Jakten på 805 millioner: Dette tallet har ikke blitt trukket på nesten ett år

Det er en helt enorm pott igjen i Eurojackpot, og på fredag kan du bli tidenes norske vinner.

Eurojackpot er virkelig spillet med de store premiene, og det er også i dette spillet man finner den norske rekorden i størst premie: 485,1 millioner kroner. Den premien vant en heldig nordmann i sommer.

Det som er nesten en halv milliard kroner er likevel ganske langt unna hva du kan vinne på fredag: Hele 805 000 000 kroner. Ikke millionær, som i 1 million, men 805 millionær som i 805 av dem.

Slik vinner du i Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må du ha 5 rette av 50 mulige tall, i tillegg 2 stjernetall av 10 mulige. Siden det er 95 millioner mulige kombinasjoner betyr det at du må ha flaks for å kunne prikke inn akkurat de riktige tallene.

Hver eneste uke er det helt tilfeldig om de tallene blir 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, 18, 23, 26, 39 (ikke spill den, da må vi dele premien). Samtidig:

Det er 343 dager siden tallet 46 ble trukket ut i Eurojackpot. I tillegg er det slik at det er tallet 48 som er trukket færrest ganger. Så kanskje rekken skal være med de høye tallene?

PS! Du vet at det hver eneste fredag deles ut en egen norsk ekstrapremie på 1 million kroner?

Det med liten skrift:

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,4 mill. per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr