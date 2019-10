Joshua King er brennhet for Norge

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er en meget spennende tirsdag vi har foran oss. Åtte EM-kvalifiseringskamper er å finne på dagens langoddsprogram og det er naturligvis Romania - Norge som er den store kampen for oss nordmenn. Men også Sverige - Spania er en godbit. I tillegg spilles det en rekke EM-kvalifiseringskamper for U21 der Norge U21 tar imot Nederland U21. På hockeyfronten er det en kamp i Getligaen og det er hele 12 kamper i Champions League. Natt til onsdag spilles det sju kamper i NHL.

Joshua King scorer mål - 3,00 i odds (spillestopp kl 2040)

Lørdag scoret Joshua King sitt 16. landslagsmål da han fire minutter på overtid satte inn 1-1-målet for Norge fra straffemerket mot gruppefavoritt Spania.

King klarte ikke å score mot rumenerne på Ullevaal, men det er mulig at han får bedre arbeidsforhold tirsdag kveld.

Romania har nemlig trøbbel på stopperplassen, og det kan gagne den norske Premier League-spissen. Dragos Grigore, som sannsynligvis hadde startet i midtforsvaret, måtte melde forfall før kampen mot Færøyene på grunn av skade. At lagkaptein Vlad Chiriches gikk av banen i lørdagens kamp med det som så virket å være en strekk gjør ikke situasjonen noe bedre for rumenerne. Alexandru Chipciu, som har spilt fast på høyrebacken for Romania i kvaliken, er ikke i troppen

King er i kjempeform. Han har etter lørdagens straffescoring scoret 16 mål på 43 landskamper. Nå nærmere Bournemouth-spilleren seg norske spisslegender som John Carew (24 landslagsmål), Tore André Flo og Ole Gunnar Solskjær (23). Ja, han er kun fire mål bak Jan Åge Fjørtoft som står oppført med 20 nettkjenninger med flagget på brystet.

Vi har anbefalt spill på Norge i annen tipsartikkel der vi lanserer borteseier. Joshua King scoret bare mot Malta og Kypros gjennom sine fire første sesonger på landslaget, men i denne kvaliken har han scoret fem mål på syv kamper. Kun ett av målene er kommet på bortebane. Det var scoringen hans mot Spania i Valencia

Jeg tror Bournemouth-angriperen kan komme på scoringslisten igjen tirsdag. King har fysikk som en middelsstor okse, og han har hurtighet som en sprinter. Den kombinasjonen kan gi Romania problemer, særlig siden han også har Martin Ødegaard som servitør. At King i tillegg tar straffesparkene gjør at jeg ikke er i tvil om at det er riktig å plassere pengene på King-scoring.

3,00 i odds på at Joshua King scorer for Norge tirsdag kveld er et spennende spill.

