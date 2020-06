Jørgen Horn har en lei uvane. Så snudde koronaviruset om på situasjonen: - Har spart penger på karantene

2019 ble en skuffende sesong for Sarpsborg 08, men med ny trener er optimismen tilbake i Østfold. De blåkleddes rutinerte midtstopper kan fortelle om ny giv før det hele sparker igang.

6.-plass: Sarpsborg 08

- Hva tror du om ditt lag denne sesongen, Jørgen Horn?

- Jeg er veldig spent på det egentlig. Man vet aldri hvordan det slår ut med en sånn sesongoppkjøring som vi har hatt med ferie, og uten kontakttrening. Plutselig så står vi der med tellende kamper, så det er veldig vanskelig å spå akkurat nå. Jeg føler uansett at vi står sterkere i år enn i fjor, og tror vi skal klatre noen plasser.

- De som spilte mye i fjor er mer eller mindre fortsatt på plass. Så har vi fylt på med noen med ganske bra kvalitet.

- Hvilken spiller fra ditt lag er det verdt å følge ekstra med på i år - og hvorfor?

- Da vil jeg si Anton Saletros, uten tvil. En typisk ballsentral som er ganske dynamisk i spillet sitt. Han kan både levere assist og scoringer, han er farlig når han får fritt spillerom fremover i banen. Han er en jeg ville fulgt litt ekstra med og sikkert også for de som driver med Fantasy burde vurdere å ta inn han på laget sitt.

- I utgangspunktet skulle man tenke at han er en spiller som hele Skandinavia lå langflat etter. Han ser kanskje for seg å levere bra her deretter få et bra klubbskifte ut igjen. Klubben skal få all mulig honnør for å ha sikret seg han fordi det er et knepp opp fra hva vi er vandt til å få tak i.

- Hvem tror du vinner Eliteserien i år, og hvorfor?

- Jeg tror det kommer til å stå mellom Molde og RBK, men jeg tror også at Bodø/Glimt kan blande seg inn i den tetstriden, det har litt å gjøre med atmosfære på kampene. Jeg tror de kan profitere på det sammenlignet med de to andre.

- Om ryktene stemmer så var Glimt veldig sterke på Marbella, så jeg tror de fort kan blande seg inn i en tetstrid igjen og da er det ikke noe ulempe for dem med lite publikum. Når de tropper opp på Lerkendal og Aker så er det kanskje lettere å dømme femti-femti istedenfor seksti-førti, uten påvirkning fra publikum.

- Hvem tror du rykker ned fra Eliteserien?

- Kommer man dårlig ut så havner man fort nedi der, men det er veldig vanskelig å spå. Men jeg tror kanskje Sandefjord med tanke på at de har litt trang økonomi og har slitt med å forsterke stallen noe særlig. Kanskje Mjøndalen også som klarte seg såvidt i fjor. Så er det helt sikkert 4-5 andre lag som kommer til å krige for overlevelse.

- Jeg håper og tror at ikke vi skal være der nede i år. Jeg kan ikke gi noen garantier for det, men per nå er ikke det en situasjon som vi regner med å havne i.

- Hvilken spiller tror du kommer til å bli årets store profil - og hvorfor?

- Jeg tenker at siden systemet er så gjennomarbeidet så kan det fort være en eller to fra Bodø/Glimt som kan stikke seg frem i år også. Junker som de hentet fra Stabæk er jo en potensiell kandidat.

- Eikrem og Leke James leverer jo alltid i Molde. Så er det noen spennende signeringer i Stabæk som fort kan slå til. Også har du Jon Helge Tveita i Brann som kanskje kan slå til for dem når han blir helt frisk.

- Dere har jo mistet en viktig mann til Rosenborg. Hva med han?

- Doff? (Kristoffer Zachariassen red.anm) Jeg kommer ikke til å si at han kommer til å skille seg ut i år. Han har forlatt oss så da får han seile sin egen sjø oppe hos Rosenborg, men det er godt mulig han kan levere bra i systemet deres, men jeg kommer ikke til å gå ut med han er navnet jeg vil fremheve. Da har jeg andre på blokka istedenfor, haha.

- Hvis du ikke kan velge egen trener, hvilken trener i Eliteserien har du størst sans for?

- Det må bli enten Erling Moe eller Kjetil Knutsen. Spesielt i fjor var de i en egen liga på grunnspill og det å bearbeide motstandere. Det tyder på meg om god kunnskap og formidlingsevne på feltet. Jeg trekker frem de to.

- Hvis du må trekke frem ett talent i Eliteserien du har stor tro på og hvorfor, hvem velger du?

- Jørgen Strand Larsen hos oss er et fantastisk talent. Den eneste oppgaven hans er å forvalte det på best mulig måte. Han er godt trent og har fysiske og tekniske ferdigheter som ikke står tilbake for noen, men om jeg skal gi han en liten hårføner så må det bli på kroppsspråk og innlevelse i kamp og trening. Der har han ganske mye å hente, men om han får de tingene på plass så kommer ikke Sarpsborg til å ha han veldig lenge i klubben.

