Jackpot på søndagskupongen med Manchester United - Liverpool

Søndagens tippekupong byr på storkampen Manchester United - Liverpool, fem kamper fra Eliteserien, fem kamper fra OBOS-ligaen og avsluttes med en kamp fra tysk Bundesliga. Det er jackpot på søndagskupongen og 312 905 kr ekstra i tolverpotten. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 1,1 mill kr. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Manchester United - Liverpool

Søndagens desiderte storkamp. Manchester United og Ole Gunnar Solskjær innledet sesongen med 4-0 seier hjemme mot Chelsea, men det var et flatterende resultat og det har kladdet siden. Etter 1-0 seieren hjemme mot Leicester fjerde sist, ble det kun ett poeng på de tre siste seriekampene før landslagspausen og United er faktisk helt nede på 13. plass før helgens serierunde. Paul Pogba er fortsatt uaktuell, mens førstekeeper David De Gea måtte ut med skade for Spania mot Sverige og han er heller ikke aktuell. Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial, Luke Shaw, Jesse Lingard, Phil Jones, Diogo Dalot og Mason Greenwood er alle usikre til søndagens kamp, men trolig vil flere av dem være friskmeldte.

Liverpool med full pott og 24 poeng etter sine åtte første seriekamper. Har tatt ettmålsseire i alle sine tre siste seriekamper før landslagspausen, men slikt kjennetegner som kjent ett topplag. Førstekeeper Alisson kan være tilbake søndag, ellers er det litt usikkerhet rundt Mohamed Salah. Forøvrig har Jürgen Klopp alle mann tilgjengelig.

Det er verd å merke seg at det står 3-3-0 på de seks siste tilsvarende på Old Trafford, men det er lenge evigheter siden Liverpool har vært så store favoritter. Det er vanskelig å se for seg at United vinner, så vi nøyer oss med en halvgardering. UB.

2. Sarpsborg 08 - Brann

Det er definitivt håp om overlevelse for Sarpsborg 08 etter den meget viktige borteseieren mot Ranheim i siste serierunde før landslagspausen. Med åtte poeng (2-2-1) på de fem siste seriekampene, tok 08 seg opp på sikker plass etter trepoengeren mot Ranheim. Men det er kun målforskjellen som skiller ned til Strømsgodset på kvalikplassen og kun ett poeng ned til Mjøndalen på direkte nedrykk. Nevnte Mjøndalen venter forøvrig borte i neste serierunde. Kun to tap hjemme på Sarpsborg stadion, men hele sju poengdelinger (3-7-2). Ole Jørgen Halvorsen er tilbake etter karantene, så Geir Bakke kan mønstre fulltallig tropp.

Sportsklubben Brann med sin tredje strake 0-0 tap på rad da Molde var på besøk på Brann stadion i siste serierunde før landslagspausen. Det var en kamp Brann hadde fortjent å vinne og spillemessig var det en flott prestasjon. Det skorter imidlertid offensivt for Brann om dagen, ingen scoringer på de fire siste seriekampene. Dadou Bamba er ikke med til Sarpsborg av disiplinære årsaket. Amer Ordagic er fortsatt ute med skade, men Fredrik Haugen er endelig skadefri og med i søndagens tropp. 5-3-4 er brukbare meritter på bortebane.

1-1-1 på tre siste tilsvarende i Østfold, Brann vant 2-1 i tilsvarende forrige sesong. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Molde - FK Haugesund

Serieleder Molde skal si seg godt fornøyd med ett poeng og 0-0 borte mot Brann i siste serierunde før landslagspausen og all den tid serietoer Bodø/Glimt også spilte 0-0 i den runden, er det status quo i toppen. Seks serierunder før slutt har Molde fortsatt fem poengs forsprang ned til Bodø/Glimt på 2. plass og åtte poeng ned til Odd på 3. plass. Hjemme på Aker stadion har Molde spilt uavgjort mot Odd og Brann, de ni øvrige hjemmekampene er alle vunnet. Viktige Magnus Wolff Eikrem er ute med ankelskade, i tillegg mangler Erling Knudtzon.

FK Haugesund stod med fire strake poengdelinger før laget slo Rosenborg 2-1 hjemme i siste serierunde før landslagspausen. Dermed er Jostein Grindhaugs lag oppe på 31 poeng og klar av nedrykkstriden, selv om det kun er åtte poeng ned til kvalikplassen. Men veldig mye skal gå galt om Haugesund blir innblandet i denne. 4-5-3 totalt på bortebane. Fredrik Pallesen Knudsen er ute, det er eneste fravært for Haugesund.

3-1-3 på de sju siste tilsvarende, men Molde har vunnet de to siste foregående sesongene. Vi tar med en godt betalt halvgardering i denne i og med at Eikrem er ute med skade. HU.

