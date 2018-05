Jackpot på midtukekupongen

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Åtte kamper fra 3. runde i den norske cupen og fire kamper fra Premier League er den flotte rammen rundt ukens midtukekupong. Det var ingen som hadde tolv rette på forrige midtukekupong og dermed er det jackpot og 236 699 kr ekstra i tolverpotten. Innleveringsfristen på kupongen er kl 17.55 og bonuspotten er på ca 420 000 kr. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

Har du abonnement på NA+, kan du strømme alle kveldens cupkamper. Har du ikke abonnement, får du tilgang til NA+ her. Kun kr 1 første måned.

1. Skeid - Vålerenga

Et høyinteressant Oslo-derby innleder ukens midtukekupong. Skeid tok altså luver av Eliteserielaget Sandefjord forrige onsdag og ga seg ikke før 3-0. Det var også en meget fortjent seier. I seriespillet i 2. divisjon avdeling 2 har Skeid åpnet med to seire hjemme og to poengdelinger og kun sluppet inn ett mål.

Vålerenga måtte slite for å slå ut Grorud i forrige runde og vant kun 1-0. I Eliteserien ble det 2-2 hjemme mot Haugesund søndag og totalt står Vålerenga med 3-3-2 på sine åtte første seriekamper.

Lagene møttes i 2. runde i cupen i 2012, da vant Vålerenga 3-0. Det blir trolig jevnere onsdag og vi blir ikke kjempeoverrasket om denne skulle gå til ekstraomganger. UB.

2. Brattvåg - Rosenborg

I likhet med Skeid så eliminerte også nyopprykkede Brattvåg et eliteserielag i 2. runde forrige onsdag. 1-0 vant Brattvåg hjemme mot Molde, og det var i følge Molde-trener Ole Gunnar Solskjær også fortjent. Har åpnet med to seire og ett tap i 2. divisjon avdeling 2. Helgens hjemmekamp mot Egersund ble utsatt.

Rosenborg har ikke gnistret i Eliteserien hittil, selv om laget står med 4-3-0 på de sju seriekampene etter åpningstapet borte mot Sarpsborg 08. I helgen ble det skuffende 1-1 hjemme mot bynabo Ranheim og nok en gang var det en spillemessig prestasjon på det jevne av RBK. Tok seg veldig greit av Steinkjer i 2. runde med 5-0.

Brattvåg tok seg av Molde i forrige runde, men Rosenborg stiller garantert skjerpet til denne og roter seg ikke vekk. B.

3. Bærum - Strømsgodset

Hjemmesterke Bærum har en seier og en poengdeling hjemme i 2. divisjon avdeling 1, men sliter som vanlig mer på bortebane og begge de to første seriekampene på bortebane er tapt. Således var det litt overraskende at Bærum slo OBOS-laget Strømmen 2-1 borte i 2. runde forrige onsdag.

Strømsgodset kom tilbake to ganger fra underlege borte mot Bodø/Glimt i Eliteserien søndag og fikk med seg 2-2 fra Aspmyra. Likevel har det vært en seriestart litt under forventet for Godset som kun har vunnet to av sine åtte første seriekamper (2-3-3). Ligger helt nede på 11. plass med kun ni poeng. Tok seg greit av Valdres i 2. runde med 3-1 seier.

Bærum kommer helt sikkert til å selge seg dyrt og vi utelukker ikke ekstraomganger i Bærum. UB.

4. KFUM Oslo - Lillestrøm

Ambisiøse KFUM gikk på sitt første poengtap i helgen, da det ble 1-1 borte mot Arendal. De tre første seriekampene i 2. divisjon avdeling 1 ble alle vunnet med overbevisende sifre. Tok seg til 3. runde etter å ha slått divisjonskollega Elverum på bortebane etter ekstraomganger.

Lillestrøm tok tre meget viktige poeng da de slo svake Sandefjord 1-0 hjemme på Åråsen søndag. Men alle sju poengene er tatt hjemme på Åråsen og samtlige fire bortekamper er tapt i Eliteserien. 3. divisjonslaget Lørenskog ble slått 5-1 i forrige runde, men det stod 1-1 til pause i den kampen.

KFUM Oslo er nok et mye bedre lag enn Lørenskog og dette blir ingen walkover for Lillestrøm. Vi værer en overraskelse på KFUM Arena og helgarderer. HUB.

