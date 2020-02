Johannes Thingnes Bø tar VM-gull på fellesstarten

Johannes Thingnes Bø mangler individuelt gull i VM. Søndagens fellesstart er hans siste sjanse.

Det er en strålende sportssøndag vi har foran oss. Det spilles tre kamper i Premier League og VM i skiskyting avsluttes med fellesstarter både for kvinner og menn. Ellers er det godt med kamper fra både Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1. I Trondheim er det klart for siste etappe i Ski de Tour og her er det jaktstart for både menn og kvinner.

NB! Onsdag er det ca 71 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

VM skiskyting - fellesstart kvinner - Johannes Thingnes Bø tar gull - 2,50 (spillestopp kl 14.55)

Det ble ingen suksess for Norge under herrestafetten lørdag. Norge ble hektet av allerede på de to første etappene og Johannes Thingnes Bø hadde en umulig oppgave på den siste etappen. Men ettersom Tyskland (som var med i gullkampen) og Benedikt Doll sprakk på siste stående og pådro seg strafferunde,fikset i det minste Thingnes Bø sølv til Norge etten en gnistrende siste etappe.

Klikk her for å levere dette spillet

Johannes Thingnes Bø står med to gull hittil i VM, men begge de gullene er tatt i stafett, hhv mixed stafett og single mixed stafett. Han innledet VM med femteplass på sprinten. Så tapte han spurtduellen mot franske Jacquelin på den påfølgende jaktstarten og måtte nøye seg med sølv. På onsdagens 20 km skjøt han om gullet på den siste stående skytingen, men bommet en gang og måtte nøye seg med sølv også da.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips: Strålende sportssøndag - sjekk våre oddstips

Tippetips: Manchester United er ikke klink på søndagskupongen

VM fellesstart: Olsbu Røiseland skal knuse Wierer og Herrmann

Oddssingel PL: Arsenal med fenomenal statistikk mot Everton

V75 Solvalla: Vi klinker til med tre bankere

Thingnes Bø uten individuelt gull

Johannes Thingnes Bø mangler dermed det individuell VM-gullet i Anterselva og i dag er det siste mulighet. Thingnes Bø har levert toppløp under hele VM, men pådratt seg et bomskudd for mye i de tre individuelle øvelsene. Han kommer defintivt ikke til noe dekket bord i dag og utfordres igjen av meget formsterke franskmenn.

Likevel setter vi pengene på at Johannes Thingnes Bø får sitt fortjente individuelle VM-gull i dag. 2,50 er oddsen på Johannes, det er greit nok.

Klikk her for å levere dette spillet