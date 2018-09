Jackpot på søndagskupongen med Rosenborg og Brann

Søndagens tippekupong består av seks kamper fra Eliteserien, fire kamper fra OBOS-ligaen, Premier League-oppgjøret mellom Arsenal og Everton, samt en kamp fra Serie A. Innleveringsfristen er kl 16.55. Ingen tippere fikk 12 rette sist søndag, dermed er det 513 819 kr ekstra i tolverpotten. Under kampanalysene finner du hvv vårt 96-rekkers forslag og vårt 432-rekkers forslag.

1. Arsenal - Everton

Unai Emery er som kjent ny manager for sesongen og han måtte se at Arsenal tapte sin to første seriekamper. Nå står laget med tre strake ligaseire, etter at Newcastle ble slått 2-1 borte lørdag. Torsdag stilte Emery med en forholdsvis sterk førsteellever mot Vorskla i Europa League og vant 4-2. Meget sterke 15-2-2 på Emirates i serien forrige sesong. Innledet hjemme med 0-2 tap mot Manchester City i seriepremieren denne sesongen, men vant komfortabelt 3-1 over West Ham i den andre spilte hjemmekampen.

Det er stilt visse forventninger til Everton denne sesongen og innledningen var også positiv. 2-2 borte mot nyopprykkede Wolverhampton i seriepremieren, deretter 2-1 hjemme mot Southampton og 2-2 borte mot Bournemouth. Men skuffet så med kun å klare 1-1 hjemme mot Huddersfield nest sist og røk 1-3 for West Ham hjemme på Goodison Park sist helg. Sleit voldsomt på bortebane forrige sesong og vant kun tre kamper da (3-6-10). De to første bortekampene denne sesongen har begge endt med poengdeling.

Det står 8-2-0 på de ti siste tilsvarende og Arsenal har vunnet de fire siste. H.



2. Rosenborg - Sarpsborg 08

Møte mellom Eliteseriens to representanter i gruppespillet i Europa League og begge tapte som ventet sine bortekamper torsdag kveld.

Rosenborg leverte en solid forsvarskamp mot Celtic, men tre minutter før ordinær tid var ute scoret Leigh Griffiths kampene eneste mål for skottene. Det var dog et meget fortjent seiersmål. I Eliteserien imponerte Rosenborg med en sterk 3-2 seier borte mot formsterke Vålerenga sist søndag. Rosenborg beholdt dermed sitt forsprang på to poeng til Brann og ned til Haugesund på 3. plass er nå avstanden økt til elleve poeng. Solide 7-3-1 på Lerkendal hittil denne sesongen, vi merker oss at de tre siste seirene alle har vært med ett mål, det kjennetegner som kjent et topplag.

Sarpsborg 08 yppet seg en god del i innledningen av bortekampen mot Besiktas torsdag kveld og holdt 0-0 til pause. Kampen skiftet karakter etter pause og endte med 3-1 seier til Besiktas. Suksessen i Europa League, har til de grader gått ut over seriespillet. Sist søndag måtte Sarpsborg 08 bokføre sitt fjerde strake tap, da det ble 1-2 hjemme mot Odd. Sarpsborg 08 har dermed falt til 7. plass på tabellen med 32 poeng, men opp til Haugesund på 3. plass er det fortsatt "bare" seks poeng. 3-3-4 totalt på bortebane.

6-1-0 på de sju siste serieoppgjørene på Lerkendal. Verd å merke seg er at poengdelingen kom forrige sesong. Rosenborg må holder koken oppe og Sarpsborg 08 har havarert i seriespillet. H.

3. Bodø/Glimt - Start

Det første av to oppgjør mellom lagene på Aspmyra i løpet av de fire nærmeste dagene. Førstkommende onsdag er det kvartfinalen i cupen som gjelder.

Bodø/Glimt er ubeseiret på de fem siste seriekampene og står med flotte 3-2-0 i denne perioden. Ligger på 11. plass med sine 27 poeng har sju poeng ned til Start på kvalikplassen og åtte poeng ned til Lillestrøm på direkte nedrykk. Klart godkjente 4-4-3 hjemme på Apsmyra.

Start tok som ventet alle tre poengene hjemme mot et svekket LSK sist søndag. For første gang på evigheter kom dermed Start seg bort fra direkte nedrykksplass og opp på kvalifisersingplass med sine 20 poeng. Kun målforskjellen skiller til Stabæk på sikker plass og det er kun tre poeng opp til Strømsgodset på 12. plass. Start er dog svake borte og står fortsatt uten seier med 0-3-7. Toppscorer Kevin Kabran er ute på ubestemt tid for Start.