5. Mjøndalen - Stabæk

Etter 1-4-0 på sine fem første seriekamper i OBOS-ligaen, måtte Mjøndalen tåle sesongens første tap søndag, da Adam Arnarson ga Aalesund 2-1 hjemme på Color Line Stadion søndag ettermiddag. Vegard hansens gutter står med tre poengdelinger hjemme på Isachsens stadion og spesielle 1-1 i målforskjell på de tre kampene.

Stabæk hadde ett poeng i lomma borte mot Kristiansund søndag, men pådro seg straffespark imot og måtte returnere fra Nordmøre uten poeng (0-1). Står med sin ene seier hjemme mot Lillestrøm forrige mandag og kun to poeng er tatt på fem bortekamper.

Mjøndalen har fått dårlig betalt i OBOS-ligaen foreløpig og er seige hjemme. Vi helgarderer. HUB.

6. FK Fyllingsdalen - Brann

Ubeseirede FK Fyllingsdalen ligger på 2. andreplass i 3. divisjon avdeling 4, etter 3-1-0 på sine fire første seriekamper. Sist onsdag tok laget seg av sterke Sogndal og avanserte til 3. runde etter 2-1 seier inkludert ekstraomganger.

Bunnsolide Brann med årsbeste hjemme mot Tromsø i Eliteserien søndag kveld og 3-0 i målprotokollen. Har inntatt en klar ledelse i Eliteserien etter å ha tatt 22 poeng av 24 mulige og kun sluppet inn to mål. Tok seg enkelt av FK Fyllingsdalens divisjonskollega Sotra med 4-0 seier forrige onsdag.

Lagene møttes også i cupen i 2014, da vant Brann 3-1. Det blir ingen cupsmell i Fyllingsdalen denne gangen heller. B.

7. Nest Sotra - FK Haugesund

Nyopprykkede Nest Sotra tapte alle sine fire første seriekamper i OBOS-ligaen, men i løpet av forrige ble det tre seire. To i serien og cupavansement etter ekstraomganger hjemme mot Åsane.

FK Haugesund har hatt en strålende seriestart i Eliteserien og fikk med seg ett sterkt bortepoeng mot Vålerenga søndag (2-2). Står med 4-2-2 etter de åtte første serierundene og ligger på 3. plass med totalt 14 poeng. Solide 3-1-1 på de fem spilte bortekampene.

Nest Sotra er nok kapable til å gi Haugesund fight hjemme på Ågotnes i en enkeltstående kamp, men hjemmeseier blir det neppe. UB.

8. Notodden - Odd

Notodden endte a poeng med Nest Sotra i 2. divisjon avdeling 2 forrige sesong, men tok seg til OBOS-ligaen etter å ha slått Fredrikstad i playoff. Innledet med ti poeng på de fire første seriekampene, men har tapt sine to siste. Først 0-2 hjemme mot Sogndal og søndag ble det 1-3 tap borte mot Viking.

Kun fire poeng på de fem første seriekampene for Odd, men nå står laget med fem strake seire, inkludert to cupseire. 3-1 hjemme mot Sarpsborg 08 for to uker siden ble vendepunktet for Odd, som fulgte opp med å slå Molde 1-0 borte og ta en komfortabel 3-0 seier hjemme mot Start søndag. Har med det avansert til 6. plass på tabellen i Eliteserien.

Det blir neppe en cupsmell på Notodden i kveld, men hjemmelaget kan tvinge frem ekstraomganger. UB.

9. Chelsea - Huddersfield

De fire siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra premier league, der den siste serierunden spilles samlet søndag. Lagene som er i aksjon i midtuken har således kun to kamper igjen.

Chelsea holder liv i håpet om å ende topp fire etter søndagens 1-0 seier hjemme mot Liverpool. Har to poeng opp til Tottenham med samme antall spilte kamper og må vinne sine to siste, samtidig som Tottenham trolig må tape en av sine to gjenstående hjemme mot ferdigspilte Newcastle eller ferdigspilte Leicester, eventuelt at Liverpool på 3. plass (tre poeng foran Chelsea) avgir poeng hjemme mot Brighton i sin siste kamp søndag. 11-3-4 totalt på hjemmebane for Chelsea denne sesongen. David Luiz og Ethan Ampadu er stadig ute med skader, men Alvaro Morata er friskmeldt.

Huddersfield berget et meget viktig poeng borte mot serievinner Manchester City søndag. Men har ikke mer enn tre poeng ned til Swansea under streken og kan rykke ned med tap i sine to siste (avslutter hjemme mot Arsenal søndag). Svært moderate 3-4-11 på bortebane. Tom Ince er tilbake i troppen, mens Terence Kongolo og Chris Löwe er usikre.

Chelsea er med rette store favoritter og vinner meget trolig. H.

