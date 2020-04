Jonas vant i Lotto : Anbefaler å bli Lotto-millionær!

Da Jonas (27) vant i Lotto ble det ikke hans mest effektive arbeidsdag.

Forrige lørdag var det duket for både ordinær Lotto-trekning og Supertrekning. Det ga totalt 53 ekstra Lotto-millionærer, og blant disse var Jonas Giæver (27) fra Oslo.

På selveste påskeaften var det flere som fikk Telefonen fra Hamar. Totalt fem vinnere ble oppringt etter den ordinære Lottotrekningen, og 48 ekstra vinnere etter Supertrekningen. Blant de heldige var Jonas Giæver, men det har vært vanskelig for Oslo-mannen å forstå at han hadde slik flaks.

Ble Lotto-millionær på jobb i Nettavisen

- Jeg trodde først det var tull, men nå har pengene kommet på konto og navnet mitt er ennå ikke fjernet fra Norsk Tipping sine sider, så jeg begynner å skjønne at det faktisk er sant, sier den nybakte Lotto-millionæren.

Giæver forteller at det blir mer realistisk for hver dag som går, men at han forsatt ikke har helt kontroll på tanker og følelser knyttet til den nye tilværelsen.

- En venn av meg sa for noen dager siden, "Du er faktisk Lotto-millionær, kompis!". Da begynte jeg å le ganske ukontrollert i to-tre minutter. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er bare sykt, humrer han.

Giæver var på jobb påskeaften da Norsk Tippings vinnernummeret 625 60 000 ringte. Noen timer før hadde han spådd til både sjef og kompiser at i dag var dagen han skulle bli Lotto-millionær. At det ble en realitet hadde han ikke trodd.

- Du kødder nå? Sånt kan du ikke tulle med. Jeg må sette med ned, var Giævers første reaksjon da millionbeskjeden ble gitt.

Enorm respons

Giæver har valgt å være åpen om vinnertelefonen og tittelen nybakt millionær, og responsen har ikke latt vente på seg.

- Jeg diskuterte litt med en god venn av meg og kom frem til at jeg skulle eie millionær-tittelen og være åpen om det, sier han.

Twitter og Facebook har nærmest kokt siden, og responsen fra både norske og internasjonale venner og følgere har vært stor. Det er mange som ønsker å gratulere.

- Det har vært en enorm respons. Telefonen min rista i tre timer i strekk etter jeg delte det på påskeaften. Jeg har aldri før fått så mange telefoner og gratulasjoner. Det har vært helt overveldende. Jeg må nesten rette en unnskyldning til arbeidsplassen min, for påskeaften var kanskje ikke min mest effektive dag på jobb, småflirer den glade millionæren.

- Anbefaler å bli Lotto-millionær!

Hva pengene skal gå til er Giæver ikke helt sikker på. Det er likevel ingen tvil om at pengene kommer godt med.

- Det å vinne en million kroner gir en stor økonomisk sikkerhet. Det minsker noen bekymringer og er rett og slett livsendrende for en ung mann, sier han.

- Jeg kan anbefale å bli Lotto-millionær, det er helt fantastisk, sier en lykkelig og glad vinner.

Vi gjør oppmerksom på at Jonas er vår kollega i Nettavisen. Intervjuet er gjort av Norsk Tipping. Vi gjør også oppmerksom på at vi virkelig unner Jonas gevinsten.

Vinnersannsynlighet Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersannsynlighet for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr