Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel 1: Oppturen fortsetter for Bournemouth

Oddsdobbel 2: Karantenemareritt for Leeds

Oddsdobbel 3: Derby fortsetter jakten på Premier League

Oddsdobbel 4: Hjemmesterke Sampdoria til flott odds

Tippetips: Jackpot på lørdagskupongen

V75 Biri: To bankere i herlig omgang

V65 Ålborg: Internasjonal V65-kveld med Flemming

Eurojackpot fredag: Nordmann vant 41 mill kr

OL Pyeongchang: Her er programmet for vinter-OL



Lørdagens tippekupong består av seks kamper fra Premier League og seks kamper fra Championship. Ingen klarte tolv rette forrige lørdag og dermed er det hele 606 123 kr ekstra i tolverpotten. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 2,7 mill kr denne lørdagen. Som vanlig er innleveringsfristen kl 15.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Arsenal - Everton

Til tross for tidlig 1-0 ledelse borte mot Swansea tirsdag kveld, endte Arsenal opp med å tape 1-3 og sakker akterut i kampen om topp fire-plass i Premier League. Svake 2-2-2 på de seks siste seriekampene, betyr at Arsenal med 13 gjenstående serierunder, har 42 poeng totalt og hele åtte poeng opp til Chelsea på 4. plass. Holder dog koken bra på Emirates med sterke 9-2-1 hittil. Storsigneringen Pierre-Emerick Aubameyang har slitt med sykdom denne uken og er høyst usikker til denne kampen. Også Jack Wilshere har slitt med sykdom og er usikker. Danny Welbeck og Santi Cazorla er fortsatt på skadelisten.

Etter en del skuffende resultater var Everton tilbake på vinnersporet onsdag kveld, når det ble 2-1 seier hjemme mot Leicester. Holder niendeplassen med 31 poeng, men er sjanseløs til å blande seg inn i topp seks. 23 av 31 poeng er tatt hjemme på Goodison Park. Borte er kun en kamp vunnet hittil (1-5-6). Innlånte Eliaquim Mangala (fra Manchester City) kan gå rett inn i førsteelleveren, mens Seamus Coleman som spilte sin første kamp på nesten ett år, trolig blir spart her. James McCarthy er ute med skade fortsatt.

3-2-0 på de fem siste tilsvarende, vi gir Everton en viss poengsjanse her. HU.

2. Bournemouth - Stoke

Etter sensasjonelle 3-0 borte mot Chelsea onsdag kveld og 12 poeng og ubeseiret på de seks siste seriekampene, har Bournemouth klatret til 10. plass på tabellen med totalt 28 poeng. Dog er det fortsatt bare fem poeng ned til Southampton på 18. plass og nedrykksplass. De to siste hjemmekampene er begge vunnet og skadesituasjonen er også vesentlig forbedret. Jermain Defoe, Adam Smith og Tyrone Mings mangler dog fortsatt. Totalt 4-3-5 på hjemmebane.

Skuffende med kun 0-0 for Stoke hjemme mot skaderammede Watford onsdag kveld, men laget er i det minste på sikker plass med sine totalt 24 poeng. Kun ett poeng skiller ned til Southampton på nedrykksplass. Bortebane har vært et mareritt for Stoke denne sesongen, kun en av tolv bortekamper er vunnet (1-3-8). Midtbanespilleren Badou Ndiaye som ble hentet fra Galatasaray, kan muligens få sin debut lørdag. Ellers er det ingen nye skader eller karantener for Stoke etter onsdagens hjemmekamp mot Watford.

2-2 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Formsterke Bournemouth skal ha gode vinnersjanser nå. H.

3. Manchester United - Huddersfield

Christian Eriksens 1-0 for Tottenham allerede i kampens første minutt avgjorde på mange måter onsdagens toppkamp på Wembley stadium, der Tottenham tilslutt vant 2-0. Det var Manchester uniteds fjerde tap for sesongen, men kun et av disse er kommer hjemme på Old Trafford (9-2-1). Holder fortsatt 2. plassen, men nå er avstanden ned til Tottenham redusert til fem poeng. Opp til den suveren serielederen Manchester City er det nå hele 15 poeng. Marouane Fellaini er ny på skadelisten som ellers omfatter langtidsskadde Zlatan Ibrahimovic, Daley Blind og Eric Bailly.

Nyopprykkede huddersfield var sjanseløs i det meste hjemme mot Liverpool tirsdag kveld og står nå uten seier på sine sju siste seriekamper (0-3-4). Er nå plassen over nedrykksstreken og trender er alt annet enn negativ. Svake 2-2-8 på bortebane. Danny Williams mistet tirsdagens hjemmekamp mot Liverpool og rekker heller ikke lørdagens kamp. Det gjør heller ikke Chris Lowe.

Veldig mye tyder på at Manchester United er tilbake på vinnersporet lørdag. H.

4. Leicester - Swansea

Bortesvake Leicester (3-5-5) røk på sesongens femte bortetap mot Everton onsdag kveld. Hang bra med den i kampen, men trives som vanlig best hjemme (6-2-4). Fire av de seks siste hjemmekampene er vunnet. Har med sine 34 poeng fått bra klaring til nedre halvdel, men det langt opp til de beste. Riyad Mahrez som var linket til Manchester City de siste dagene av overgangsvinduet, er ikke med i lørdagens tropp. Kaptein Wes Morgan er fortsat tute, ellers har manager Claude Puel ingen øvrige fravær.

Nederlagsdømte Swansea med to knallsterke hjemmeseire mot hhv Liverpool (1-0) og Arsenal nå i midtukerunden (3-1), og har fått heng på på lagene over streken nå. Er fortsatt nest sist med sine 23 poeng, men nå er det kun ett poeng opp til sikker plass. Svært moderate 2-3-7 på bortebane. Andre Ayew ble hentet fra West Ham på Deadline Day, men er høyst usikker til lørdagens kamp. Andy King på lån fra Leicester, får ikke spille mot sin gamle klubb, mens Renato Sanchez fortsatt er ute med skade.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende og gode sjanser for at den fjerde strake for Leicester kommer lørdag. H.

5. West Bromwich - Southampton

Mission impossible for West Bromwich borte mot Manchester City onsdag kveld og tap 0-3, og laget klarte ikke å følge opp den sensasjonelle cuptriumfen borte mot Liverpool forrige søndag. Overtok dermed den lite attraktive jumboplassen i Premier League, all den tid Swansea vant sin kamp. Med 20 poeng totalt, er det fire poeng opp til sikker plass. Kun tre av tolv hjemmekamper er tapt, men samtidig er kun to vunnet (2-7-3). Innlånte Daniel Sturridge startet på benken mot City, men er trolig i startoppstillingen lørdag. Jonny Evans mistet onsdagens kamp, men er friskmeldt. Nacer Chadli og James Morrison er fortsatt ute.

Southampton har sammen med West Bromwich flest poengdelinger i Premier League denne sesongen (11), og når Southampton heller ikke har vunnet mer enn fire seriekamper, blir det bunnstrid. 0-6-4 på de ti siste seriekampene og vi må helt tilbake til 26. november for å finne sist Soton vant en seriekamp. Kun en bortekamp er vunnet (1-5-5). Nysignerte Guido Carrillo får nok sjansen fra start lørdag, mens spisskollega Charlie Austin fortsatt er ute med skade.

2-1-2 på de fem siste tilsvarende. Denne er kinkig og vi helgarderer. HUB.

6. Brighton - West Ham

Oppgjør mellom to lag som begge spilte 1-1 i sine respektive seriekamper i midtuken. Nyopprykkede Brighton er et av så mange som 11/12 lag som er involvert i nedrykkstriden. Står med 24 poeng etter 25 serierunder, og det betyr at det kun er er ett poeng ned til nedrykksstreken. 3-6-3 på hjemmebane og formen viser ike bedre enn 0-3-3 på de seks siste seriekampene. Den innlånte spissen Leonardo Ulloa (fra West Ham) får nok sjansen fra start lørdag. Kaptein Bruno har mistet de tre siste kampene, men er friskmeldt.

Skaderammede West Ham står uten tap på sine seks siste seriekamper (2-4-0), og står på 27 poeng. Kun fire poeng skiller ned til nedrykksstreken. Moderate 2-4-6 på bortebane. Michail Antonio var utelatt mot Crystal Palace av disiplinære årsaker, men er med igjen lørdag. Jose Fonte og Winston Reid kan være tilbake etter skader. Arthur Masuaku soner karantene, mens Marko Arnautovic, Manuel Lanzini, Andy Carroll og Pedro Obiang alle fortsatt er ute med skader.

Hjemmelaget bør unngå tap her. HU.

7. Fulham - Nottingham Forest

De seks siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Championship. Råsterke 7-1-1 på de ni siste seriekampene har sendt Fulham for alvor med i opprykkskampen i Championship. Har avansert til 6. plass (den siste playoffplassen) med totalt 48 poeng og det skiller kun seks poeng opp til Derby på andreplass og direkte opprykk, og fortsatt gjenstår 17 serierunder. 6-6-2 på hjemmebane, de fem siste på eget gress er alle vunnet. Nysigneringene Cyrus Christie og Aleksandar Mitrovic kan begge få sin debut lørdag. Tom Cairney og Floyd Ayite er begge tilbake etter å ha mistet forrige seriekamp.

Ustabile Nottingham Forest gikk fra en meget overraskende 2-0 seier borte mot Wolverhampton, til å ryke 0-3 hjemme for preston i siste seriekamp. 11-2-16 totalt og med sine 35 poeng, ligger laget på 15. plass. 13 poeng opp til Fulham på playoff, og ni poeng ned til Bolton under streken. Svake 4-2-8 på bortebane.Forest har hentet en drøss med spillere på låneavtaler og det er ikke godt å si hvilken startellever Aitor Karanka sender utpå Craven Cottage.

Fulham er en av mange store hjemmefavoritter på lørdagens tippekupong og skal ha gode sjanser til å innfri. H.

8. Leeds - Cardiff

Nedadgående kurve for Leeds som står med fattige to poeng på sine fem siste seriekamper. Har slitt med litt karantener og skader den siste tiden og falt utenfor topp seks. Ligger på 10. plass med totalt 44 poeng, og det skiller fire poeng opp til Fulham på den siste playoffplassen. 6-4-4 totalt på hjemmebane og 3-2-1 på de seks siste hjemmekampene. Leeds har faktisk hele fire spillere ute med karantene lørdag. Liam Cooper, Samuel Saiz, Kalvin Phillips og Eunan O'Kane, mens forsvarspilleren Matthew Pennington også er høyst usikker. Conor Shaughnessy måtte ut med sksde med Hull og er trolig ute.

Cardiff holder koken bra og ligger på 4. plass med totalt 51 poeng, og det er tre poeng opp til Derby på direkte opprykksplass. Men i likhet med Leeds har formen vært nedadgående i det siste, kun en av de seks siste seriekampene er vunnet (1-1-4). Totalt 6-3-5 på bortebane. Gary Madine og Jamie Ward er nyankomne i Cardiff og manager Neil Warnock kan gi begge sin debut på Elland Road. Lee Peltier, Craig Bryson og Matthew Connolly er alle på vei tilbake etter skader, men rekker ikke lørdagens kamp.

1-0-2 på de tre siste tilsvarende og denne er vrien. HUB.

9. Sunderland - Ipswich

Sunderland var involvert i nedrykksstriden i flere sesonger, før det tilslutt ble nedrykk etter forrige sesong. Etter 29 serierunder på nest øverste nivå, ligger Sunderland nest sist med sine 25 poeng. Har faktisk ikke vunnet mer enn fem seriekamper denne sesongen, men tre av de seirene har kommet i løpet av de siste åtte rundene, så litt bedring er det å spore. Kun ett poeng opp til sikker plass. 2-5-7 er meget svake hjemmetall. Sunderland-manager Chris Coleman har henter keeper Lee Camp, midtbanespilleren Ovie Ejaria og spissen Ashley Fetcher og alle tre er aktuelle for sin debut lørdag. John O'Shea kan være tilbake etter sykdom.

Variable Ipswich med 12-4-13 totalt og som de tallene indikerer ligger Ipswich midt på tabellen på tolvteplass med totalt 40 poeng. Det er åtte poeng opp til playoff og hele 14 poeng ned til nedrykksplass. 26 av 40 poeng er tatt hjemme, bortetallene er ikke bedre enn 4-2-8. Spissen David McGoldrick må testes nærmere kampstart for Ipswich.

Det er farlig å sette for mye penger på bunnlag, men vi tror ikke Sunderland taper denne. HU.

