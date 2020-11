Jan Åge Fjørtofts sønn er en av Norges ukjente utenlandsproffer

TV-kjendis og tidligere fotballproff Jan Åge Fjørtofts sønn, Markus, er fotballproff i Skottland.

Jan Åge Fjørtoft hadde en lang karriere i utlandet, og scoret blant annet 25 mål på 84 kamper i Premier League for Barnsley, Swindon og Middlesbrough. I dag er sunnmøringen for mange mest kjent som ekspert og intervjuer på Viasat under Champions League. I flere sesonger jobbet han også for tyske Sky som ekspert.

Mens faren var kjent som en ekte goalgetter, har sønnen funnet sin plass i andre enden av banen. Markus Fjørtoft er forsvarsspiller.

Jan Åge Fjørtoft jobber som ekspertkommentaror Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen (NTB)

Fjørtoft startet sin karriere for Bærum i 2013 før han reiste til USA for å spille collegefotball for Duke Blue Devils i 2014. Der spilte han 74 kamper og gjorde sju mål i løpet av tre år. Etter Duke-oppholdet ble han draftet i MLS (den amerikanske fotball-ligaen) av Seattle Sounders, men fikk ikke kontrakt. Da gikk turen videre over Stillehavet til New Zealand.

I september 2018 signerte han for Southern United I New Zealand. Han spilte 14 kamper for laget som endte på femteplass i New Zealand Premiership.

Sist sesong spilte 26-åringen i den skotske toppdivisjonen. Han signerte for en sesong med Hamilton etter et to ukers prøvespill i april 2019. Nordmannen fikk tolv kamper for klubben før han skiftet beite.

Markus Fjørtoft spiller nå for Greenock Morton som ligger på fjerdeplass på nest øverste nivå i skotsk fotball. Onsdag kveld spiller de ligacup mot St Mirren.

Den norske forsvarsspilleren har startet de fire første seriekampene for Morton og én kamp i den skotske cupen i sin første sesong.

Her er Markus Fjørtoft i aksjon for Hamilton mot Ross County sist sesong. Foto: Jeff Holmes (Pa Photos)

St. Mirren - Greenock Morton 1,52 - 3,65 - 4,70 H (spillestopp kl. 2040)

Skotsk ligacup. Dette er den tredje kampen i den skotske ligacupen. Turneringen starter med et gruppespill med fem lag i hver gruppe og der vinneren er garantert deltakelse i selve cupspillet fra slutten av november.

St Mirren holder til daglig til i Premiership, som er toppdivisjonen i Skottland. De ligger på nest sisteplass med kun åtte poeng, ett poeng foran Hamilton som er bunnlaget. St. Mirren er i elendig form. De står uten seier i de åtte siste kampene, hvorav seks av kampene er tapt. De siste ligaseieren kom mot nedrykksrival Hamilton 15. august.

Markus Fjørtoft og Greenock Morton spiller på nest øverste nivå i skotsk fotball. De har kun spilt fire kamper så langt og står med to seire og to tap Begge trepoengerne har kommet hjemme, mens de har tapt begge bortekampene, uten å score mål. Morton har ikke vunnet på bortebane siden februar.

I forrige bortekamp tapte Fjørtoft & Co. 0-5 mot topplaget i Championship, Raith Rovers. St Mirren har kun scoret seks mål på elleve kamper i toppdivisjonen.

Belgia - Sveits 1,60 - 3,30 - 5,00 H (spillestopp kl. 20.40)

Privatlandskamp. Roberto Martinez vil bruke denne kampen på King Baudouin Stadium til å eksprimenetre litt med laget før Nations League-kampene mot England og Danmark.

Belgia topper i øyeblikket Natons League-gruppen, og en seier mot England søndag vil gjøre at man får en finale mot danske i siste kampen. Belgierne kommer ikke til å ta lett på Nations League-kampene, selv om de leder gruppen. De gikk glipp av sluttspillet sist sesong etter å ha tapt 2-5 mot nettopp Sveits i den siste kampen. Den gangen ble kampen spilt i Lucerne, og Thorgan Hazard sørget for en tidlig 2-0-ledelse, men et Haris Seferovic hat-trick i et imponerende comeback av sveitserne gjorde at de snudde kampen og vant 5-2. Nå vil belgierne ha revansj.

Sveits kjemper for å unngå nedrykk fra Leage A. De har fire poeng opp til sikkerhet med to kamper igjen å spile mot Spania og Ukraina. Det spørs om de vi bruke krefter på denne betydningsløse privatlandskampen. Beligerne har et overtak på Sveits. De har vunnet 14 av 29 kamper mot dem. De har tapt ni ganger og spilt uavgjort seks.

Hazard er ute med korona

Eden Hazard har testet positivt på COVID-19, og han er ute av troppen. I tillegg er Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard og Hendrik van Crombrugge skadet.

Martinez har kalt inn Club Brugge-ungguten Charles de Ketelaere, som har hatt en strålende start på sesongen i Belgia.

Manuel Akanji og Xherdan Shaqiri er begge tilbake hos Sveits etter å ha mistet de forrige landskampene på grunn av positive COVID-19-tester.

Både Belgia og Sveits vil eksprimentere med lagoppstillingene, og hvile flere av nøkkelspillerne til Nations League-kampene. Dette kan bli en interessant kamp, men vi tror at Belgia har størst bredde i troppen. De spiler også på hjemmebane. 1,60 i odds på hjemmeseier er greit.

Onsdagens dobbelttips er St Mirren + Belgia. Denne dobbelen gir 2,43 i odds. Spillestopp er klokken 2040.