Joker-kandidaten ble millionær

Det ble en nervepirrende seanse for onsdagens Joker-kandidat. Kvinnen lot Embla spille for seg - etter litt opp og ned gikk kandidaten til topps på premiestigen.

Det ble en kveld uten om det vanlige for en kvinne i 30-årene fra Mysen i Viken. Hun satt hjemme og så på TV da Norsk Tipping ringte henne før trekningen. Kvinnen hadde allerede sikret seg en inngangssum på 234 000 kroner.

- Nei, så hyggelig! Jeg skal følge med på sendingen sammen med mannen min, sier hun før trekningen.

Lite visste hun da at hun skulle ende med toppremien på 1 171 000 kroner.

Spillefrist for Joker er hver onsdag og lørdag kl. 18.00

Jokeren lå på lur

Kvinnen lot Embla spille for seg og hadde disse tallene å spille med:

3 - 9 - 7 - 0 - 3

Embla tok de logiske valgene og bak det fjerde tallet dukket jokerhatten opp og toppremien var en realitet.

Vinnersjanse Joker

Lotterispillet Joker er basert på spillerkortnummeret, og det er trekning to ganger ukentlig - i forbindelse med Lotto-trekning lørdag og Vikinglotto-trekning onsdag. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt i hver spilleomgang. Sannsynligheten for å bli trukket ut har derfor en sammenheng med hvor mange som deltar. Tar vi en gjennomsnittslørdag, ligger antall deltakere på ca. 550 000. Det betyr at sannsynlighet for å bli trukket ut lørdag er ca. 1:550 000. For en gjennomsnittsonsdag, ligger derimot antall deltakere på ca. 300 000, som da gir en vinnersjanse onsdag på ca. 1:300 000. Les mer om vinnersjanse for Joker her.

