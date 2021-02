Johannes Thingnes Bø tar VM-gull på fellesstarten

Johannes Thingnes Bø mangler individuelt gull i VM. Det gjorde han også i fjorårets VM før den avsluttende fellesstarten.

Det er siste dag i VM i skiskyting søndag og duket for to vanvittig spennende fellesstarter for kvinner og menn. Kvinnene går først og starter kl 12.30, mens gutta er i gang 15.15.

Det har vært et strålende VM for Norge så langt. Seks gull er det blitt på de ti første øvelsene, tre av dem er stafettgull. Tiril Eckhoff med gull både på sprint og jaktstart, mens Sturla Holm Lægreid tok gull på normaldistansen onsdag.

Fellesstart menn - Johannes Thingnes Bø tar gull - 3,00 (spillestopp kl 15.15)

Johannes Thingnes Bø står uten indviduelt gull etter de tre første øvelsene i VM. Det gjorde han også foran fellesstarten i VM i Anterselva forrige sesong. To femteplasser og bronse på jaktstarten er status så langt. I sporet har han som vanlig vært klart best. Han vant fellesstarten i Anterselva i det siste verdenscupløpet før VM. Tross en bom på de 20 skuddene, var han hele 31,3 sekunder foran Fillon Maillet på andreplass.

Har slitt på standplass hittil i VM, men det gjorde han også i de individuelle øvelsene i fjorårets VM i Anterselva, før han klemte til med 20 treff og et overlegent VM-gull på fellesstarten.



3,00 på at Thingnes Bø tar ett etterlengtet individuelt gull i dag er innenfor og kan prøves.