Bodø/Glimt har ikke tapt på sine fem siste seriekamper. Vi tror ikke de taper søndag heller. HU.

4. Brann - Sandefjord

Brann tok sin sjuende borteseier for sesongen med imponerende 3-1 mot Haugesund forrige lørdag. Dog hadde ikke borteformen vært den beste på slutten. Før Haugesund-kampen hadde Brann kun tatt ett poeng på de tre siste bortekampene. Hjemme på Brann stadion har det stort sett fungert hele sesongen, bortsett fra fadesen mot Molde 1.juli (tap 0-4). De tre påfølgende hjemmekampene er alle vunnet og totalt står Brann med 7-2-1 på hjemmebane. Opp til serieleder Rosenborg skiller det fortsatt to poeng. Førstekeeper Samuel Sahin-Radlinger må gjennom en kneoperasjon og dermed er det 19-åringen Markus Olsen Pettersen som vokter Brann-målet søndag. Ruben Kristiansen er fortsatt ute med skade, mens Ludcinio Marengo trolig er klar igjen etter et par ukers fravær.

Tabelljumbo Sandefjord har kun ett tap på sine seks siste seriekamper, men dessverre for laget er også kun blitt en seier. Fire poengdelinger gir som kjent kun fire poeng. Det betyr at Sandefjord med åtte kamper igjen å spille, har sju poeng opp til både kvalikplassen og sikker plass. Med tanke på at laget fra hvalfangerbyen kun har vunnet to av de første 22 seriekampene ser det tøft ut å berge plassen. Bortetallene viser svært moderate 1-4-6. Mohammed Ofkir er tilbake etter endt karantene og ellers ser det meste bra ut for Sandefjord.

Det er ikke lett å argumentere for at gulljagende Brann skal rote bort poeng hjemme mot bortesvake Sandefjord. H.

5. Kristiansund - Haugesund

Kristiansund ga Molde kamp til døra i lokalderbyet mandag kveld på Aker stadion. Det endte tilslutt med 2-3 tap, men all ære til Christian Michelsens menn. KBK ligger på 10. plass med totalt 28 poeng og har åtte poeng ned til trøbbel. Brukbare 4-3-3 hjemme i Kristiansund og til søndagens kamp kan kaptein og forsvarssjef Dan Peter Ulvestad være tilbake etter skade. Amidou Diop må sone karantene pga fire gule kort, mens Torgil Gjertsen må sjekkes nærmere kampstart.

Haugesund kunne meldt seg på i gullkampen dersom laget hadde slått Brann i toppkampen hjemme på Haugesund stadion sist lørdag. Det endte med 1-3 tap og plutselig er Haugesund 11 poeng bak serieleder RBK og ni poeng bak Brann på andreplass. Holder fortsatt 3. plassen med sine 38 poeng, men har kun ett poeng ned til Molde på 4. plass. Haugesund har ingen spesielle fravær. Solide 5-3-3 på bortebane.

3-2-seier i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Vi har lansert Kristiansund som et spill på Langoddsen, mye grunnet sprek hjemmeodds. På tippekupongen blir det helgardering. HUB.

6. Stabæk - Ranheim

Viktig bortepoeng for nedrykkstruede Stabæk sist søndag mot Tromsø (0-0). Det var andre poengdeling på rad ettersom forrige hjemmekamp endte med 3-3 mot Sandefjord. Er a poeng med Start (20 poeng) på kvalikplass, men foran sørlendingene på bedre målforskjell. Ned til Lillestrøm på direkte nedrykk, skiller det kun ett poeng. Fine 4-4-2 hjemme på Nadderud denne sesongen. Tobias Børkeeiet soner karantene for gule kort, det er det eneste betydningsfulle fraværet for Stabæk.

Ranheim hadde fortjent alle tre poengene hjemme mot Strømsgodset sist helg, men måtte se at Tokmac Nguen utlignet for bortelaget tre minutter på overtid. 0-1 tap for Brann i forrige bortekamp, solid 3-2 seier mot Molde i bortekampen før det. Ligger på 5. plass med totalt 35 poeng og har kun tre poeng opp til Haugesund på 3. plass. 4-2-5 totalt på bortebane.