10. Leicester - Arsenal

Betydningsløst oppgjør mellom to lag som er ferdigspilte for sesongen. Leicester har "nøyd" seg med en seier på de seks siste seriekampene (1-1-4), men har gjort en grei sesong og ender rundt 10. plass uansett. Variable 6-6-6 på hjemmebane. Kasper Schmeichel), Shinji Okazaki Wilfred Ndidi, Danny Simpson, Robert Huth og Matty James, Ben Chilwell og Daniel Amartey er alle uaktuelle for Leicester. Vicente Iborra (hamstring) er usikker.

Arsenal måtte takke for seg i semifinalen av Europa League sist torsdag etter 0-1 tap borte for Atletico Madrid. Arsene Wenger og Arsenal avsluttet sin hjemmesesong på Emirates søndag med 5-0 seier mot Burnley, og spiller altså sine to avsluttende seriekamper på bortebane. Der har Arsenal underprestert voldsomt denne sesongen med 3-4-10 totalt. Mohamed Elneny, Mesut Özil og Laurent Koscielny er ute til kveldens kamp, mens langtidsskadde Santi Cazorla er tilbake i trening, men vil likevel ikke spille igjen denne sesongen.

0-2-1 på de tre siste tilsvarende, denne gang er det helt bingo og vi helgarderer. HUB.

11. Tottenham - Newcastle

Tottenham med kun to poeng ned til Chelsea på 5. plass etter det forsmedelige 0-1 tapet borte mot West Bromwich i helgen. Forutsetter vi at Chelsea vinner sine to siste seriekamper, er trolig fire poeng nok for Tottenham da laget har vesentlig bedre målforskjell enn Chelsea. Sterke 11-4-2 på Wembley stadium denne sesongen. Eric Dier, Serge Aurier og Mousa Dembele er uaktuelle for hjemmelaget

Etter fire strake seire og mer eller mindre sikret ny kontrakt, har Newcastle tre strake ettmålstap i sine tre siste seriekamper mot ikke altfor sterk motstand. Har ingenting å spille for lenger og står med moderate 4-4-10 på bortebane. Rafael Benitez må fortsatt unnvære suspenderte Islam Slimani, men har ellers ingen nye skader eller karantener i sitt lag.

Pussig nok har Newcastle vunnet de tre siste tilsvarende i London, men et motivert Tottenham-lag skal ikke ryke for fjerde gang på rad i tilsvarende kamp og vi setter ren hjemmeseier her. H.

12. Manchester City - Brighton

Den tredje store hjemmefavoritten av fire i Premier League på ukens midtukekupong.

Til tross for 75-25 i ballinnehav og 10-1 i cornere, måtte Manchester City for første gang denne sesongen gå målløse av banen i en hjemmekamp denne sesongen da det ble 0-0 mot Huddersfield i helgen. 15-2-1 og formidable 58-13 i målforskjell står City med på Etihad denne sesongen. Sergio Aguero er eneste betydningsfulle fravær for Manchester City.

Brighton innfridde vårt herlige singelspill til 4,65 i odds hjemme mot ferdigspilte Manchester United fredag kveld og sikret dermed også en ny sesong på øverste nivå i England. Det er ikke på bortebane Brighton har gjort jobben, kun to bortekamper er vunnet (2-5-10). Brighton kan stille uendret fra kampen mot Manchester United, og har ingen spesielle fravær.

Manchester City vil garantert avslutte med stil foran sine egne fans og dette må være midtukekupongens sikreste kamp. H.

96-rekker:

1. Skeid — Vålerenga UB

2. Brattvåg — Rosenborg B

3. Bærum — Strømsgodset UB

4. KFUM Oslo — Lillestrøm HB

5. Mjøndalen — Stabæk HUB

6. FK Fyllingsdalen — Brann B

7. Nest-Sotra — Haugesund UB

8. Notodden — Odd UB

9. Chelsea — Huddersfield H

10. Leicester — Arsenal B

11. Tottenham — Newcastle H

12. Manchester City — Brighton H

432-rekker:

1. Skeid — Vålerenga UB

2. Brattvåg — Rosenborg B

3. Bærum — Strømsgodset UB

4. KFUM Oslo — Lillestrøm HUB

5. Mjøndalen — Stabæk HUB

6. FK Fyllingsdalen — Brann B

7. Nest-Sotra — Haugesund UB

8. Notodden — Odd UB

9. Chelsea — Huddersfield H

10. Leicester — Arsenal HUB

11. Tottenham — Newcastle H

12. Manchester City — Brighton H