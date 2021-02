Jackpot på midtukekupongen

Ingen tippere fikk 12 rette på midtukekupongen forrige onsdag. Det betyr at det er ca 600 000 kr i tolverpotten på ukens midtukekupong.

Ingen tippere fikk 12 rette på midtukekupongen forrige uke og det er dermed jackpot på denne ukens midtukekupong og ca 600 000 kr i tolverpotten. Midtukekupongen består av fem kamper fra Premier League, en kamp fra Championship, to kamper fra åttedelsfinalene i den tyske cupen og avsluttes med fire kamper fra fransk Ligue 1. Innleveringsfristen er kl 18.55.

1. Burnley - Manchester City

Vi innleder midtukekupongen på Turf Moor. Etter sin sensasjonelle 1-0 seier borte mot Liverpool tredje sist og solid 3-2 seier hjemme mot Aston Villa, ble det for tøft for Burnley borte mot Chelsea søndag og 0-2 tap. Burnley ligger på 16. plass med 22 poeng og har åtte poeng ned til Fulham under streken. Godkjente 4-1-4 hjemme på Turf Moor. Verken Charlie Taylor, Robbie Brady, Ashley Barnes eller Josh Brownhill var med mot Chelsea og Chris Wood måtte i tillegg ut med skade i den kampen. Det er uvisst om noen av disse rekker kveldens kamp.

Manchester City med sin åttende strake ligaseier da det ble 1-0 hjemme mot Sheffield United lørdag. Står med 10-2-0 på sine tolv siste seriekamper og har kun to baklengsmål på disse tolv kampene. Ettersom Manchester United kun fikk med seg ett poeng i sin bortekamp mot Arsenal, har City nå tre poeng ned til United på 2. plass, City i tillegg med en kamp mindre spilt. Sergio Aguero er tilbake i trening, men ikke aktuell for kveldens kamp. Kevin de Bruyne og Nathan Ake er fortsatt ute med skader. City med totalt 5-3-1 på bortebane.

Det står 0-1-3 på de fire siste tilsvarende på Turf Moor. B.

2. Fulham - Leicester

Det stod nærmest skrevet i stjernene at Fulhams bortekamp mot West Bromwich lørdag ville ende uavgjort, og så skjedde. Det endte 2-2 og Fulham er dermed oppe i 14 poeng. Men i og med at Brighton vant sin hjemmekamp mot Liverpool, økte avstanden opp til sikker plass til sju poeng. Craven Cottage har ikke vært noe fort denne sesongen for Fulham, kun en av de første ti hjemmekampene er vunnet (1-3-6). Ingen nye skader eller karantener for Fulham, men kaptein Tom Cairney er fortsatt ute.

Leicester uten to av sine beste spillere hjemme mot Leeds søndag og det blir ingen Jamie Vardy eller Wilfried Ndidi onsdag heller. Timothy Castagne og Wesley Fofana pådro seg begge smeller i den kampen og er meget usikre til kveldens kamp. Leicester tidlig føringen 1-0 hjemme mot Leeds, men endte opp med å tape kampen 1-3. Det var faktisk lagets femte bortetap denne sesongen. På bortebane har det gått på skinner med sju seire og to poengdelinger på de ti første (7-2-1). Ble forbigått av Liverpool, men holder uansett en sterk 4. plass med 39 poeng.

1-1 i tilsvarende kamp i 2018/19-sesongen og så sterke som Leicester har sett ut på bortebane denne sesongen, er det overraskende om de taper denne. UB.

3. Leeds - Everton

Vi advarte på våre tippetips om at Leeds var kapable nok til å slå et svekket Leicester på King Power Stadium søndag og fikk rett i det. Imponerende 3-1 seier for Leeds som dermed tok sin andre strake borteseier. Kom seg opp på 29 poeng med den seieren og ligger på 12. plass. Har ikke lyktes spesielt godt hjemme på Elland Roda hittil der kun tre av ni kamper er vunnet (3-2-4). Rodrigo mister kveldens kamp for Leeds, mens både Patrick Bamford og Raphinha er usikre.