4. Ranheim - Odd

1-5-8 på de siste 14 seriekampene for Ranheim som falt helt sist etter bortetapet for Sarpsborg 08 i siste serierunde før landslagspausen. Seieren kom borte mot Haugesund 11. august. De sju seriekampene etter det har gitt tre poeng. Hjemme i Trondheim er det kun blitt to seire på 12 forsøk (2-2-8). Det skal ikke være noen spesielle fravær for Ranheim.

Odd hadde muligheten til å kappe inn poeng på både Molde og Bodø/Glimt, men fikset kun ett poeng i hjemmemøtet mot Vålerenga i siste serierunde før landslagspausen. Lå under 0-1 til tre minutter på overtid da, så skal si seg fornøyd med ett poeng da. Åtte poeng opp til Molde og fem poeng opp til Glimt med seks serierunder igjen å spille og fem poeng ned til Rosenborg på 4. plass. Sentrale Fredrik Oldrup Jensen er endelig tilbake, kun Espen Ruud finnes på skadelisten nå. Men Odd har ikke bedre enn 3-3-5 på bortebane.

Vi merker oss at Ranheim vant 3-1 i tilsvarende seriekamp i Trondheim forrige sesong. Ingen av lagene har egentlig bruk for ett poeng. HB.

5. Strømsgodset - Lillestrøm

Med ett poeng borte mot Mjøndalen i siste serierunde før landslagspausen, er det Godset som innehar kvalikplassen med 23 poeng. Kun ett poeng ned til Mjøndalen på direkte nedrykk, samtidig er kun målforskjellen som skiller til sikker plass. Har vist bedring under Henrik Pedersen og vunnet tre av de seks siste. Godset har imidlertid et tøft gjenstående program, så her blir det fight helt inn. Totalt 5-1-6 på Marienlyst. Kristoffer Tokstad er klar igjen etter karantene.

Lillestrøm er fire poeng foran Godset, men Romerikslaget er på ingen måte trygge. LSK har dog et ganske overkommelig gjenstående program og særlig i de tre hjemmekampene som gjenstår. 0-0 hjemme mot Bodø/Glimt i siste serierunde før landslagspausen, men kun to seire på tolv spilte bortekamper (2-3-7). Kristoffer Ødemarksbakken er tilgjengelig igjen etter karantene.

8-2-0 på de ti siste tilsvarende i Drammen. Godset har veldig tøffe gjenstående kamper og dette ligner en must win-kamp. H.

6. Viking - Tromsø

Bjarne Berntsen og Viking er uten tap på sine åtte siste seriekamper og står med 5-3-0 i denne perioden. Viking er faktisk kun tre poeng bak Rosenborg og ligger på 5. plass. Meget sterke 7-3-2 hjemme i Stavanger. Målsniken Tommy Høiland er fortsatt ute med skade.

Tromsø med en meget viktig seier mot Kristiansund og ga seg ikke før det stod 5-0 i siste serierunde før landslagspausen. Det sendte Gutan opp på sikker plass og 25 poeng, men det er kun to poeng ned til kvalikplassen. Har tre overkommelige hjemmekamper igjen og samtidig tøffe bortekamper mot hhv Viking, Sarpsborg 08 og Odd. Og svake 3-1-8 hittil på bortebane. Daniel Berntsen er ute, mens Magnus Andersen er usikker.

Tromsø vant 2-1 i Stavanger i 2017, men hjemmelaget er i knallform nå og vi nøyer oss med halvgardering. HU.

7. Sandefjord - Notodden

De fem neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra OBOS-ligaen. Her gjenstår det fire serierunder og bortimot alle lagene bortsett fra serieleder Aalesund og tabelljumbo Tromsdalen har alt å spille for.

Sandefjord kjempen en intens kamp med Start om andreplassen og direkte opprykk til Eliteserien. Stod faktisk med 0-4-1 på de fem siste bortekampene, før det endelig ble seier igjen og 3-2 borte mot Kongsvinger i siste serierunde før landslagspausen. Hjemme i Sandefjord står laget med råsterke 10-2-1. Har ett poengs ledelse på Start og noenlunde lik målforskjell. Sandefjord skal ut i tøffe bortekamper mot Ull/Kisa og Aalesund i avslutningen, men også Start har bortekamp mot Aalesund igjen.

Med 2-3-2 på de sju siste seriekampene, har Notodden kommet seg på sikker plass. Står med 23 poeng og har to poeng ned til Strømmen på kvalikplass og fem poeng ned til Skeid på direkte nedrykk. Har hjemmekamp mot fortapte Tromsdalen i neste runde. 4-1-8 totalt på bortebane. Sandefjord har vært kanonsterke på hjemmebane hele sesongen og vinner nok denne også. H.

