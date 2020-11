Jens Petter Hauge får jokerrolle hos AC Milan

AC Milan-manager Stefano Pioli gjør en rekke endringer på laget til Europa League-kampen mot Lille, men Jens Petter Hauge må belage seg på en jokerrolle

Jens Petter Hauge var tilbake hos AC Milan etter covid-19-smitte, men kom ikke lenger enn til benken da serieleder Milan vant 2-1 borte mot Udinese i Serie A søndag.

Europa League, gruppe H. Jens Petter Hauge testet positivt 26. oktober, men allerede fredag testet han negativt igjen. Dermed var den tidligere Bodø/Glimt-stjernen med i troppen på søndag, men Hauge kom ikke lenger enn til benken.

Milan-manager Stefano Pioli gjorde fem bytter uten at Hauge var en av dem som fikk komme inn. At tyder på at nordmannen starter på benken igjen torsdag.

Jens Petter Hauge jubler etter å ha scoret sitt første Milan-mål i Europa League mot Celtic. Foto: Russell Cheyne (AFP)

I Glasgow fikk 21-åringen ti minutter på banen mot Celtic, og de minuttene brukte han til å score sitt første må i Milan-trøyen. Det kan hende han får en ny sjanse til å vise seg frem i torsdagens kamp mot Lille.

Nesten skadefri Milan-stall

I forrige ukes match mot Andreas Vindheim og Sparta Praha hadde ikke Stefano Pioli muligheten til å rotere så mye på laget. Det var fordi Ante Rebic, Matteo Gabbia, Mateo Musacchio, Leo Duarte og Jens Petter Hauge var ute av forskjellige årsaker. Nå er Musacchio eneste spilleren som er utilgjengelig.

Rebic er friskmeldt og var tibake mot Udinese, mens Gabbia og Hauge er begge koronafrie og Samu Castillejo er aktuell igjen etter å ha vært ute med en skade søndag.

Ifølge milanlive.it kommer Diogo Dalot komme inn på høyrebacken, og da vil Calabria få litt hvile. Kjær, Romagnoli og Theo Hernandez utgjør resten av backfireren.

Sandro Tonali ligger an til å komme inn for Bennacer, og da vil han spille sammen med Franck Kessie, Saelemaekers, Rade Krunic og Brahim Diaz. På topp starter trolig Leao eller Ibrahimovic.

Denne kampen er viktig for Milan. Jens Petter Hauge & Co. vil med seier mot franske Lille ta et langt steg nærmere en 16-delsfinale i Europa League. Da vi italienerne stå med ni av ni mulige poeng, og de vil være fem poeng foran lag nummer tre med tre kamper igjen.

Men det er lettere sagt enn gjort.

Nye Lille-stjerner

Lille tok en sterk fjerdeplass i Ligue 1 sist sesong, men de mistet nøkkelspillere som Nicolas Pepe og Rafael Leao sommeren 2019, men nye stjerner har trådd frem. Victor Osimhen (som nå har gått til Napoli), Yazici, Soumare, Renato Sanches, Jonathan Ikone og Tim Weah er alle nye profiler i det franske laget. Derfor er det ikke overraskende at de kjemper i toppen av Ligue 1. De er kun to poeng bak PSG etter ni kamper.

Lille har vunnet mot Sparta Praha og spilt uavgjort mot Celtic i de to første kampene Franskmennene kommer til Italia med en skadefri stall. Det er ventet at sommersigneringen Jonathan David vil være tilbake i startelleveren etter å ha blitt benket mot Lyon.

Milan har ledet til pause i de to første Europa League-kampene, og de har også ledet etter de første 45 minuttene i fire av seks Serie A-kamper denne sesongen. I den formen Milan er i nå, skal Lille få kjørt seg på San Siro. Vi tror Jens Petter Hauge og lagkompisene leder både til pause og etter 90 minutter. Oddsen på H/H-spillet er 2,40. Spillestopp er klokken 20.55.

