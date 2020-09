Det er jackpot på søndagens tippekupong og ca 800 000 i tolverpotten.

Ingen tippere maktet 12 rette forrige søndag. Dermed er det jackpot på søndagens tippekupong og ca 800 000 kr i tolverpotten. I tillegg kommer Bonuspotten som er på ca 1,1 mill kr. Det er 10 kamper fra Nations League og to kamper fra PostNord-ligaen på kupongen. Innleveringsfrist er kl 14.55.

1. Spania - Ukraina

Nations League. De 55 nasjonene deles inn i fire divisjoner etter ranking. De fire divisjonene deles inn i fire avdelinger med opp- og nedrykk. Vinnerne av de fire gruppene på øverste nivå spiller sluttspill om tittelen. Portugal vant finalen i Nations League i fjor.

Kampen spilles i Madrid. Spania med utligning til 1-1 seks minutter på overtid i torsdagens åpningskamp borte mot Tyskland og fikk altså en meget bra start. Spania har dermed ikke tapt en landskamp siden 15. oktober 2018 da det ble 2-3 tap mot England. Ansu Fati spilte 2. omgang og kan få starte denne kampen. Ellers gjør neppe Luis Enrique noen endringer fra torsdagens kamp.

Ukraina med 2-1 seier hjemme mot Sveits torsdag kveld og fikk dermed en flott start på gruppespillet. Ubeseiret på ti landskamper i 2019 (7-3-0) og slo blant annet Portugal 2-1 hjemme i en EM-kvalifiseringskamp i fjor høst. Andriy Shevchenko vil trolig stille med samme startellever som mot Sveits.

Likevel skal Spania stå som klare favoritter på hjemmebane. HU.

2. Sveits - Tyskland

Sveits med 4-1-1 på sine seks siste landskamper i 2019. Tapet kom borte mot Danmark i EM-kvaliken, men Sveits vant uansett sin gruppe. Ingen store endringer i sin tropp til denne kampen i Ukraina, men tapte altså 1-2 og er under press allerede. Viktige Shaqiri er fortsatt uaktuell.

Tyskland var uten sine Bayern München-spillere i åpningskampen hjemme mot Spania i Stuttgart torsdag kveld. Ledet 1-0 til langt inn i overtiden, men fikk altså utligning imot. Joachim Löw vil neppe gjøre de store endringene hos Tyskland.

Sveits er bra, men følelsen er at de maks får med seg ett poeng til tross for hjemmebane. UB.

3. Wales - Bulgaria

Til tross for at nøkkelspillere som Aaron Ramsey og Ashley Williams ikke var med borte mot Finland i torsdagens åpningskamp, vant Wales 1-0 og fikk en flott start på Nations League. Gareth Bale spilte en omgang og spilles kanskje hele kampen søndag.

Bulgaria rykket i likhet med Norge opp fra Divisjon C, etter forrige runde med Nations League. Imponerte ingen i EM-kvalifiseringen og endte opp med kun seks poeng etter 1-3-4 på sine åtte kvalifiseringskamper. Den seieren kom hjemme mot Tsjekkia i siste runde i fjor høst. Ledet i det aller lengste i åpningskampen hjemme mot Irland torsdag kveld, men fikk utligning imot tre minutter på overtid.

Wales blir blant søndagskupongens største favoritter og blir også en av våre sikre. H.

4. Ungarn - Russland

Ungarn med fem tap på de seks siste landskampene sine og endte på en skuffende 4. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM. Men slo til med en meget overraskende 1-0 seier borte mot Tyrkia i torsdagens åpningsrunde. 19 år gamle Dominik Szoboszlai scoret seiersmålet på et praktfullt frispark.

Russland innfridde som ventet hjemme mot et svekket Serbia i åpningskampen torsdag og vant 3-1 etter to scoringer av kraftspissen Dzyuba. Russland som imponerte med med åtte seire på sine ti kamper i EM-kvalifiseringen og fem seire på sine seks siste landskamper. Tapet kom hjemme mot gruppevinner Belgia. Midtbanespilleren Golovin er fortsatt ute.

