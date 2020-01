Johannessen lot motgangen gå innpå seg: - Tungt for meg

To svake kamper i EM fikk Gøran Johannessen (25) til å deppe, men mot Portugal løsnet det for alvor da han storspilte og scoret seks mål.

TRONDHEIM (Nettavisen): Gøran Johannessen har storspilt for klubblaget Flensburg-Handewitt denne sesongen. Sammen med Magnus Abelvik Rød har 25-åringen fått mye tillit i den tyske storklubben og det har vært en hektisk sesong for de to.

Derfor har det også vært store forventinger til den norske profilen i forkant av EM, men de to første kampene ble nok ikke helt som Johannessen hadde sett for seg.

Spesielt etter Frankrike-kampen, det som på mange måter har vært det norske lagets store dag så langt i Trondheim-EM, der superlaget ble sendt ut av mesterskapet, måtte han tåle kritikk. De fleste avisene som følger håndball-EM setter børs etter kampene, og der fikk Johannessen hard medfart. VG, TV 2 og Aftenposten ga alle Stavanger-gutten 3/10 etter kampen, mens Dagbladet satte 4/10 i sin børs.

Johannesen: - Tungt



Mot Portugal tirsdag kveld løsnet det imidlertid for den hurtige bakspilleren. Johannessen nettet seks ganger for Norge og spilte en strålende match.

Overfor Nettavisen legger han ikke skjul på at det har preget ham litt at han ikke fikk ut sitt beste i møtene med Bosnia og Frankrike tidligere i mesterskapet.

- Ja, selvfølgelig, når vi spiller EM på hjemmebane, det er nå det betyr noe, da er det ganske tungt når det ikke fungerer for deg. Men det var gledelig å se at laget presterte, selv om jeg ikke gjorde det, sier Johannessen til Nettavisen.

- Jeg måtte prøve å fokusere på laget, det er en lagidrett dette. Det var tungt for meg personlig, men jeg måtte bare prøve å legge de følelsene til side og glede meg over lagkameratene mine, sier den norske profilen videre etter Portugal-kampen.

Om de dårlige børskarakterene etter Frankrike-kampen, sier Johannessen følgende etter et spørsmål fra VGs journalist i Trondheim.

- Mamma er veldig flink til å gi meg beskjed om at jeg fikk en treer i avisen, men jeg leser ikke så mye selv.

- Jævlig deilig



Det var en lettet Gøran Johannessen som møtte pressen etter matchen.

- Jævlig deilig. Jeg får starte og viser meg tilliten verdig i en så viktig kamp, sier han.

Johannessen påpeker selv at han leverte gode kamper på rekke og rad i fjor høst og at han bare har ventet på å få den godfølelsen tilbake under mesterskapet.

- Tvil vet jeg ikke. Jeg har spilt en veldig fin høst i Flensburg og hadde en veldig god turnering i Golden League i oktober, så jeg vet jo at jeg kan, men når du starter med to treningskamper som ikke var bra og to kamper i EM som heller ikke er supre, selvfølgelig tviler man litt, men du må bare fortsette å tro på at man er god.

IMPONERTE: Gøran Johannessen har slitt litt så langt i EM, men mot Portugal løsnet det. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

25-åringen har prøvd å tenke minst mulig på motgangen.

- Jeg har snakket litt med treneren og fått litt input om hva jeg kan gjøre bedre, men egentlig har jeg prøvd å distansere meg litt og ikke ta det så alvorlig.

- Har vært veldig sliten



I likhet med Abelvik Rød har Johannessen som nevnt spilt mye i klubben denne sesongen og han innrømmer at råkjøret har satt sine spor.

- Jeg har vært veldig sliten. Jeg har spilt 43 kamper i Flensburg, jeg og Magnus (Abelvik Rød) har stått 90 prosent av tiden. Det er selvfølgelig en sinnssyk belastning. Jeg kjente det på kroppen i november og desember at det ikke har vært topp, men jeg følte at kroppen responderte bra etter de fire hele dagene jeg hadde juleferie.

Han tror det tar litt tid å venne seg til å spille på landslaget igjen, et lag som spiller litt annerledes enn hva han er vant med klubblaget Flensburg.

- Det kan hende at det handler litt om samhandling. I klubb spiller vi litt annerledes enn vi gjør i landslaget, så det kan ha litt med nye spillere og ny taktikk å gjøre. Det kan ha noe si, men til slutt handler det om deg selv som spiller, at du føler du må være riktig innstilt og ta de sjansene du får, sier Johannessen.

Berge: - Var ikke redd



Trener Christian Berge sier til pressen at han egentlig aldri har vært i tvil om at det ville løsne for Johannessen og er godt fornøyd med det han fikk se mot Portugal. Både av Johannessen og flere av de andre som sto fram i kampen.

- Vi snakka om det på forhånd, at de skulle inn å ta ansvar i dag. Jeg synes de løser det fortreffelig. de spiller en god kamp mot en vanskelig motstander. Hele laget spiller bra. Jeg er veldig fornøyd nå, det er en god kamp, sier landslagssjefen.

Berge valgte å hvile stjernen Sander Sagosen i deler av kampen og gi blant andre Johannessen sjansen til å spille seg varm i EM-trøya. Et trygt valg, mener han selv.

- Det var jeg ikke redd for, at vi ikke skulle få betalt. Det er viktig, men det er egentlig bare avstandsbedømmelsen Gøran har slitt med i EM, ellers så har han vært riktig bra.

Nå venter en beintøff hovedrunde for det norske laget i Malmø. Norge møter Island, Sverige og Slovenia, i tillegg til enten Danmark eller Ungarn. Hvem av de to sistnevnte som går videre blir først avgjort onsdag kveld.