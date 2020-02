Johannes Thingnes Bø får kamp av formsterke franskmenn

Dagens 20 km VM i skiskyting kommer til å bli fryktelig spennende

Onsdagens langoddsprogram byr på 20 km skiskyting for menn VM i Anterselva. Det er to nye åttedelsfinaler på menyen fra Champions League, mens Manchester City tar imot West Ham hjemme på Etihad i Premier League.

VM skiskyting 20 menn - Quintin Fillon Maillet tar gull (spillestopp kl 14.10)

Det er klart for en høyinteressant normaldistanse i VM i skiskyting i dag. Gutta skal ut på 20 km og her er det altså tilleggsminutter som gjelder ved bom. Det er fire skytinger. To ganger liggende og to ganger stående.

Dorothea Wierer ble verdensmester for jentene tirsdag, til tross for at hun pådro seg to bom. I dag er Johannes Thingnes Bø satt til favoritt, men han utfordres av to mget formsterke franskmenn. Thingnes Bø endte utenfor pallen på sprinten fredag og han tapte gullduellen mot Emili Jaquelin på søndagens jaktstart.

Både Martin Fourcade og Quentin Fillon Maillet har vist kanonform under VM. Fillon Maillet tok sølv på sprinten og viste enorm fart i sporet da og regelrett knuste Johannes Thingnes Bø i sporet i sisterunden, mens Fourcade tok bronse på sprinten. På søndagens jaktstart endte Martin Fourcade på 4. plass tross to bom, mens Quentin Fillon Maillet også da viste overlegen fart i sporet og endte på 7. plass tross seks bom.

Sist gang det var 20 km var i Pokljuka i den siste verdenscuphelgen før VM. Da stod Johannes Thingnes Bø til 3,25 i odds og Fourcade var ganske klar favoritt. I dag er oddsen på Johannes Thingnes Bø "kun" 2,50. Det synes for lavt med tanke på at han ikke har vært i nærheten av å dominere på de to første øvelsene og vært klart slått i langrennstid av Quentin Fillon Maillet på begge de to første øvelsene.

Nevnte Quentin Fillon Maillet står i hele seks i odds i dag. Det er for høyt. Kommer Quentin Fillon Maillet seg gjennom med maks to tilleggsminutter i dag, er han garantert med i gullkampen. Vi spiller litt unorsk og setter pengene på at Quentin Fillon Maillet til flotte 6,00 i odds.