8. Skeid - Ullensaker/Kisa

Skeid ligger på direkte nedrykk og det ligger an til at Oslo-laget kun får en sesong i OBOS-ligaen i denne omgang. Tre poeng skiller opp til Strømmen og kvalikspill. Her inviteres det til folkets kamp med gratis inngang og det er satt mål om over 100 tilskuere. 0-4-7 på de elleve siste seriekampene etter at 1-0-ledelse ved pause ble til 1-2-tap for HamKam sist. Tok sju poeng på sesongens tre første hjemmekamper, men har 0-6-4 på de ti siste hjemmekampene.

Ullensaker/Kisa er blant divisjonens aller beste hjemmelag (7-4-2), men hadde Romerikslaget vært litt bedre på bortebane (2-2-9), hadde de selvsagt være høyere på tabellen enn tiendeplassen de ligger på nå. Står med 33 poeng og har ikke mer enn fem poeng opp til Sogndal på playoff. Men har både hjemmekamp mog Sandefjord og bortekamp mot Start i de tre siste, så playoff blir det nok ikke.

Skeid vinner ikke fotballkamper lenger, mens Ull/Kisa nesten ikke vinner på bortebane. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Sogndal - Jerv

Fire serierunder før slutt holder Sogndal den viktige sjetteplassen som gir playoff. Tok en sjelden borteseier i siste serierunde før landslagspausen, da Sandnes Ulf ble slått 1-0. Hjemme på Fosshaugane står laget med 7-2-4.

Jerv hadde nok store ambisjoner om å lage trøbbel for storebror Start da de møttes i Grimstad i siste serierunde før landslagspausen. Men Jerv gikk på en kjempesmell og tapte 1-7. Det var lagets andre hjemmetap for sesongen og beseglet nok muligheten for playoff. Ligger på 11. plass og har fem poeng opp til Sogndal, men har også fire lag imellom. Svært moderate 2-4-7 på bortebane.

0-0 i tilsvarende møte på Fosshaugane i 2018-sesongen. Men nå skal det være klar fordel Sogndal. H.

10. Start - KFUM Oslo

Start har ett poeng opp til Sandefjord og direkte opprykk når fire runder gjenstår. Gikk på en bortesmell mot HamKam tredje sist med 0-4 tap, men har slått tilbake med to strake seire og står med sterke 11-3-1 på 15 siste seriekampene. Seks strake hjemmeseire etter sjokktapet mot Notodden 22. juni.

KFUM Oslo har hatt en strålende sesong etter opprykket og ligger på 4. plass. Men formen er kanskje litt på retur nå. Kun en seier er det blitt på de seks siste seriekampene (1-3-2). Med totalt 41 poeng er det heller ikke mer enn fire poeng ned til Kongsvinger på 7. plass. Moderate 2-6-5 på bortebane.

Start har med unntak av arbeidsuhellet mot HamKam fjerde sist, vært i strålende form i evigheter og det er kun tre poeng som gjelder i kampen om direkte opprykk. H.

11. Tromsdalen - Aalesund

Tromsdalen med ni poeng på 26 kamper og det er kun teori som ingen tror på, som nå kan forhindre nedrykk. Det er 12 poeng opp til Strømmen på kvalikplass og med nærmere 30 mål svakere målforskjell, sier det seg selv at den oppgaven er umulig. 10 av 13 hjemmekamper er tapt.

Aalesund sikrer opprykk med minimum ett poeng i denne. De er nemlig 12 poeng foran Start på 3. plass når det gjenstår fire serierunder. Smått fantastiske 13-0-0 hjemme på Color Line stadion, men bortetallene 8-4-1 er heller ikke noe å kimse over.

Aalesund fikser nok opprykket søndag og vinner normalt denne veldig greit. B.

12. Hoffenheim - Schalke 04

Vi avslutter søndagskupongen med en kamp fra tysk Bundesliga. Etter en svak seriestart med kun en seier og tre tap på de seks første seriekampene (1-2-3), smalt Hoffenheim til med en meget overraskende 2-1 seier borte mot Bayern München i den siste seriekampene før landslagspausen. Det sendte laget opp på 12. plass før helgens serierunde. To strake 0-3 tap i de to siste hjemmekampene, så Hoffenheim har ikke vært lette å lese hittil.

Schalke 04 innledet forrige sesong med fem strake tap og det var krise i klubben. Kom seg på beina etterhvert og endte femte siste med kun 33 poeng. Betydelig bedre åpning denne sesongen med 4-2-1 på de sju første seriekampene og 6. plass før helgens serierunde. Ubeseiret på tre bortekamper med 2-1-0 og flotte 8-2 i målforskjell.

5-5-1 på de elleve siste tilsvarende. Denne er uansett vrien. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

