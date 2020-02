Joshua King og Bournemouth slår Chelsea

Bournemouth har vunnet tre av de fire siste seriekampene mot Chelsea. Joshua King og hans lagkamerater jakter ny seier i ettermiddag.

En fantastisk sportslørdag står foran oss med masse herlig Premier League-fotball og i Tyskland skal Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund ut i hjemmekamp mot Freiburg. Ellers er det Championship, La Liga, Serie A og Ligue 1 på menyen.

NB! Lørdag er det Gulltrekning i Lotto. Ca 29 millioner i førstepremiepotten. Lever kupongen før klokken 18:00 lørdag her!

Bournemouth - Chelsea H 4,50 (spillestopp kl 15.55)

Klikk her for å levere dette spillet

Bournemouth har veldig godt tak på Chelsea

Bournemouth ligger utsatt til på 16.plass med 26 poeng når elleve runder gjenstår og har hatt en negativ formkurve etter nyttår, selv om to seire og tre tap på de siste fem er akseptabelt for Eddie Howes mannskap. Sist helg røk de hele 0-3 borte mot formsterke Burnley, men hjemme i badebyen har poengfangsten i det minste vært brukbar med 4-4-5 så langt i sesongen. De har hatt et sjeldent godt tak på Chelsea de siste oppgjørene og vant 1-0 da lagene møttes i London før jul, mens det ble 4-0 her i tilsvarende møte sist sesong. Nathan Ake og Jefferson Lerma har begge slitt med skader, men er friskmeldt til lørdagens kamp. Arnaut Danjuma, David Brooks, Charlie Daniels og Chris Mepham og Lloyd Kelly er fortsatt ute.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips: Fantastisk fotballørdag - sjekk våre oddstips

Målscorerspill Bundesliga: Braut Haaland scorer på bestilling

Tippetips: Liverpool lar seg ikke stoppe

Oddssingel PL: West Ham smadrer Southampton

V75 Jarlsberg: Vi lanserer to bankere i strålende V75-omgang

Eurojackpot fredag: Nordmann vant 27 millioner

Chelsea var sjanseløse hjemme mot Bayern München (0-3) i tirsdagens første oppgjør i åttedelsfinalen i Champions League og er så godt som ute av turneringen før returmøtet i Tyskland neste måned. De møter Liverpool hjemme i FA Cupen kommende uke og ligger som nummer fire i ligaen med 44 poeng før denne. Tre poeng skiller nå ned til Manchester United på 5. plass og kun fire poeng til Tottenham og Sheffield United. Småpene 7-2-4 på utebane gjør dem til et fjerde beste bortelaget til nå i Premier League. Men har ikke bedre enn 2-3-2 på de sju siste seriekampene.

Sentrale skadefravær for Chelsea

Viktige N'Golo Kante er fortsatt ute med skade. Det samme gjelder for Christian Pulisic og Callum Hudson-Odoi. Tammy Abraham måtte gi seg mot Bayern München med kjenning i ankelskaden og er blir heller ikke klar til dagens kamp.

Bournemouth har slått Chelsea på Stamford Bridge i de to siste seriemøtene, de slo Chelsea 4-0 på Vitality stadium forrige sesong (to mål av Joshua King i den kampen) og de møter et Chelsea-lag som ikke er i sin beste form. 4,50 på hjemmeseier spilles.

Klikk her for å levere dette spillet