene mot henholdsvis Charlton og Bristol City, men de er fortsatt bare fire poeng over nedrykksstreken.

Leeds har vært solide bakover, men forsvaret settes på prøve når de møter et Huddersfield-lag som har scoret i 94 prostent av bortekampene, inkludert de fem siste. Leeds på sin side har holdt nullen i de to siste hjemmekampene, men de slapp inn mål i de fem kampene før det. Totalt slapp de inn ni mål. Det virker imidertid som Yorkshire-laget har skjønt alvoret, og at de har satt inn et ekstra gir.

Vi tror Leeds tar alle tre poengene mot et Huddersfield-lag som har tapt fire av fire ganger mot topp tre-lagene. H.

9. Brentford — Sheffield Wednesday

Sheffield Wednesday’ ble sendt på hodet ut av FA-cupen av Manchester City onsdag Tapet mot Pep Guardiolas menn gjør at the Owls kun står med én seier på de ni siste kampene. Garry Monks menn ligger åtte poeng bak en playoffplass med ti kamper igjen av sesongen, og det virker stadig mindre sannsynlig at de skal blande seg inn i opprykkskampen.

The Bees ligger fortsatt inne på en playoffplass, selv om de står uten seier i de fem siste kampene. Thomas Frank og hans menn ligger tre poeng foran Millwall på syvendeplass, og de har nå elleve poeng opp til Leeds som innehar den siste direkte opprykksplassen. Brentford har vært sterke offensivt i flere sesonger, men forsvarsspillet har tatt store steg fremover denne sesongen. Signeringen av Pontus Jansson fra Leeds har vært viktig. Den svenske forsvarsspileren har vært krumtappen defensivt for Brentford. The Bees håper at Jansson er tilbake på banen lørdag for første gang siden januar. Vertene har kun vunnet to av de ni siste ligakampene uten svensken på banen. Brentford er sårbare uten Jansson i lagoppstillingen, men med ham tilbake vil det være et stort pluss.

Garry Monk har vunnet begge kampene i London som Wednesday-manager. Han slo Charlton i november 2019 og vant mot QPR i FA-cupen i januar 2020. Brentford blir en tøffere oppgave. Brentford har vunnet de to siste hjemmekampene mot onsdagslaget. De slo dem 2-0 både i desember 2017 og i august 2018. The Bees tar sin har gode muligheter til å ta sin tredje seier på rad lørdag. Vi spiller H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

10. Preston — Queens Park Rangers

Preston har tapt de to siste kampene 2-0 mot henholdsvis West Brom og Fulham, men begge tapene kom på bortebane. På Deepdale derimot har de vist seg å være en hard nøtt å knekke. Preston har tatt to poeng i snitt på sine 18 hjemmekamper. Det gjør dem til laget som tar flest poeng i snitt på hjemmebane i Championship. QPR skal få kjørt seg mot et Preston-lag som har ambisjoner om playoffspil denne sesongen, og som har scoret to mål eller mer i tolv av hjemmekampene denne sesongen. Statikken mot lagene på nedre halvdel av tabellen er enda mer imponerende. Preston har scoret 20 mål på ni kamper mot lagene fra nummer tolv og nedover.

Gjestene fra London nærmer seg 50-poengsgrensen, og den garanterer langt på vei at QPR overlever i divisjonen. Det er det alt handler om for QPR i de siste kampene. Mark Warburton har ikke vært noen frelser på Loftus Road, men de har vært mindre svingninger i prestasjonene enn under Steve McClaren. Etter at Warburton tok over har London-klubben gjort det bedre mot de mindre klubbene, men de har tapt alle unntatt én av kampene på bortebane mot topp åtte-lagene.

Paul Gallagher har vært syk, men er tilgjengelig igjen for Preston til kampen mot QPR. Ben Pearson er uaktuell.

QPRs Grant Hall må testes før kampen. Dersom han ikke blir spilleklar vil Connor Masterson erstatte kapteinen. Preston er ubeseiret i 13 hjemmekamper i ligaen mot QPR. De har ikke tapt mot London-laget siden februar 1980. Vi tror ikke de taper denne gangen heller. H.

11. Birmingham — Reading



Birminghams FA-cupeventyr tok slutt i midtuken da de tapte 0-1 mot Leicester. The Blues sto med 13 kamper på rad uten tap i alle turneringer før matchen mot Leicester, og det var flere som trodde på en sjokkseier til Championship-laget Men slik gikk det ikke. Aldri så galt at det ikke er godt for noe. FA-cup-exiten gjør at de kan konsentere seg fullt og helt om Championship. Det samme gjelder Reading FC som røk ut av FA-cupen mot Sheffield United.

Birmingham er inne i en god stim. De er ubeseiret i de ti siste Championship-kampene, og de har nå krøpet opp til 15.-plass på tabellen. Reading reiser til St Andrew’s vel vitende om at de har scoret i de seks siste kampene her, men the Royals har kun vunnet to av de siste elleve kampene mot the Blues. Gjestene har faktisk tapt tre av de fire siste kampene mot Reading, uansett bane.

Birmingham City er ventet å starte med forsvarsspilleren Marc Roberts og midtbanespillerne Gary Gardner og Dan Crowley i lørdagens kamp. Trioen sto over FA-cupkampen mot Leicester. Reading kan få tilbake Liam Moore. Midtstopperen gikk glipp av den siste kampen til the Royals på grunn av sykdom.

Birmingham-angriperen Scott Hogan scoret mer Championship-mål i februar enn noen annen spiller. Han scoret seks ganger. Reading scoret bare syv mål som lag i løpet av forrige måned.

Vi tror ikke Birmingham taper mot Reading. HU.

12. Stoke — Hull



Hull skal forsøke å vinne to kamper på rad mot Stoke i samme sesong for første gang i historien, men den svake formen til the Tigers tyder ikke på at de skal klare det. De har kun tatt to poeng på de ti siste kampene. Formtabellen viser ikke overraskende at Hull var det dårligste laget i Championship i februar. Hull er uten seier i de elleve siste kampene i alle turneringer. De har sluppet inn hele 26 mål i denne perioden. De savner også sårt toppscorer Jarrod Bowen. The Tigers har ikke vunnet en eneste kamp etter at de solgte toppscoreren til West Ham i januar. Den siste seieren til Hull uten Bowen på banen var i april 2018 mot Burton Albion.

At det plutselig skal løsne for Hull, som har tapt åtte av ti Championship-kamper, virker usannsynlig. Ikke bare det, de har også sluppet inn mer mål enn noe annet lag i Championship i 2020. Før kampen mot Stoke har de tapt tre av de fire siste bortekampene. Den dårlige formen gjør at det er liten grunn til å stole på gjestene her. Stoke har vist tegn til bedring under den tidigere nordirske landslagssjefen Michael O’Neill, særlig hjemme på bet365 Stadium. De har bare tapt én av de siste åtte hjemmekampene Med tre seire på de fire siste hjemmekampene er Stoke i støtet.

Stoke har også vunnet de fem siste hjemmekampene mot Hull City, og de har kun sluppet inn ett mål i løpet av de fem kampene. Stoke tar alle tre poengene mot Hull. H.





