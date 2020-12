Jay-Z skal gjøre denne Premier League-klubben verdenskjent

Jay-Z's Roc Nation skal gjøre Leeds United til en global merkevare på lik linje med Liverpool og Manchester United, men det hjelper ikke hvis de ikke vinner fotballkamper.

Leeds bekreftet i slutten av november at de har inngått et strategisk samarbeid med Roc Nation, et underholdningsbyrå som eies av den amerikanske rapperen Jay-Z. Nyheten ble markedsført med et stort veggmaleri av midtbanespiller Kalvin Phillips og klubblegendene Lucas Radebe og Albert Johanneson, målt av gatekunstneren Akse P19.

Leeds er den første Premier League-klubben som har inngått en avtale med Roc Nation, men selskapet representerer fra før spillere som Kevin De Bruyne og Marcus Rashford. I USA jobber selskapet til Jay-Z sammen med NFL (National Football League).

Onsdag er det ca 284 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Jay-Z's selskap representerer en rekke kjente artister som Rihanna, Alicia Keys og DJ Khaled, og Leeds vil dra nytte av å bli assosiert med dem.

Den tidligere Crystal Palace-eieren Simon Jordan sier til lokalavisen Leedslive at samarbeidet kan hjelpe Leeds United til å bli en global merkevare.

- Premier League har utviklet seg de siste 17 årene. Selv om Leeds var en ledende klubb i England på 1970-tallet, må de bygge opp kjennskapen til klubben, sa tidligere Crystal Palace-eier Simon Jordan til talkSPORT .

- De har mistet den auraen som var rundt dem, ikke fordi vi ikke regner dem som en stor klubb, men fordi Leeds ikke regnes som en storklubb i Malaysia og i Kina.

- Å gjøre Leeds verdenskjent vil ikke underholdningsbyrået klare alene. Det viktigste for Leeds United vil uansett være å fortsetter å prestere på banen i Premier League.

Men det sliter de med i øyeblikket. De har kun vunnet én av de siste seks kampene, og er i fritt fall på tabellen.

Leeds - Newcastle (Dobbelsjanse) - UB 2,00 (spillestopp onsdag kl. 18.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Leeds har fått erfare at Premier League ikke er noen søndagsskole. De spiller underholdende fotball, men det hjelper ikke når poengene uteblir.

Etter tap mot Chelsea og West Ham ligger Marcelo Bielsas menn nede på 14.-plass, kun seks poeng over nedrykksstreken.

Problemet til Leeds er at de er fryktelig naive defensivt. De har sluppet inn 22 mål så langt, nest mest i Premier League.

Lørdag trekkes det ut 40 heldige Lotto-spillere vinner én million kroner hver - uten å ha sju rette. Trykk her for å bli med i trekningen før lørdag klokken 18.00!

Fem hjemmekamper uten Leeds-seier

Det gir grunn til uro at de heller ikke klarer å scor slik de gjorde i starten av sesongen. Leeds har kun scoret ett mål eller færre i de seks siste kampene. Er Bielsa-fotballen avslørt?

Newcastle står med to borteseire på rad før onsdagens kamp på Elland Road. De slo Crystal Palace 2-0 på Selhurst Park for tre uker siden, og i helgen vant the Magpies 2-1 mot West Brom hjemme på St. James' Park. Samtidig gikk de forbi Leeds på tabellen, og nå er laget til Steve Bruce kun tre poeng bak sjetteplassen.

Her kan du skrape Flax på nett

0-2-tapet mot Southampton 11. november er eneste bortetapet til Newcastle i Premier League denne sesongen. De står med 2-2-1 på bortebane.

Leeds står uten seier i de fem siste hjemmekampene, og det er ingen grunn til å gi Yorkshire-laget tipset i denne kampen.

Newcastle imponerer borte

Det er evnen til å få med seg poeng fra bortebane som gjør UB-spillet svært interessant onsdag mot et Leeds-lag som er helt ute av form i øyeblikket.

Newcastle har allerede vunnet borte mot West Ham, og de har klart å spille uavgjort borte mot både Tottenham og Wolves, før de slo Palace for knappe tre uker siden. The Magpies har spillere som kan gjøre livet surt for Leeds onsdag. Callum Wilson har vært fantastisk etter at han kom til Tyneside fra Bournemouth, og Miguel Almirón og Joelinton er også spillere som har vist at de har nese for mål.

Onsdag er det ca 284 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Nå er også Dwight Gayle tilbake. Han stanget inn vinnermålet mot WBA sist.

Leeds må klare seg uten Pablo Hernandez, og de mangler også midtstopperne Robin Koch og Diego Llorente.

Newcastle får tilbake forsvarsspilleren Federico Fernandez, og Ryan Fraser er også tilbake etter en strekkskade.

Med tre tap på de fire siste kampene, og ingen seire på de fem siste kampene siden september, har ikke det å spille hjemme på Elland Road vært noen fordel for Leeds. Yorkshire-lagets eneste hjemmeseier siden opprykket kom mot nedrykkskandidat Fulham.

Newcastle har også fire seire på de fem siste kampene på Elland Road, hvor de ikke har tapt siden 1999.

Steve Bruce og Newcastle skal ha et et bra nok lag til å unngå tap mot Leeds onsdag. UB-spillet til 2,00 i odds er absolutt spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset