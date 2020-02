Johannes Thingnes Bø er uslåelig

Det er et fyldig langoddsprogram denne lørdagen. På fotballfronten er det to kamper fra Premier League. Det er også full serierunde i Championship, League One og League Two. Ellers er det kamper i Serie A, Bundesliga, La Liga og Ligue 1. Det er også masse herlig vintersport. I VM i skiskyting i Anterselva er det sprint for menn. Nyvinningen Ski de Tour innledes med 10 km fri for kvinner og 15 km fri for menn i Østersund. Det er også verdenscup skiflyging for menn i Kulm.

VM skiskyting sprint menn - Johannes Thingnes vinner - 1,75 (spillestopp kl 14.40)

Norge innledet som ventet med gull på torsdagens åpningsdistanse i VM i skiskyting. Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø gikk på det norske vinnerlaget i mixed-stafett. Og fredag tok Marte Olsbu Røiseland sitt første individuelle VM-gull da hun vant sprinten for jentene. Totalt er det 12 medaljeøvelser i VM, det er fem medaljeøvelser for både menn og kvinner, i tillegg til gårsdagens mixed-stafett og neste torsdags single mixed stafett. Vi antydet det på forhånd at dette kunne bli et meget innbringende VM for Norge og lørdag er det nye store norske gullsjanser.

Alle norske har medaljesjanse

Johannes Thingnes Bø er storfavoritt på guttas sprint, men også tre av de andre norske utøverne kan ta gull på en maks dag. Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Johannes Dale har alle langrennskapasitet bedre enn de fleste. Erlend Bjøntegård har nok også medaljesjanse på en maks dag. Men uansett hvordan man vrir og vender på det, er Johannes Thingnes Bø den klart største favoritten.

Thingnes Bø vant verdenscupsprinten i Anterselva overlegent i fjor, og han vant den påfølgende jaktstarten. På fellesstarten ble han nummer to. Også i 2018 vant Thingnes Bø verdensscupsprinten i Anterselva og han fulgte opp med å vinne jaktstarten. Også da ble han nummer to på fellesstarten. Thingnes Bø har altså vunnet fire av de seks siste individuelle rennene i Anterselva.

Tåler en bom

Han var tilbake etter "pappaperm" til verdenscupløpene i Pokljuka i slutten av januar og vant 20 km der og ble nummer tre på fellesstarten. Thingnes Bø gikk en strålende etappe for Norge under torsdagens mixedstafett og tok Norge inn til gull da. Marte Olsbu Røiseland tålte en bom på fredagens sprint, og vant likevel gull. Johannes Thingnes Bø har vunnet to sprintløp i verdenscupen denne sesongen. Begge gangene med en bom.

Johannes Thingnes Bø har så overlegen fart i løypa at han garantert er med i gullkampen med en bom også i dagens VM-løp. 1,75 på at Johannes Thingnes Bø tar VM-gull på sprinten i dag spilles.

