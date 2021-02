- Joshua King kan løse Evertons største problem

Carlo Ancelotti har manglet spillere på benken som kan komme inn å endre kampbildet. En nordmann kan løse det problemet, men ikke mot Manchester City.

David Prentice i Liverpool Echo mener Joshua King kan være den offensive jokeren Everton-manageren har manglet.

Everton er én av kun tre Premier League-klubber som ikke har hatt en innbytter som målscorer denne sesongen. De to andre lagene er Burnley og West Brom, som begge er blant lagene som scorer færrest mål i toppdivisjonen.

Årsaken til at Everton mangler spillere som kan komme inn å endre kampene er opplagt. Goodison Park-klubben mangler bredden i spillerstallen som flere av toppklubbene har.

Theo Walcott, Cenk Tosun og Bernard var alle offensive spillere som var tiltenkt en rolle som offensive alternativer fra benken, men Ancelotti mente ingen av dem var gode nok. Fakta fra de siste to sesongene gjør at det er vanskelig å være uenig med ham.

Nå er Tosun tilbake i Besiktas på lån og Walcott tilbake i klubben hvor han slo gjennom, Southampton. Bernard derimot har blitt værende på Goodison Park. Anthony Gordon, som også er en spiller Ancelotti har brukt som innbytter, er lånt ut til Preston.

Nå har Ancelotti fått inn Joshua King. Den norske landslagsspissen er kommet fra Bournemouth på en korttidskontrakt ut sesongen.

- Vi signerte ham for å ha flere alternativer. Han kan spille i alle posisjoner offensivt, og han har erfaring fra Premier League. Jeg er glad for å ha ham her, sa Carlo Ancelotti til Liverpool Echo.

Nordmannen har startet de tre første kampene hos Everton på benken. Søndag vist King hvorfor han kan bli viktig for Ancelotti. 29-åringen kom inn på etter 56 minutter og hadde en ball i nettet 22 minutter senere, men scoringen ble annullert for offside. Vi tror han får vanskelige arbeidsforhold mot City.

Engelsk, Premier League. Manchester City kan skaffe seg et ti poengs forsprang på toppen av Premier League-tabellen med seier i onsdagens hengekamp mot Everton, og vi tror ikke Carlo Ancelottis menn klarer å stoppe the Citizens på Goodison Park.

Pep Guardiolas menn tok sin 16. seier på rad i alle turneringer da de banket Tottenham 3-0 i helgen. Nok en gang viste Ilkay Gundogan at han er i superform. Han har scoret fire mål på de to siste kampene.

Seieren mot Spurs var også niende gang på de elleve siste Premier League-kampene at Manchester City klarte å holde nullen, og vi tror også de kan klare å stenge igjen bakover mot et Everton-lag som virket usedvanlig tamme mot Fulham.

Everton er ute av form

Everton tapte 0-2 søndag kveld mot nedrykksfavorittene Fulham hjemme på Goodison Park.

I Everton-spiss Dominic Calvert-Lewins skadefravær valgte Carlo Ancelotti å la Joshua King sitte på benken fra start. Italieneren la heller om til en slags 4-3-3 med midtbaneoffensivene James Rodriguez, Gylfi Sigurdsson og Richarlison i frontrekken. Rodriguez måtte gå ut med skade i andre omgang, og det er usikkert om han blir klar til kampen mot City. Det er heller ikke avklart om Calvert-Lewin kan spille onsdag. Det kan åpne opp for Joshua King.

The Toffees er ute av form. Tapet var Fulham det tredje på de fire siste hjemmekampene, og Merseyside-laget har nå falt ned til syvendeplass. Det mest bekymringsfulle er antakeligvis at de har gått målløse av banen i tre av de fire siste hjemmekampene. De får ingen enkel oppgave med å rette opp den statistikken mot ligaens beste forsvar.

Det eneste målet City har sluppet inn i løpet av de siste 720 minuttene med Premier League-fotball, var et straffespark på Anfield mot regjerende Premier League-mester Liverpool.

To kamper til gode

Everton har to kamper til gode på fem av de seks lagene over dem på tabellen. Med seks poeng i de to kampene, vil Carlo Ancelottis mannskap klatre opp på fjerdeplass, foran byrivalene Liverpool. Det føles likevel svært lite sannsynlig at Everton skal ta tre poeng og ta opp kampen om en Champions League-plass neste sesong, når City som er i kjempeform og har klassespillere i alle posisjoner kommer på besøk.

Vi tror City tar tre nye poeng på Goodison Park onsdag, men det kan hende de trenger litt tid på å bearbeide hjemmelaget.

I de to siste kampene mellom Everton og Manchester City har det stått uavgjort til pause, men Pep Guardiolas menn har vunnet begge kampen etter 90 minutter. Everton har kun ligget under til pause i én av elleve hjemmekamper denne sesongen. Det var mot Manchester United (1-2). Det har stått uavgjort etter de første 45 minuttene i tre av de fire siste hjemmekampene til Everton. Vi tror City vinner, men at stillingen til pause er uavgjort. Oddsen på U/B-spillet er fine 3,80.

