Johannes Thingnes Bø er uslåelig i Hochfilzen

Fredagens langoddsprogram innledes med begge semifinalene i håndball-VM for kvinner. I tillegg er det verdenscup skiskyting fra Hochfilzen og her er det sprint både for kvinner og menn. Fredag kveld dukker så fotballen opp. Det er kamper i Bundesliga, La Liga, Ligue 1, engelsk Championship og dansk Superliga.Som vanlig er det også fulle serierunder i både Eerste Divisie i Nederland og Ligue 2 i Frankrike og det er et par kamper i tysk 2. bundesliga. På hockeyfronten er det fire kamper i Hockeyallsvenskan.

Verdenscup skiskyting sprint Hochfilzen - Johannes Thingnes Bø vinner - 1,95 (spillestopp kl 14.15)

Verdenscup skiskyting sprint i Hochfilzen. Johannes Thingnes Bø vant sprinten i Østersund og han avgjorde stafetten for Norge. På normaldistansen sleit han i sporet i likhet med resten av de norske gutta. I den øvelsen ble de norske gutta distansert av Martin Fourcade i sporet. Johannes Thingnes Bø viste uansett på siste etappe på stafetten og på sprinten i Østersund, at han fortsatt er overlegen sine konkurrenter i sporet. Var 19 sekunder foran broder Tarjei som kom på 2. plass i sprinten og begge med en strafferunde. Distanserte Martin Fourcade på siste etappe på stafetten forrige lørdag.

Tåler en bom

Johannes Thingnes Bø har vunnet sprinten i Hochfilzen de to foregående sesongene. Viste ved en rekke tilfeller i fjor at han tåler en bom i sprint, og likevel kan vinne. 1,95 på at han tar sin tredje strake i ettermiddag, er helt greit betalt og spilles.

