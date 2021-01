Joshua King kan starte på benken for åttende gang

Det har vært en tung sesong for Joshua King og Bournemouth, men vi tror de får en opptur fredag.

Siden Joshua King kom til Bournemouth fra Blackburn i 2015, har den norske landslagsangriperen vært en av klubbens største profiler. Han har spilt 182 kamper for the Cherries, scoret 52 mål og bidratt med 18 målgivende pasninger.

Etter nedrykket til Championship har han strevet med å få spilletid, men formen har heller ikke vært noe å skryte av. Han har ikke scoret et eneste ligamål på de elleve kampene han har vært på banen.

Nordmannen, som er verdsatt til over 100 millioner kroner, har kun fått fire kamper fra start denne sesongen, og det later ikke til at han får starte fredagens kamp heller, selv om han ble matchvinner i FA-cupen mot Crawley Town tirsdag.

Likevel linkes nordmannen, som er inne i de siste seks månedene av kontrakten sin med the Cherries, stadig til nye Premier League-klubber. West Ham fikk et bud på 13 millioner avvist i sommer, men er fortsatt interessert. David Moyes vil ha King som erstatter for Sebastien Haller, som ble solgt til Ajax for 20,5 millioner pund i starten av januar. Også West Brom, Burnley og Everton skal i følge engelske medier være blant beilerne.

Men inntil videre sitter han på benken hos Bournemouth.

Engelsk, Championship. Reading møter Bournemouth hjemme på Madejski Stadium fredag. Begge lagene kjemper om en playoffplass denne sesongen.

Reading har vært i glimrende form den siste måneden. De har spilt fem kamper siden Boxing Day, og er ubeseiret. I denne perioden har de tatt elleve poeng, og ligger nå på femteplass, to poeng foran gjestene fra den engelske sørkysten.

King-scoring i cupen

I januar har Veljko Paunović's mannskap tapt én kamp mot Championship-motstand, men det var mot Luton Town i tredje runden i FA-cupen. Sist helg spilte de 0-0 borte mot Preston North End i Championship, men i forrige hjemmekamp banket de Leo Østigård og Coventry 3-0.

Bournemouth på sin side har hatt færre hviledager enn Reading. Tirsdag spilte the Cherries på seg selvtillit da de slo ut Crawley Town i FA-cupen. De vant kampen 2-1 etter scoringer av den tidligere Arsenal-stjernen Jack Wilshere og Joshua King.

Bournemouth har kun vunnet én av de sesks siste kampene, og de må tilbake på vinnersporet fredag om de skal henge med i kampen om en playoffplass. I begge de to siste kampene har de tapt 0-1 - mot henholdsvis Luton og Derby.

Bournemouth får tilbake nøkkelspiller

Jason Tindall avslørte fredag at Junior Stanislas kan være tilbake i lørdagens kamp mot Reading. Det vil gi laget en offensiv boost. Jefferson Lerma er også tilbake etter å ha vært suspendert. Han tar antakeligvis plassen til Jack Wilshere, selv om den tidligere Arsenal-profilen scoret i FA-cupen. På topp ser det ut til at Tindall vil fortsette med Dominic Solanke, som scoret to mål sist the Cherries spilte mot Reading. Det betyr at Joshua King havner på benken igjen.

Bournemouth er uten tap i de syv siste kampene mot Reading, og de har vunnet samtlige fem oppgjør mellom lagene i Championship. Den siste seieren kom i november. Da vant the Cherries 4-2 hjemme på Vitality Stadium. Vi tror Bournemouth vinner fredagens kamp på Madejski Stadium. Oddsen er 2,20.