- Han har lagt seg til noen uvaner i ung alder som er vonde å vende rett og slett. Han er en fantastisk gutt uten nykker eller noe sånt selv om det kanskje kan fremstå sånn når man ser han spille. Kanskje han har hentet litt inspirasjon fra italienerne etter sitt opphold i AC Milan, hehe, hva vet jeg. Om han fokuserer på disse tingene så er han solgt innen kort tid, det er jeg rimelig sikker på.

- Edvard Tagseth i Rosenborg har jeg hørt mye bra om, også synes jeg han Osame Sahraoui i Vålerenga så ganske frisk ut da jeg så han på Marbella. De tre tror jeg kan få gode sesonger.

- Hvilken bortebane i Norge liker du best - og hvorfor?

- Jeg er mer glad i naturgress enn den yngre generasjonen, så jeg må si Lerkendal på sitt beste så finnes det ikke så mange bedre steder å spille på. Åråsen har vært bra de seneste årene den også.

- Jeg mener at østlandet og sørlandet burde ha som målsetting å ha kapasitet til i hvert fall å ha hybrid-gress. Om målet er å komme seg ut i Europa da må vi ha naturgress synes jeg. Yngre lag har det fint på kunstgress, men det er to forskjellige måter å spille fotball på. Så er det dette med skader i tillegg, der man kan dra på seg friksjonsskader på kunstgress.

- Hva er det beste og verste med å leve av å være eliteseriespiller?

- Det beste er at man er godt trent og at man er ferdig med treningen i løpet av en arbeidsdag. Man slipper å måtte ut å trene enten før eller etter jobb. Så har vi gode hverdager som man setter pris på.

- Så er det jo null ferie da med unntak av litt i desember når ingen andre ferierer. Også er det at alt av helger er okkupert, det er kanskje de verste tingene da.

- Hva er den største grunnen til at folk bør se på Eliteserien i år?

- Det er at det er jevnt og blir spenning i topp og bunn. Fjoråret var en god indikator på det og jeg tror kanskje det blir enda tettere i år ettersom mange av kampene vil ha litt treningskamp-preg med rammene rundt. Det kan favorisere de mindre og svakere lagene. Så er det det med at man ikke får lov til å dra på stadion, det er en god nok grunn til at folk burde følge med på tv.

- Du har hatt mange profilerte trenere gjennom din karriere. Alt fra Kjetil Rekdal, Martin Andresen, Ronny Deila og Geir Bakke for å nevne noen. Hva kjennetegner disse typene?

- Mange av dem har spilt gjennom 90-tallet spesielt, da det var en helt annen tilnærming til fotball. Det var litt mer tillat å være gladgutter og ta seg en øl uten at du nødvendigvis ble halshugd for det på et senere tidspunkt. Jeg tror det at de har levd livet og sett oppsider og nedsider og et annet liv enn bare fotball mens dem var aktive, kanskje gjør at den typen er mer skodd for å ha trenerpersonligheter iboende i seg. Mange av de som kommer opp nå er superproffe, men det dreier seg kanskje kun om fotball og ser utelukkende det livet der.

- Jeg er veldig spent på neste generasjons trenere og hvordan det kommer til å bli. Det er ikke gitt at den neste generasjonen blir like tunge inn i Eliteserien som det den 90-tallsgenerasjonen har vært. Det har utelukkende vært trenerprofiler derfra de siste 15-20 årene.

- De gamle traverne er mer vant til å stå i dritten innimellom og håndtere media og dårlige resultater på en bra måte, synes jeg. De har ofte kule kommentarer og svarer bra for seg. Jeg tror det har litt med at de har opplevd mye underveis i fotball-livet og at det ikke utelukkende har vært ensporet med å sove og spise riktig osv. Fotballen i dag krever dette, så det er ikke for å rakke ned på noen, men jeg tror profilen på en trener dreier seg litt om hvilken generasjon som kommer opp.

- Det blir kanskje mer stilrent og snakke riktig i media. Da kan man ende opp med et litt kjipere produkt. Det er bare en antakelse, men hva vet jeg.

- Du har jo hatt noen episoder opp igjennom din egen karriere?

- Jeg fikk jo kanskje med meg slutten av den epoken og vet litt hvordan det er i begge leire. Hvis du skal levere best mulig på banen så er det ikke noe tvil om at sånn det er profesjonalisert de siste 10-12 årene her og andre steder i Skandinavia og verden, så kommer det til å gagne produktet med tanke på kvalitet. Så har du typer som Daniel Nannskog og Steffen Iversen, de som var helt rå på tv, de som var et interessant intervjuobjekt, de har man kanskje ikke.

- Jeg synes det er morsom og bra underholdning å se på. Hvis jeg skal svare som supporter eller objektivt. Det var mer interessant å høre på synes jeg.

