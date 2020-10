Jan Åge Fjørtofts tidligere klubb gleder norske oddstippere

TV-profilen Jan Åge Fjørtoft spilte for Swindon fra 1993 til 1995 og noterte seg for 28 scoringer på 72 kamper for klubben. Lørdag skal de i aksjon hjemme mot AFC Wimbledon på nivå tre i England der de er ute ette sin tredje strake hjemmeseier denne høsten.

Det er lenge siden Swindon var oppe i det gjeve selskap blant lagene i Premier League, men de har i det minste fått en brukbar start på inneværende sesong i League One. Spesielt på hjemmebane har det vært mye å juble for - så langt. Fortsetter framgangen i ettermiddag? Swindon Town - AFC Wimbledon H 1,85 (spillestopp 15:55) Klikk på denne lenken for å levere dette tipset Jan Åge Fjørtofts tidligere klubb Swindon (spilte i klubben fra 1993-1995) befinner seg nå på nivå tre i League One i England. Det har blitt seks poeng etter fire kamper med to seire og to tap som fasit. De har vunnet begge sine to hjemmekamper til nå og tapt begge sine to kamper på utebane. Sist helg ble det 1-3 mot Peterborough. Sist disse klubbene møttes i seriesammenheng var i 2016/2017-sesongen. Da endte begge de to innbyrdes oppgjørene målløst. AFC Wimbledon har fem poeng etter etter 1-2-1 på sine fire første kamper. Etter å ha spilt uavgjort i de to første kampene av sesongen slo de Fleetwood 1-0 borte før det første tapet kom 1-2 nederlaget hjemme mot Accrington Stanley forrige helg. De endte på 20. plass sist sesong og berget såvidt plassen, mens Swindon er nykommere etter opprykket fra League Two. Vi stoler på hjemmesterke Swindon og gir laget tipset på eget gress lørdag. En H. Klikk på denne lenken for å levere dette tipset