Russland ser gode ut for tiden og bør unngå tap i Ungarn. UB.

5. Irland - Finland

Stephen Kenny fikk sin debut som landslagssjef borte mot Bulgaria torsdag. Det endte 1-1 etter at midtstopper Shane Duffy utlignet tre minutter på overtid. Irland som kun maktet tre poengdelinger og ett tap på sine fire siste EM-kvalifiseringskamper og måtte nøye seg med 3. plass i sin gruppe. Har således bortekamp mot Slovakia i playoff til EM om en drøy måned.

Finland er altså klare for EM-sluttspill etter å ha endt om nummer to sin gruppe. Det til tross for at tapte tre av sine fem siste kvalifiseringskamper. Teemu Pukki er naturligvis den største stjernen. Fire av de fem hjemmekampene i EM-kvaliken ble vunnet, tapet kom mot gruppevinner Italia. Men de innledet Nations League med et litt skuffende 0-1 tap hjemme for Wales.

Dette skal være en bra sjanse for Irland. H.

6. Serbia - Tyrkia

Det var meldt på forhånd at Serbia ville mangle viktige spillere som Nemanja Matic, Sergej Milinkovic-Savic og Luka Jovic i åpningskampen mot Russland torsdag, men Milinkovic-Savic spilte hele kampen og Jovic satt på benken. Det endte uansett med 1-3 tap. Landslagssjef Yevgei Lutsenko som ellers har hatt en heldig hånd med Serbia etter at han tok over. 4-1-1 er fasiten under hans regi. Serbia er som kjent Norges motstander i EM-playoff om en drøy måned.

Senol Günes har levert bra som tyrkisk landslagssjef etter at han tok over og Tyrkia står med 9-2-1 etter at han overtok roret. Tok 2. plassen bak Frankrike i sin EM-gruppe. Men Tyrkia sviktet hjemme som storfavoritt i åpningskampen mot Ungarn torsdag og endte opp med å tape 0-1.

Vi tror Serbia slår tilbake og tar alle poengene søndag. H.

7. Slovenia - Moldova

Begge åpningskampene i divisjon C, gruppe 3 endte med uavgjort. Slovenia med 0-0 hjemme mot Hellas og Moldova med 1-1 hjemme mot Kosovo.

Slovenia var den store skuffelsen i Norges gruppe i forrige utgave av Nations League. Tok da kun tre poeng på sine seks gruppespillkamper. Gjorde det klart bedre i EM-kvaliken, der laget endte på 4. plass med 14 poeng.

Moldova rykket opp frfa Divisjon 2, til tross for at de endte på 3. plass i sin gruppe. Endte faktisk bak Andorra i sin EM-kvalifiseringsgruppe, der laget tapte ni av sine ti kamper.

Slovenia må ha gode vinnersjanser søndag. H.

8. Kosovo - Hellas

Begge åpningskampene i divisjon C, gruppe 3 endte med uavgjort. Hellas med med 0-0 borte mot Slovenia og Kosovo med 1-1 borte mot Moldova.

Kosovo vant sin gruppe i forrige utgave av Nations League med 4-2-0 på sine seks kamper og rykket dermed opp til divisjon C. Gjorde det også ganske bra i EM-kvaliken og endte på 3. plass bak England og Tsjekkia i sin gruppe.

Hellas er nok mest fornøyd med sitt resultat. Hellas som gjorde en brukbar EM-kvalifisering og endte på 3. plass i sin gruppe. Endte også på 3. plass i sin gruppe i forrige utgave av Nations League.

Kosovo slo Tsjekkia hjemme i EM-kvaliken og skal stå som favoritter i kraft av hjemmebane i denne. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Andorra - Færøyene

Det er kun to gruppe i Divisjon D i denne utgavene av Nations League, sist var det fire grupper. Andorra med 0-0 borte mot Latvia torsdag og ett poeng borte, må være bra for et av Europas svakeste landslag. Tok kun fire poeng på sine ti kamper i kvaliken, men hadde likevel Moldova bak seg på tabellen.

Færøyene tok fem poeng på sine seks kamper i gruppespillet i forrige utgave av Nations League og endte på 3. plass i sin gruppe. I EM-kvaliken tapte laget ni av ti kamper, seieren kom hjemme mot Malta. Slik den også gjorde i torsdagens åpningskamp i Nations League. Da snudde Færøyene 1-2 til 3-2 seier mot nevnte Malta.

Følelsen er et denne kan ende med hva som helst. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

10. Malta - Latvia

Malta var i ferd med å ta en overraskende borteseier mot Færøyene i torsdagens åpningskamp da de ledet 2-1 like før slutt. Men to raske mål av hjemmelaget, sørget for favorittseier til Færøyene. Malta som ikke vant noen av seks kamper i forrige Nations League og som tapte ni av ti kamper i EM-kvaliken og vant 2-1 hjemme mot Færøyene.

Latvia med 0-4-2 i forrige utgave av Nations League og fikk som vi spådde problemer som store favoritter i åpningskampen hjemme mot Andorra torsdag og måtte nøye seg med 0-0. Scoret to mål på seks kamper i forrige Nations League og kun tre mål på ti kamper i EM-kvaliken forteller om et lag som nesten aldri scorer mål.

Vrien kamp dette. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Kjelsås - Tromsdalen

De to siste kampene på søndagens tippekupong er begge fra PostNord-ligaen og vi starter med en kamp fra avdeling 1.

Kjelsås med variable 3-2-3 på sine åtte første seriekamper og ligger på 7. plass. Det er allerede 13 poeng opp til serieleder Fredrikstad og ti poeng opp til Alta på andreplass som gir playoff. Har vunnet sine to siste hjemmekamper, men det har vært mot bunnlagene Moss og Fløya.

Tromsdalen innledet med kun fire poeng på sine fem første seriekamper, men har nå levert sju poeng på de tre siste. Står i likhet med Kjelsås på 11 poeng, men har litt bedre målforskjell. Som vanlig er Tromsdalen best på hjemmebane (2-1-1), borte er kun av fire kamper vunnet (1-1-2).

Vi tror dette ender med hjemmeseier. H.

12. Sotra SK - Arendal

PostNord-ligaen avdeling 2. Mon tro om ikke hvetebrødsdagene er over for Renate Blindheim og Sotra. Renate har fått voldsom oppmerksomhet som trener på dette nivået og Sotra leverte da også en sensasjonell sesongstart med 5-1-0 på de seks første seriekampene. Nest sist ble det 2-5 tap borte mot Bryne og sist helg endte det med 0-2 tap hjemme for Egersund. Sotra var da heller ikke ventet i toppen.

Arendal derimot var spådd høyt oppe og laget har også fått en bra start med 14 poeng på sine åtte første seriekamper. Det er kun fire poeng opp til serieleder Vard Haugesund. Godkjente 2-1-1 på bortebane.

Arendal er nok best av disse to og bør kunne reise hjem fra Sotra uten tap. UB.

96-rekker:

1. Spania — Ukraina HU

2. Sveits — Tyskland UB

3. Wales — Bulgaria H

4. Ungarn — Russland UB

5. Irland — Finland H

6. Serbia — Tyrkia H

7. Slovenia — Moldova H

8. Kosovo — Hellas HU

9. Andorra — Færøyene HUB

10. Malta — Latvia U

11. Kjelsås — Tromsdalen H

12. Sotra SK — Arendal UB

432-rekker:

1. Spania — Ukraina HU



2. Sveits — Tyskland UB

3. Wales — Bulgaria H

4. Ungarn — Russland UB

5. Irland — Finland H

6. Serbia — Tyrkia H

7. Slovenia — Moldova H

8. Kosovo — Hellas HUB

9. Andorra — Færøyene HUB

10. Malta — Latvia HUB

11. Kjelsås — Tromsdalen H

12. Sotra SK — Arendal UB