Everton har sloknet litt etter sin sterke innledning på sesongen og gikk på et fortjent og mildt sagt overraskende 0-2 tap hjemme mot helt formløse Newcastle lørdag. Calvert-Lewin er uten scoring på de åtte siste seriekampene for Everton som står med 2-1-2 på de fem siste seriekampene. Har falt ned til 8. plass og står med 33 poeng, men har både en og to kamper tilgode på lagene foran seg på tabellen. Klart godkjente 6-1-2 på bortebane. Førstekeeper Jordan Pickford er ute med skade, svenske Robin Olsen er solid erstatter. Midtbanespilleren Allan er fremdeles ute.

Kinkig kamp dette mellom to lag som har vært best borte hittil. HB.

4. Aston Villa - West Ham

Aston Villa med ufortjent 2-3 tap borte mot Burnley forrige onsdag, men fikk marginene med seg i lørdagens 1-0 seier borte mot Southampton der hjemmelaget uten tvil hadde fortjent poeng. Villa på en flott 9. plass med 32 poeng og har både en og to kamper tilgode på lagene foran seg på tabellen. Brukbare 4-1-3 hjemme på Villa Park. Manager Deam Smith kan glede seg over ingen nye skader eller karantener.

West Ham ble avkledd hjemme mot et svekket Liverpool lørdag og det var nesten klasseforskjell på lagene. Liverpool med en overbevisende 3-1 seier og en gedigen nedtur for West Ham. Som ligger helt oppe på 5. plass med 35 poeng, men det skal nok bli tøftå forsvare den plassen. Gode 5-2-3 på ti spilte bortekamper. Heller ikke David Moyes har nye skader eller karantener i sitt lag, mens innlånte Jesse Lingard er med i troppen.

0-0 i tilsvarende kamp forrige sesong. Nå tror vi klart mest på Aston Villa og Villa blir en av våre sikre på midtukekupongen. H.

5. Liverpool - Brighton

Imponerende bortekamp av Liverpool mot West Ham søndag kveld med 3-1 seier og fulgte dermed opp en like imponerende bortekampen mot Tottenham tre dager før. Er oppe på 3. plass igjen med de to seirene og har fire poeng opp til serieleder Manchester City, men med en kamp mer spilt. Søndag tar Liverpool imot Manchester City hjemme på Anfield. Fortsatt store skadeproblemer for Liverpool. Fabinho, van Dyjk, Joe Gomez og Sadio Mane er helt sikkert ute.

Brighton endelig med sesongens første hjemmeseier da de søndag kveld meget fortjent slo Tottenham 1-0. Ligger fortsatt fjerde sist, men økte avstanden ned til Fulham under streken til åtte poeng etter søndagens seier. Beskjedne 3-3-4 på bortebane. Tariq Lamptey , Alireza Jahanbakhsh og Danny Welbeck er fortsatt ute med skader for Brighton, men ingen nye skader eller karantener for Graham Potters Brighton.

Tre strake Liverpool-seire i de tre foregående sesongene på Anfield og det må være solid vinnersjanse igjen for Liverpool. H.

6. Brentford - Bristol City

Det lukter stadig mer direkte opprykk av Brentford. Tabelljumbo Wycombe kom tilbake både til 1-1 og 2-2 i helgens seriekamp på Griffin Lane, men kampen endte med 7-2 seier til Brentford. Som er oppe på 3. plass med 48 poeng, det skiller kun to poeng opp til Swansea på 2. plass og direkte opprykk og Brentford har i tillegg en kamp mindre spilt. Brentford er dermed uten tap på sine 18 siste seriekamper. Hjemme står laget med fire strake seire. Ingen nye skader eller karantener for Brentford.