- Det har vært mye skader på deg de siste sesongene. Hvordan ligger du an?

- Jeg regner med å være klar til seriestart. Så er spørsmålet om grunnlaget mitt er godt nok til at jeg kan forsvare en plass på laget med en gang. Jeg har ikke hatt nok fellestreninger som jeg skulle ønske.

- Jeg må ikke på død og liv spille den første kampen, selv om det selvfølgelig hadde vært kult å spille mot en gammel klubb. Det er alltid gøy med seriestart også er det i tillegg moderklubben min. Det hadde vært ekstra morsomt.

- Har du gjort deg opp noen tanker om fremtiden etter aktiv karriere?

- Jeg har tenkt tanken på å jobbe med fotball, men det er ikke noe som er skrevet i stein. I korona-karantene tenker man kanskje litt mer på hva hverdagen og veien videre enn man ellers gjør når ting er normalt. Jeg skal gjøre ferdig en bachelor innenfor økonomi, så er jo fotball en livsstil, noe jeg trives med så jeg utelukker ikke å jobbe der etter karrieren.

- Jeg har hørt at du er en stor bidragsyter til botkassa i Sarpsborg. Stemmer det?

- Hehe, ja det stemmer vel forsåvidt. Det har vært bedre i år når vi har vært vekk fra garderoben i flere måneder. Så jeg har jo spart på at vi har vært satt i karantene, sånn totalt sett selv om vi har tatt noen lønnsreduksjoner. Jeg har vært en bra bidragsyter der i halvannet år så håper jeg å kunne skjerpe det inn litt. Noen ting er vonde å vende, så da havner det ofte litt utgiftsposter på den delen der.

- Du er kanskje en av få som har spart penger på korona-karantene?

- Hahaha. Ja, det kan du nok si.

- Det er vel en kjent historie om at du møtte opp til kamp i full dress samtidig som resten av laget kom i joggedress?

- Ja. Jeg er veldig dårlig på ulike plattformer hvor det legges ut treningstider, oppmøte og hva du skal møte opp i. Jeg har knapt nok Snapchat, så det når meg akkurat i siste liten og ofte senere enn det også. Så det henger litt sammen med det.

SARPSBORGS TRENINGSKAMPER:

Kamper spilt før korona-pandemien:

25. januar Sarpsborg 08 1 - 2 IFK Norrköping (Mos)

1. februar Sarpsborg 08 1 - 0 IFK Göteborg (Coulibaly)

8. februar Sarpsborg 08 1 - 1 KFUM (Strand Larsen)

14. februar Sarpsborg 08 2 - 0 Häcken (Strand Larsen x 2)

21. februar Sarpsborg 08 1 - 1 Orenburg (Mos)

26. februar Sarpsborg 08 2 - 2 Torpedo Moskva (Mos, Næss)

4. mars Sarpsborg 08 5 - 1 Strømmen (Halvorsen x 2, Strand Larsen, Ofkir x 2)

11. mars Sarpsborg 08 0 - 0 Kongsvinger

Kamper spilt etter korona-pandemien:

30. mai Odd 1 - 2 Sarpsborg 08 (Næss, Jakobsen)

6. juni Sarpsborg 08 3 - 1 Sandefjord (Mos, Soltvedt, Ofkir)

10. juni Sarpsborg 4 - 0 Start (Ofkir, Saletros, Halvorsen, Næss)

OVERGANGER:

INN:

Anwar Elyounoussi (tilbake fra Fram Larvik etter lån)

Sebastian Jarl (tilbake fra KFUM Oslo etter lån)

Wílmer Jesus Azofeifa Valverde (tilbake fra Aalesund etter lån)

Sulayman Bojang (tilbake fra Kongsvinger etter lån)

Mohamed Ofkir (Sandefjord)

David Mitov Nilsson (GIF Sundsvall, Sverige)

Aboubacar Dit Boubou Konte (tilbake fra Nordsjælland, Danmark etter lån)

Joachim Soltvedt (Sogndal)

Anton Salétros (lån fra Rostov, Russland frem til sommeren)

Alexander Jakobsen (IFK Norrköping, Sverige)

UT:

Kristoffer Zachariassen (Rosenborg)

Alexandre Letellier (tilbake til SCO Angers, Frankrike etter lån)

Mario Pavelic (tilbake til HNK Rijeka, Kroatia etter lån)

Amin Askar (Kristiansund)

Niklas Gunnarsson (Strømsgodset)

Matti Lund Nielsen (Reggina, Italia)

Bart Straalman (Rodez Aveyron, Frankrike)

Lenny Nangis (kontrakt utgått)

Pablo Cesar Arboine Carmona (lån til AD San Carlos, Costa Rica ut sesongen)

Kyle Joseph George Lafferty (Sunderland, England)

Kristoffer Knudsen Larsen (kontrakt utgått)

Jon-Helge Ødegård Tveita (Brann)

Sander Thulin (kontrakt utgått)