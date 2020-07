Jimenez skyter Wolverhampton til Champions League

Wolverhampton har los på Champions League og toppscorer Raul Jimenez er på jakt etter nye scoringer.

Wolverhampton har kun to poeng opp til 4. plassen og jakter plass i neste sesongs Champions League.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 1800. Lever kupongen her!

Wolverhampton - Arsenal - Raul Jimenez scorer mål - 2,50 (spillestopp kl 18.25)

Wolverhampton har i tur og orden slått West Ham borte, Bournemouth hjemme og Aston Villa borte i de tre kampene etter oppstarten av Premier League og holdt nullen i alle tre. Imponerende tall av Wolves, selv om felles for alle de tre motstanderne er at det er lag som kjemper i bunnen. De ligger nå på en finfin 6.plass med 52 poeng og har for alvor blandet seg inn i kampen om en topp fire-plassering i Premier League.

Klikk her for å levere dette tipset

Arsenal hadde få problemer med å slå tabelljumboen Norwich 4-0 hjemme onsdag kveld og klatret med det opp på 8.plass med 46 poeng. Seks poeng skiller opp til dagens motstander, mens det er åtte opp til Chelsea som innehar 4.plassen. Det har blitt to strake ligaseire og cupavansement etter at de åpnet med to ligatap etter koronapausen i juni. 3-8-5 borte er sjelden svak kost for London-klubben. Leno, Chambers, Torreira, Mari og Martinelli er fortsatt ute, mens Özil er usikker og kan rekke kampen.

Wolvcrhampton vant 3-1 i tilsvarende kamp forrige sesong og 2,20 på hjemmeseier er et tenkbart spill i dagens kamp. Men vi går heller etter et målscorerspill. Raul Jimenez står med 15 seriemål for Wolves denne sesongen. Kun en gang har han scoret mer enn et mål og således har han scoret i 14 av Wolves seriekamper og i åtte av hjemmekampene. Han scoret seiersmålet for Wolves i 1-0 seieren hjemme mot Bourneemouth i forrige hjemmekamp. 2,50 er oddsen på at Jimenez tegner seg på scoringslisten i kveldens kamp. Det er fin odds og kan prøves.

Klikk her for å levere dette tipset