Bristol City var nest best i det aller meste hjemme mot Huddersfield forrige tirsdag , men endte opp med å vinne 2-1. Det var lagets sjuende hjemmeseier for sesongen (7-2-4). Var også nest best i det meste borte mot Derby lørdag, men endte der opp med et fortjent 0-1 tap. Med brukbare 5-1-7 på bortebane, har Bristol City 39 poeng totalt og ligger på en flott 9. plass, kun tre poeng skiller opp til playoff.

2-2, 0-1 og 1-1 i de tre siste tilsvarende i Brentford. Onsdag tror vi klart mest på hjemmeseier. H.

7. Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

De to neste kampene på midtukekupongen er begge hentet fra åttedelsfinalen i den tyske cupen, best kjent som DFB-pokal.

Begge disse lagene var sist i åttedelsfinalen i sesongen 2017/18. Da tapte Stuttgart 1-3 borte mot Mainz, mens Borussia Mönchengladbach tapte 0-1 hjemme mot Bayer Leverkusen.

Stuttgart med 1-0 seier hjemme mot Freiburg i forrige runde og tok sesongens første hjemmeseier i Bundesliga fredag kveld med 2-0 seier hjemme over Mainz. Ligger på en godkjent 10. plass der med 25 poeng og har åtte poeng ned til Arminia Bielefeld under streken.

Borussia Mönchengladbach på 7. plass med 32 poeng og har kun ett poeng opp til Eintracht Frankfurt på den attraktive 4. plassen. 5-0 seier borte mot Elversberg i forrige runde av DFB Pokal.

Lagene møttes på Mercedes Benz Arena i Stuttgart så sent som 16. januar i Bundesliga. Da endte det 2-2. Vrien denne. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Jahn Regensburg - FC Köln

Jahn Regensburg holder til i 2. bundesliga til daglig og hadde overkommelig motstand i 2. runde med bortekamp mot Wehen fra 3. bundesliga. Der stod det 0-0 etter ordinær tid, Regensburg videre etter straffesparkkonkurranse. Ligger beskjedent til i 2. bundesliga etter 19 serierunder og nede på 11. plass med 24 poeng. Brukbare 4-3-3 på hjemmebane.

FC Köln med sesongens første hjemmeseier i den tiende hjemmekampen da Arminia Bielefeld ble slått 3-1 hjemme søndag. Ligger femte sist i Bundesliga med 18 poeng og har kun ett poeng ned til både kvalifiseringsplass og direkte nedrykk. Nøyde seg med 1-0 seier hjemme mot 2. bundesliga-laget Osnabrück i forrige runde.

Lagene var begge i 2. bundesliga i sesongen 2018/19. Da vant FC Köln serien og rykket opp til Bundesliga. Tilsvarende kamp på Jahnstadion Regensburg endte da med 3-1 seier til FC Köln. HB.

9. Bordeaux - Lille

Det er full midtukerunde i franske Ligue 1 denne uken og fire av kampene er med på ukens midtukekupong.

Bordeaux med velkjente Hatem Ben Arfa som hærfører ligger på 10. plass med 32 poeng og har kun fire poeng opp til Rennes på 5. plass som gir Europa League. Er som vanlig best hjemme (5-3-3) og litt mer på det jevne borte (4-2-5). Formen er helt grei med 3-1-2 på de seks siste seriekampene. Kun møtt serietoer Lyon på hjemmebane av topp sju-lagene, den kampen endte 0-0 i tredje serierunde.

Lille er tilbake på toppen av tabellen etter PSG's sensasjonelle 2-3 tap borte mot svakt plasserte Lorient søndag. Står med 48 poeng etter rekken 14-6-2 totalt og har hevet seg på bortebane denne sesongen, der kun en kamp er tapt (6-3-1). Bunnsolide 8-1-1 på de ti siste seriekampene. Midtbanespilleren Benjamin Andre soner karantene for gule kort.

2-1 og 1-0 til Bordeaux i de to siste tilsvarende og 5-0-1 på de seks siste tilsvarende. Lille er store favoritter på midtukekupongen, men de har altså slitt borte mot Bordeaux. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

10. Monaco - Nice

Formsterke Monaco med kruttsterke 6-1-0 på de sju siste seriekampene og har tatt seg opp på 4. plass med sine 42 poeng. Det er kun seks poeng opp til serieleder Lille og kun tre poeng opp til Lyon på 2. plass. Hjemme i fyrstedømmet er det kun blitt ett tap på de 11 første hjemmekampene.

Nice med nedadgående formkurve og svært skuffende 0-1 tap hjemme mot formløse St. Etienne søndag. Har falt ned til 13. plass på tabellen, men med 26 poeng er det fortsatt åtte poeng ned til Lorient på kvalifiseringsplassen. Svake 1-2-4 på de sju siste seriekampene, men oppsiktsvekkende sterke 5-3-2 på ti spilte bortekamper. Midtbaneankeret Hicham Boudaoui soner karantene for gule kort.

3-1 seier til Monaco i tilsvarende kamp forrige sesong. H.

11. Lens - Marseille

Nyopprykkede Lens har klart seg meget bra og ligger på en flott 7. plass når sesongen er godt og vel halvspilt. Står med totalt 34 poeng, men har åtte poeng opp til den viktige 4. plassen. Litt merkelig form i det siste, de to siste bortekampene er vunnet, mens de to siste hjemmekampene er tapt. Variable 4-2-4 på hjemmebane.

Marseille med kun ett poeng på de fire siste seriekampene og tre strake tap. Lørdag gikk fansen til angrep og den tiltenkte hjemmekampen mot Rennes måtte dermed utsettes. Har falt ned til 9. plass og står med totalt 32 poeng. Tirsdag ble det kjent at manager Andre Villa Bois har trukket seg etter alt bråket.

Lagene møttes i Marseille så sent 20. januar, da vant Lens 1-0. Vi nøyer oss med HU.

12. Saint-Etienne - Nantes

Tradisjonsrike Saint-Etienne innledet sesongen med tre strake seire, men de 18 neste kampene ga meget svake 1-7-10. Røk 0-5 hjemme mot Lyon nest sist, men fikk en meget etterlengtet opptur søndag med 1-0 seier borte mot Nice. Ligger femte sist med 22 poeng og har ikke mer enn fire poeng ned til Lorient på kvalifiseringsplass. Svært beskjedne 2-4-4 på hjemmebane.

Nantes er faktisk i enda større trøbbel. Kun målforskjellen holder laget på sikker plass. Har ett minusmål mindre enn Lorient på kvalifiseringsplassen. Har ikke vunnet en seriekamp siden de slo Lorient 2-0 borte i begynnelsen av november og står med 0-7-6 på 13 spilte seriekamper etter den seieren. Sju av elleve bortekamper er tapt (1-3-7).

Det står 1-2-1 på de fire siste tilsvarende. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Burnley - Manchester City B

2. Fulham - Leicester UB

3. Leeds - Everton HB

4. Aston Villa - West Ham H

5. Liverpool - Brighton H

6. Brentford - Bristol City H

7. Stuttgart - Borussia Mönchengladbach HU

8. Jahn Regensburg - FC Köln HB

9. Bordeaux - Lille HUB

10. Monaco - Nice H

11.Lens - Marseille HU

12. Saint-Etienne - Nantes U

432-rekker:

1. Burnley - Manchester City B

2. Fulham - Leicester UB

3. Leeds - Everton HB

4. Aston Villa - West Ham H

5. Liverpool - Brighton H

6. Brentford - Bristol City H

7. Stuttgart - Borussia Mönchengladbach HUB

8. Jahn Regensburg - FC Köln HB

9. Bordeaux - Lille HUB

10. Monaco - Nice H

11.Lens - Marseille HU

12. Saint-Etienne - Nantes HUB