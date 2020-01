Jackpotkveld fra Ålborg

Det er 72 052 SEK ekstra i sekserpotten i kveldens internasjonale V65-omgang fra Ålborg.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Lørdagens soleklare høydepunkt både sportslig og spillemessig er naturligvis V75-omgangen på Jarlsberg. Men lørdag kveld er det også duket for en herlig V65-omgang fra Ålborg i Danmark. Her er det også litt jackpotpenger å spille om, da det ligger 72 052 SEK ekstra i sekserpotten.

Saturday Night Racing med V65 fra Aalborg

Akkurat som sidste vinter er der en række danske lørdage med væddeløb om aftenen, når V75 fra Norge og Sverige er overstået. Der har været stor interesse i de danske løb og derfor bliver det en spændende lørdag fra Racing Arena Aalborg, hvor der selvfølgelig er størst fokus på V65. Husk når I skal spille med til danske løb, at man gratis kan finde alt med kommentarer fra staldene, tipsgennemgang, programmer og meget mere på: www.fasttrackracing.dk

Bankeren:

Ikke rigtigt nogen oplagt mulighed der, men det er klart at et emne kunne være 4 E Norway Is My Way i V65-1. Jeg vælger dog at gardere og ikke at have nogen ”Banker” i denne omgang.

Luringen:

4 Ericano i V65-3 leverede en flot præstation senest og sprang frem til sejr. Så godt ud og virker i absolut topform. Søger et godt rygløb og kan så sagtens tænkes at suse rundt om alle til sejr til slut.

V65-1:

Vi starter med en favorit i 4 E Norway Is My Way som har fået en god start på karrieren. Gik fint sidst, hvor den efter 600 meter kom frem udvendigt på den førende. Står godt til her og burde have stor vinderchance. Kapacitet er der i 5 Carpark North, men den galopperede flere gange senest og er usikker. Går den fejlfrit har den vinderchance og Flemming Jensen er givet ved at finde ret balance til hesten. 6 Ceania Diamond vandt overlegent fra spids senest og virkede klart forbedret. Anderledes forudsætninger denne gang, men ser godt ud og er ikke helt væk. 1 El Clasico er lidt entaktet og vanskelig i aktionen, men gik forbedret senest og har et godt spor. Kan måske overraske.

V65-2:

Det her løb virker meget åbent og lang distance samt forskellige tillæg gør det interessant, men svært at vurdere. Dennis Kristiansen er en dygtig kusk som har en fin hest i 12 Hobard, så måske det kan gå at nå frem? Hesten er en god afslutter. 10 Bell Man er meget stærk, men ikke så nem og kan galoppere når som helst. Køres af dygtig norsk kusk i Marita Berg, der er nomineret som Årets Komet i Danmark 2019 efter at have vundet mange sejre fra august og frem til januar. Uden galop er Bell Man en vinderchance.

Lidt det samme gælder for 8 Caid De La Cote der efterhånden har stabiliseret sig og er stærk. Dygtig kusk og spændende hest som manden bag Lovely Godiva, P.O. Pettersson ejer. 7 Chimneysweeper er i fin form og dejlig stabil, så den har fin chance, mens der kan lurer overraskelse fra gode spor i 1 Danger Gardenia og 2 Blueberry Macoy.

V65-3/V4-1:

1 Bursche W har imponeret og vundet tre sejre på stribe. De første par sejre efter stærke afslutninger, mens den senest vandt fra spids. Står godt til igen, selvom konkurrence er skærpet og bliver svær at fange for de øvrige. 8 Dante Brogård har klasse når den er som bedst og virker på ret vej. Blev brugt hårdt senest i spidskampen, men holdt fint ved. Svær udgangsposition med tillæg og lukket spor, men bør være med helt fremme.

Det samme gælder for 4 Ericano der senest tog spids, men slap og siden i slutningen af sidste sving kom fri til angreb. Vandt let og ser fin ud. Må ikke glemmes. Derefter 2 Tour Eiffel der kan meget når det stemmer for hesten, men den er vanskelig i voltestart.

V65-4/V4-2:

Efter at have vundet V75-løb i sidste start er det perfekt for 1 Harley Boko, der har bedste startspor og da den køres af en ung kusk er den ydermere perfekt matchet ind i løbet. Det ligner spids og slut og dermed også en mulig V65-Banker. Der er dog klasse på 5 Don Cash der sidste år var med i det norske Derby, hvor den dog var syg. Var enorm for tre starter siden, vandt siden på klassen uden at være som bedst i forrige start og nåede aldrig frem fra bagspor senest. Nu ligger det til en offensiv styring og topchance, men det kan ende med en position udvendigt for den førende.

4 Aqua Photo er lidt op og ned, men gør det ok. Kan meget når det stemmer og kommer nu igen i sulkyløb efter monté senest. Pladschance sammen med 2 Nu Love S S der gik godt i forrige start, hvor den sent kom fri til angreb, men galopperede tidligt senest.

V65-5/V4-3:

Mange har chance her, men på baggrund af sporet bliver 1 Created Face knebent førstevalg. Hun gik godt senest i et V75-løb, hvor hun holdt sin fart. Kan åbne hurtigt fra start og forsøger givet at svare føringen. Det blev forkert for 9 Another Dream senest, da den i angreb i tredje spor blev svaret op. Vil have stor fordel af hvis der kommer fart på løbet. Kan så vinde. 3 Follow Me Sisu er klart på ret vej, hurtig fra start og har godt spor, så den bliver spændende. 5 Lord S L og 6 Darius Boko kan meget vel begge have chance, mens 7 Silas Østervang starter i nyt regi og kan speede med rette rygløb.

V65-6/V4-4:

Svært løb for den hurtigste klasse og hvem der vinder er vanskeligt at vurdere. 6 Obi sad fast med masser af kræfter sparet senest i et V75-løb som Slide So Easy vandt. Obi var meget positiv og så vigtig ud, så den er klart en interessant hest, der dog ikke vinder så ofte. 3 Flying Fortuna blev forceret til føring senest og så godt ud, men gav sig i opløbet. Har nu haft mere tid til træningen og hun er en god hest.

5 Conlight Ås vandt jo Derby i Sverige for år tilbage, men er nu tilbage efter lang pause. Så lækker ud i Prøveløb i Odense, hvor den let lukkede 1.13 de sidste 1000 meter. Den kan sagtens have chance og er kommet godt over Prøveløbet. 1 Stand And Deliver burde kunne vinde et løb som dette, men den har ikke gået noget i de to starter den har gjort efter pause. Sporet er godt, og den åbner hurtigt, men satser givet på rygløb. Derefter 2 Bali fra godt spor og som er hurtig fra start samt 4 Victor Rush der er bedst med et godt rygløb.