Vi har lansert Stabæk på langoddsen, men tar med en halvgardering på tippekupongen. HU.



7. Strømsgodset - Molde

Flere eksperter hadde Strømsgodset helt oppe på sølvplass før sesongen, men drammenserne har ikke vært i nærheten av å innfri og åtte serierunder før slutt, er laget involvert i nedrykksstriden. Står med 23 poeng totalt og har kun tre poeng ned til Stabæk på kvalikplass og kun fire poeng ned til Lillestrøm på direkte nedrykk. Variable 4-3-4 hjemme på Marienlyst. Bjørn-Petter Ingebretsen har ingen fravær eller karantener i sitt lag.

Molde har levert varene på hjemmebane og tok sesongens niende hjemmeseier med 3-2 mot Kristiansund mandag kveld. Svake 2-4-4 på bortebane gjør at laget er hele ti poeng bak Brann på 2. plass og 12 poeng bak serieleder Rosenborg. Opp til Haugesund på 3. plass er det derimot kun ett poeng. Ole Gunnar Solskjær har ingen vesentlige fravær i sin tropp.

3-2-3 på de åtte siste tilsvarende i Drammen. Det ser åpent ut også denne gang. HUB.

8. Ham-Kam - Levanger

De fire neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra OBOS-ligaen, der det gjenstår sju serierunder.

Nyopprykkede Ham-Kam tapte den viktige bortekampen mot Strømmen med 2-3 sist søndag og dermed er avstanden ned til Strømmen som innehar kvalikplassen kun fire poeng. Seier på Strømmen hadde gitt Ham-Kam ti poeng ned til kvalikplassen, så Ham-Kam er fortsatt i faresonen. Har klart seg klart best hjemme på Hamar og de to siste hjemmekampene er begge vunnet og totalt viser hjemmestatistikken 5-3-3. Pussig nok har Ham-Kam også kun fire poeng opp til den siste playoffplassen.

Tabelljumbo Levanger med 13-2 i målsjanser hjemme mot Nest-Sotra, men ballen ville ikke i mål og det endte med 0-1 tap. Sju serierunder før slutt har Levanger 12 poeng opp til Strømmen på kvalikplass og det ser håpløst ut med ny kontrakt i OBOS-ligaen. 2-2-8 totalt på bortebane.

Ham-Kam trenger flere poeng for å holde unna for lagene bak og tabelljumbo Levanger skal være overkommelig i så måte. H.

9. Kongsvinger - Tromsdalen

Høyinteressant kamp på Gjemselund mellom to lag som knives om 6. plassen og den siste playoffplassen. Den innehas i øyeblikket av Kongsvinger (33 poeng), på bedre målforskjell enn Tromsdalen på samme poengsum. Kongsvinger er inne i en blindgate nå og kun vunnet en av sine fem siste seriekamper. Men hadde 5-1 mot Florø, 6-0 mot Sandnes Ulf og 2-0 mot Notodden i sine tre siste hjemmekamper, før det ble 1-3 tap for Sogndal i den siste hjemmekampen.

Også Tromsdalen sliter med formen for tiden. Stod med 8-2-1 på de elleve siste seriekampene etter at laget spilte 2-2 hjemme mot serieleder Aalesund 19. august. Men de tre spilte seriekampene etter det, har kun gitt ett poeng. Moderate 3-3-5 på bortebane. Slo riktignok Levanger 2-1 i den nest siste bortekampen, men har ellers tapt 0-1 og 1-3 mot Åsane i de to andre bortekampene i det siste.

Det endte 0-1 i fjorårets tilsvarende seriekamp på Gjemselund, men det ikke veldig sannsynlig at denne ender med borteseier også denne sesongen. HU.

10. Sandnes Ulf - Notodden

Etter fryktelig 1-2-7 på ti seriekamper, har Sandnes Ulf funnet tilbake til formen og tatt åtte poeng på de fire siste seriekampene (2-2-0). Råsterk 3-0 seier mot Viking i siste hjemmekamp og har fulgt opp den seieren med 2-2 borte mot Tromsdalen og 3-1 seier borte mot Florø. Med den poengfangsten er nå Sandnes Ulf oppe på 9. plass igjen, kun to poeng bak Kongsvinger på 6. plass. Solide 6-2-3 hjemme i Sandnes.

Notodden ga som ventet Viking kamp til døra i tirsdagens hjemmekamp, men måtte tåle 1-2 tap etter sent seiersmål av Viking. Har dermed fått Strømmen helt opp i ryggen på kvalikplass og holder seg kun foran Strømmen på kvalikplassen på bedre målforskjell. Svake 3-1-7 på bortebane.

Nytente Sandnes Ulf må ha meget gode vinnersjanser her og blir en av våre sikre på søndagskupongen. H.

11. Ullensaker/Kisa - Åsane

Tre seirer på de fire siste for Ull/Kisa som ligger på opprykkskvalifisering. Søndag imponerte laget stort med 2-1-seier borte mot Sogndal. Tok seg helt opp i ryggen på Sogndal på 4. plass med den seieren og har 37 poeng på 5. plass. Dog er det trolig for langt opp til direkte opprykk da Mjøndalen på 2. plass er hele ni poeng foran. 4-4-2 på de ti siste seriekampene for Vegard Skogheims lag og fine 5-4-2 hjemme på Jessheim.

Åsane med hjemmeseire mot Tromsdalen (3-1) og Jerv (2-0) i sine to siste hjemmekamper og står med 29 poeng. Det skiller fire poeng ned til Strømmen på kvalikplass, og det skiller også fire poeng opp til Kongsvinger på 6.plass og playoff. Mons Ivar Mjeldes Åsane slet på bortebane forrige sesong (2-5-8) og sliter på bortebane også denne sesongen (2-3-6).

Men den ene av Åsanes to borteseire forrige sesong, kom mot nettopp Ullensaker/Kisa (3-2). Vi har gode sikkeralternativer ellers på søndagens tippekupong og tar likegodt og helgarderer denne. HUB.

12. AC Milan - Atalanta

Søndagskupongen avsluttes med en kamp fra italiensk Serie A.

AC Milan fikk sin seriepremiere mot Genoa utsatt grunnet den tragiske broulykken i Genova og har således kun spilte tre seriekamper. Innledet sesongen med å tape 2-3 borte mot Napoli til tross for at ledet 2-0 tidlig i andre omgang. Så ble det 2-1 seier hjemme mot Roma etter at Patrick Cutrone scoret seiersmålet fem minutter på overtid. Sist søndag måtte laget nøye seg med 1-1 borte mot Cagliari. Gonzalo Higuain scoret forøvrig målet for Milan i den kampen, hans første seriemål for Milan denne sesongen og argentineren fulgte opp med å score seiersmålet borte mot Dudelange i Europa League torsdag kveld. Patrick Cutrone, Ivan Strinic og Andrea Conti er ute for Milan. De to sistnevnte har ikke noen minutter i Serie A foreløpig denne sesongen.

Atalanta satser også hardt for å ta seg til gruppespillet i Europa League, men etter to ganger 0-0 mot FC København i playoffen, røk laget ut etter straffesparkkonkurranse. Endte på 7. plass i Serie A forrige sesong og innledet den sesongen svakt. Innledet denne sesongen med fire poeng på de to første seriekampene, men kommer nå fra to strake tap. Nest sist et skuffende 0-1 tap hjemme for Cagliari og sist helg ble det 0-2 tap borte for Spal. Forsvarsspilleren Marco Varnier er eneste fravær for Atalanta, og han har vært skadet siden seriestart.

Vi merker oss at det står 0-2-2 på de fire siste tilsvarende seriemøtene på San Siro. Derfor spiller vi HU i kamp 12.

96-rekker:

1. Arsenal — Everton H

2. Rosenborg — Sarpsborg 08 H

3. Bodø/Glimt — Start HU

4. Brann — Sandefjord Fotball H

5. Kristiansund BK — Haugesund HU

6. Stabæk — Ranheim HU

7. Strømsgodset — Molde HUB

8. HamKam — Levanger H

9. Kongsvinger IL — Tromsdalen HU

10. Sandnes Ulf — Notodden H

11. Ullensaker/Kisa — Åsane H

12. Milan — Atalanta HU

432-rekker:

1. Arsenal — Everton H

2. Rosenborg — Sarpsborg 08 H

3. Bodø/Glimt — Start HU

4. Brann — Sandefjord Fotball H

5. Kristiansund BK — Haugesund HUB

6. Stabæk — Ranheim HU

7. Strømsgodset — Molde HUB

8. HamKam — Levanger H

9. Kongsvinger IL — Tromsdalen HU

10. Sandnes Ulf — Notodden H

11. Ullensaker/Kisa — Åsane HUB

12. Milan — Atalanta HU