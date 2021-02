Jokeren dukket opp på fjerde forsøk

Joker-kandidaten lørdag 13. februar var heldig med valgene og fant jokeren. Det resulterte i en premiesum på nesten 2,9 millioner kroner.

Joker-kandidaten lørdag 13. februar ble Tor Erik Johansen (63) fra Moss. Han fikk vite at han var kveldens heldigste på vei til familiemiddag.

Overraskelsen var stor da han skjønte at han allerede hadde fått en fin inngangssum på 572.000 kroner. Dersom han skulle gå helt til topps på premiestigen ville han få 2.860.000 kroner.

Johansen ville ikke ta opp-ned valgene selv, men skulle overvære trekningen på tv under middagen, hvor Embla skulle ta valgene for ham.

Kandidatens Joker-tall: 8 - 8 - 6 - 1 - 4

Etter en fin start, ble det bom på andre tall. Og etter riktig valg på tredje tall dukket jokeren opp, og den heldige mannen fra Moss klatret helt til topps og innkasserte hele beløpet på nesten 2,9 millioner kroner.

- Dette var spennende! Det blir nok litt feiring i kveld, sier Johansen da vi tok kontakt etter at trekningen var over. Han hadde da allerede sluppet jubelen løs sammen med søsken m/følge under lørdagsmiddagen.

Vinnersjanse Joker

Lotterispillet Joker er basert på spillerkortnummeret, og det er trekning to ganger ukentlig - i forbindelse med Lotto-trekning lørdag og Vikinglotto-trekning onsdag. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt i hver spilleomgang. Sannsynligheten for å bli trukket ut har derfor en sammenheng med hvor mange som deltar. Tar vi en gjennomsnittslørdag, ligger antall deltakere på ca. 550 000. Det betyr at sannsynlighet for å bli trukket ut lørdag er ca. 1:550 000. For en gjennomsnittsonsdag, ligger derimot antall deltakere på ca. 300 000, som da gir en vinnersjanse onsdag på ca. 1:300 000. Les mer om vinnersjanse for Joker her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2020: 3 340 155

Antall førstepremieutbetalinger i 2020: 105

Antall millionærer i 2020: 73

Høyeste premieutbetaling i 2020: 4 463 000 kr