10. Derby - Brentford

Godtgående Derby står uten tap på sine ti siste seriekamper (6-4-0), men har delt poengene i tre av sine fire siste seriekamper. Med totalt 54 poeng er det 11 poeng opp til serieleder Wolverhampton, men kun ett poeng ned til Aston Villa på 3. plass. Solide 8-3-3 på hjemmebane, men begge de to siste hjemmekampene er endt uavgjort. Midtbanespilleren Bradley Johnson har mistet de fire siste kampene, men kan være tilbake lørdag.

Velspillende Brentford er også i form og står med 5-1-2 på sine åtte siste seriekamper. En litt svak start på sesongen, gjør dog til at laget ikke er høyere enn på 10. plass med totalt 43 poeng. Det betyr at det er fem poeng opp til Fulham på 6. plass. 5-3-6 totalt på bortebane. Danske Lasse Vibe er på vei til kinesisk fotball og er ikke med i troppen. Manager Dean Smith har ellers en skadefri tropp å velge fra.

Derby har spilt litt uavgjort i det siste, men vi tror ikke laget taper denne. HU.

11. Preston - Hull

Kun ett tap på de ti siste seriekampene for Preston (5-4-1) og laget har avansert til 9. plass med totalt 45 poeng. Kun tre poeng er det opp til Fulham på den siste playoffplassen. Knallsterk 3-0 seier borte mot Nottingham Forest i siste seriekamp. 5-6-3 er hjemmetallene. Spissen Jordan Hugill (åtte seriemål) forsvant til West Ham på Deadline Day, ellers er Sean Maguire den eneste spilleren ute med langtidsskade.

I likhet med Sunderland rykket Hull ned fra Premier League etter forrige sesong og i likhet med Sunderland, har det det blitt nedrykksstrid også på nivå to. 1-5-4 på de ti siste seriekampene forteller at det er langt mellom seirene. Ettersom Bolton vant sin hjemmekamp mot Bristol City fredag kveld, er Hull under streken. På bortebane er kun en kamp vunnet (1-5-8). Angus MacDonald og Harry Wilson ankom Hull på Deadline Day og begge er inkludert i troppen lørdag. Ryan Mason), Abel Hernandez og Moses Odubajo er alle ute på ubestemt tid.

Det bør være gode vinnersjanser for hjemmelaget her. H.

12. Norwich - Middlesbrough

Fire seire på de seks siste seriekampene for Norwich, men likefullt er laget bare på 13. plass med totalt 40 poeng. Det er 17 serierunder igjen og "kun" åtte poeng opp til Fulham på 6. plass. Sterke borteseire mot formlag som Bristol City og Brentford på slutten og Norwich kan melde seg på i kampen om playoffplassene. 4-5-5 er dog ikke veldig imponerende hjemmestatistikk. Kaptein Ivo Pinto mistet forrige lørdags kamp mot Brentford og er usikker også til lørdagens kamp.

Ambisiøse Middlesbrough sliter fortsatt med stabiliteten og ligger på 8. plass med totalt 45 poeng. Hele ti serietap allerede, men det er ikke mer enn tre poeng opp til den siste playoffplassen og heller ikke mer enn ni poeng opp til Derby på direkte opprykksplass. 6-3-5 totalt på bortebane. Tony Pulis hentet tre spillere på Deadline Day og alle er aktuelle lørdag. Og et par spillere forsvant bort fra Boro, ellers har Pulis ingen nye skader eller karantener i sitt lag.

Ingen enkel kamå å vurdere dette og vi helgarderer. HUB.

96-rekker:

1. Arsenal — Everton HU

2. Bournemouth — Stoke H

3. Manchester United — Huddersfield H

4. Leicester — Swansea H

5. West Bromwich — Southampton U

6. Brighton — West Ham HU

7. Fulham — Nottingham Forest H

8. Leeds — Cardiff UB

9. Sunderland — Ipswich HU

10. Derby — Brentford HU

11. Preston — Hull H

12. Norwich — Middlesbrough HUB

432-rekker:

1. Arsenal — Everton HU

2. Bournemouth — Stoke H

3. Manchester United — Huddersfield H

4. Leicester — Swansea H

5. West Bromwich — Southampton HUB

6. Brighton — West Ham HU

7. Fulham — Nottingham Forest H

8. Leeds — Cardiff HUB

9. Sunderland — Ipswich HU

10. Derby — Brentford HU

11. Preston — Hull H

12. Norwich — Middlesbrough HUB